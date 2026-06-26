指先に咲く花言葉の物語。新作リングシリーズ誕生。

有限会社ガーグル

有限会社ガーグル（所在地：東京都台東区浅草橋、取締役:烏田修）は、新登場となるjewel flower letterシリーズのリングアクセサリーをgargle online shopにて2026年7月1日(水)より発売します。

購入はこちら :https://gargle-online.jp/

花言葉を身に着ける、新しいリングシリーズ

それぞれのリングは、花が持つ「花言葉」をモチーフにデザイン。

大切な想いや願いを指先にそっと添え、自分へのお守りや大切な人へのギフトとしても楽しめます。

花の美しさを表現するキュービックジルコニア

花びらや葉の美しさを表現するため、きらめくキュービックジルコニアを使用。

上品な輝きが手元を華やかに彩り、日常にも特別な日にも寄り添います。

幅広い方が楽しめるフリーサイズ仕様

約13号を基準にサイズ調整ができるフリーサイズリングのため、

指のサイズを気にせず身に着けやすく、プレゼントにも選びやすい仕様です。

肌にやさしいニッケルフリー素材

金属にはニッケルフリー素材を採用。

金属アレルギーに配慮し、より多くの方に安心してお楽しみいただけるよう仕上げました。

花言葉を記したオリジナルタグ付き

各リングには、モチーフとなった花の名前と花言葉を記載したオリジナルタグがつきます。

花に込められた意味を知りながら身に着けられる、物語性のあるリングシリーズです。

商品一覧

チューリップスズランアジサイクローバーコスモス

上記5種 jewel flower letter R-1 \1,980(税込)

ネモフィラプルメリア

上記2種 jewel flower letter R-2 \2,090(税込)

着用イメージ

「jewel flower letter」は、“花言葉を身に着ける”をコンセプトにしたアクセサリーシリーズです。リングを新たなラインアップに加え、今後も花々が持つメッセージを日常に寄り添うアクセサリーとして提案してまいります。

●商品購入について

取扱い場所： 「gargle online」

https://gargle-online.jp/

■ブランド紹介

Zoule(ゾーラ)

『日常』に溶け込む『特別感』

トレンドやモード感を大切に

身につければ煌めく

今の気分をカタチにしたアクセサリー

■有限会社ガーグルについて

有限会社ガーグルは1997年に誕生し、セットピアスメーカーを経て2000年にアクセサリーメーカーとして本格的に生まれ変わりました。個性的で質の良いアクセサリーを身につける特別感、服よりアクセサリーが主役になれる存在感を大事にしています。そして、いつでも時代の狭間でバランスを保っているようなメーカーであり続けたいと考えています。



■通販サイト/SNSについて

・gargle online shop ：https://gargle-online.jp/

・Instagram ：https://www.instagram.com/zoule_accessory/

・Xアカウント ：https://twitter.com/gargle_inc



■会社概要

商号 ： 有限会社ガーグル

代表者 ：取締役 烏田 修

所在地 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-16-8セキネビル5F

設立 ： 2000年11月

事業内容： アクセサリー製造販売及び卸、アクセサリー雑貨小売

資本金 ： 300万円

URL ：https://gargle.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

有限会社ガーグル

Tel：03-3865-6619



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

有限会社ガーグル 広報

担当：後藤・市村・久慈

Tel：03-3865-6619

E-Mail：plan@gargle.jp

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

有限会社ガーグル 広報担当：後藤、市村、久慈

電話：03-3865-6615

メールアドレス：plan@gargle.jp