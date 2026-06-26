株式会社アデリー「ホテルオークラ」ブランドのオリジナルギフトを発売

株式会社アデリー

ギフト専門商社の株式会社アデリー（本社：山口県柳井市／代表取締役：小野典子）は、ホテルブランド「ホテルオークラ」のオリジナルギフト商品として、『ホテルオークラ バームクーヘンセレクト』を発売いたします。本商品は、北海道製造の発酵バターを使用したコク深いバームクーヘンと、大粒ざらめの食感を楽しめるブリュレバームクーヘンを詰め合わせたギフト商品です。

最大の特長は、化粧箱に広島市・長崎市へ寄贈された折り鶴を原料として再生した紙を使用している点です。平和への願いが込められた素材を活用し、贈り物を通じて人と人との思いを未来へつなげる商品として開発しました。近年、ギフト市場では「品質」や「ブランド価値」に加え、環境配慮や社会性への関心が高まっています。今回、ホテルオークラブランドの上質感と、サステナブル素材を融合することで、“贈る気持ち”そのものに価値を持たせた新たなギフト提案を実現しました。

■ 開発背景

近年のギフト市場では、単なるモノ消費ではなく、「背景にストーリーがある商品」や「社会性・環境配慮を感じられる商品」への関心が高まっています。一方で、エコや社会貢献をテーマにした商品は、ナチュラル志向に偏ったデザインになりやすく、フォーマルギフトとしては選びづらいという課題もありました。今回アデリーでは、“社会性”と“上質感”を両立したギフト開発を目指し、ホテルオークラブランドの世界観と、折り鶴再生紙の持つ平和への願いを融合。環境配慮型商品でありながら、オフィスやご家庭にも自然になじむ洗練されたデザイン性を追求しました。

■ 商品特長

1．折り鶴再生紙を使用

本商品の化粧箱には、広島市・長崎市に世界中から寄贈された折り鶴を原料とした再生紙を採用しています。年間約1,000万羽以上寄贈される折り鶴には、平和への願いや祈りが込められています。折り鶴再生紙は、その想いを“循環”させ、未来へつないでいくことを目的とした素材です。折り鶴の分別作業の一部は福祉施設などで行われており、障がい者雇用支援にもつながっています。 単なる再生紙ではなく、「想い」と「資源」を未来へつなぐ素材として、今回のギフトパッケージに採用しました。

2．ホテルオークラブランドらしい上質な味わい

詰め合わせは、2種類のバームクーヘン。

発酵バターバームクーヘン

北海道製造の発酵バターを使用し、アーモンドプードルを加えることで、コク深く香り豊かな味わいに仕上げました。

ブリュレバームクーヘン

大粒ざらめを使用し、じゃりっとした食感と香ばしい甘さを楽しめるブリュレ仕立てに。個包装仕様のため、職場やご家庭でも分けやすく、さまざまな贈答シーンに対応します。

3．「人と人とのつながり」を表現したパッケージデザイン

化粧箱には、バームクーヘンの年輪をモチーフにした意匠を採用。幾重にも重なる層には、 「人と人とのつながりを一つひとつ積み重ね、喜びや実りが豊かな未来へつながっていくように」 という願いを込めています。また、バームクーヘンの丸く途切れない形には、 「円満な人間関係や良きご縁が末永く続くように」 という意味を重ねています。さらに、パッケージには金色のリボンをあしらい、包装紙がなくても贈答品として成立する高級感ある仕様に仕上げました。

4．環境配慮と利便性を両立したパッケージ設計

従来の「フタ＋身箱」仕様では、それぞれを潰して廃棄する必要がありました。今回のパッケージでは、廃棄時の手間を軽減できる構造を採用し、簡単に処分しやすい仕様を実現。また、段ボール構造を採用することで、高い耐久性も確保しています。環境配慮だけでなく、受け取った後の使いやすさにもこだわりました。

■ 商品概要

■折り鶴再生紙に込められた想い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104077/table/20_1_067fe9de88fde896e7a41db88a5b58d1.jpg?v=202606261152 ]

広島市・長崎市には、日本国内だけでなく世界中から平和への願いを込めた折り鶴が寄贈されています。それらの折り鶴を再生紙として循環させ、“想い”を未来へつないでいく素材です。今回の取り組みでは、「人と人との思いをつなぐ。未来へつなげる。」という想いを商品全体に込めました。贈る人、贈られた人、その先の未来へと、やさしさや思いやりが循環していくことを願っています。

■ 今後の展望

アデリーは、ギフトを通じた新たな価値創出を目指し、ブランド性・社会性・デザイン性を兼ね備えた商品の企画開発を推進してまいります。単なる贈答品ではなく、「想いを届けるコミュニケーションツール」としてのギフト提案を通じて、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

■ 会社概要

【株式会社アデリー】

https://ad-e.co.jp/

所在地：山口県柳井市

代表者：代表取締役 小野典子

事業内容：ギフト商品の企画・開発・製造支援・物流・EC・システム開発等