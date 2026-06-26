物価高の今こそ、子ども用品を社内で循環「社内リユースマーケット」第4弾を開催

株式会社ランクアップ

6月は衣替えシーズン。株式会社ランクアップでは、毎年、サイズアウトした子ども服などを社員同士で譲り合う「社内リユースマーケット」を実施しています。

2026年6月23日（火）には、その第4弾を本社で開催しました

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップでは、100名の社員のうち約8割が女性、さらに半数が育児をしながら働くママ・パパ社員です。

子育てと仕事を両立する社員が多い職場だからこそ、日々の負担を少しでも軽くできるよう、独自の福利厚生や社内制度を整えています。

今回の「社内リユースマーケット」もその一つ。過去3回の開催で社員から好評だったことから、第4弾の開催につながりました。

ナフサ高騰で衣料品も値上げ見込み

物価高の今だからこそ、子ども用品を社内で循環させる取り組み

中東情勢の緊迫化などを背景に、石油化学製品の原料「ナフサ」の高騰が続いており、衣料品の値上がりも見込まれています。

そうした中でも、ランクアップでは毎年続けているこの取り組みを通じて、必要なものを必要な人へつなぐ、いわば“現物支給型”のサポートを行っています。

サイズアウトした子ども服はもちろん、おもちゃや絵本などもリユースの対象に。

子どもの成長とともに使わなくなったものを次の家庭へつなぐことで、子育て家庭の家計負担を少しでも軽くしながら、資源を無駄にしない循環も生まれています。

ランクアップでは、社員同士がママ友・パパ友のように育児の知恵やモノを分け合う文化があり、サイズアウトした子ども服や育児用品を必要とする社員へつなぐイベントも、定期的に開催してきました。

今回もその一環として、物価高の今だからこそ、子育て社員を支える社内施策として実施しました。

服だけでなく、おもちゃや絵本もリユース 人気は水着・浴衣・セレモニー服など、ワンシーズンで使うアイテム

イベントでは、子ども服だけでなく、おもちゃや絵本などもリユースの対象に。

会場には、子ども服、くつ、帽子、小物など、成長に伴い使わなくなったアイテムが並び、参加した社員たちが楽しそうに選ぶ姿が見られました。

なかでも人気だったのは、水着や浴衣、セレモニー服など、なかなか着る機会がないものや、ワンシーズンでサイズアウトしやすいアイテム。

「買うと高いけれど、使う期間は短いものを譲り合えるのがありがたい」といった声も聞かれました。

また、会場では、子育ての先輩から新米パパへ、使い方や選び方を教えながら受け渡す姿も。

単にモノを譲り合うだけでなく、育児のちょっとした知恵や体験談も一緒に引き継がれていく、ランクアップらしい交流の場となりました。

さらに、ランクアップには子どもを連れて出社できる独自制度「子連れ出社」があるため、当日は子どもと一緒にサイズを確かめながら選ぶこともできました。

“リユース”という行動を通じて、モノだけでなく、そこに込めた想いや育児の知見も次の家庭へ受け継がれる、新しい支え合いのかたちが生まれています。

女性社員8割・育休復職率100%！子育て社員が多い職場ならではの支え合い 家計負担軽減・資源循環・社内コミュニケーションを同時に実現

ランクアップでは、社員の8割が女性であり、さらに半数が子育てをしながら働く社員です。

育休・産休からの復職率は100%を維持しており、長時間労働の廃止や、子育て中の社員を支える独自の福利厚生の整備を進めてきました。

また、社員育児憲章「6つの子育てランクアップ！術」を制定し、男女問わず子育てしながら働くことを理解し合える職場づくりを進めています。

今回の「社内リユースマーケット」も、こうした取り組みのひとつとして、家計負担の軽減、資源循環、社内コミュニケーションの活性化を同時に叶える場となりました。

ランクアップは今後も、社員同士が支え合いながら子育てしやすい職場づくりを進めるとともに、持続可能な社会への貢献を続けてまいります。

子育て社員が活躍するために、独自支援制度の導入やサポートイベント実施

全額会社負担 病児シッター使い放題制度

子どもが急に熱を出すなどした時に、1日約2~３万円のシッター料金を、会社が全額負担する制度。看病で突発的に会社を休むことが減ることで、子育て期間社員のサポートはもちろん、同僚や会社への負担も減り、どのライフステージにいても隔たりのない働き方が出来る会社を目指しています。

フレックス制度・子連れ出社制度

朝5時から夜10時まで時間を調整しながら、こま切れに働けます。また、子どもの長期休暇など、預け先のない人のために、子どもを連れての出社が可能な子連れ出社制度もあります。

子育て理解を深めるための、育業体験

子育て社員とそうでない社員との相互理解を深めるため、まだ子どものいない若手社員が子育て社員の一日を体験する「育業体験」を2021年から実施しています。仕事が終わったらママ社員と一緒にお迎えやご飯の支度、お風呂に入れる等の家事・育児を体験します。若手社員からは、子育て社員への理解が深まるとともに、将来子どもを産み育てるときのイメージ作りにも役立っていると好評の研修です。

夏休み自由研究イベント・冬休み書初めイベント

長期休暇の子どもの宿題はママ・パパの悩みの種。その中でも自由研究と書初めの宿題は難題。その負担を少しでも解消すべく、「夏休み自由研究イベント」や「冬休みの書初めイベント」を社内で実施しています。

育児グッズの社内リユースマーケット

子どもの成長とともにサイズアウトしてしまった洋服やおもちゃなど、短期間で使わなくなってしまった育児用品を、社内で育児用品を必要としているママ・パパに譲渡するイベントを。「使わなくなった育児用品の対処に困っていたので、必要な人に譲ることでとても助かった。」、「これからパパになる身として、先輩ママ社員から『これは絶対もらっておいたほうが良い！』、『これも必要！！』とリアルな実体験を聞くことができ、とても有益な時間になった」など社員から大好評です。

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2025年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ：https://manara.jp/

コラムサイト ：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram ：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau