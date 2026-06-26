【箱根・一の湯】猛暑の夏こそ温泉旅へ。「うなぎ×温泉×大涌谷」で夏を楽しむ宿泊プランを販売開始

株式会社一の湯

箱根で温泉旅館とVillaを展開している「株式会社一の湯」(本社：神奈川県足柄下郡箱根町、代表取締役社長：小川 尊也)は、毎月1日から7日まで開催している恒例のお客様感謝企画「一の湯の日」にて、本格的な夏に向けた『夏のうなぎプラン』を通常より最大3,200円お得になる特別価格で一の湯グループ全施設にて販売開始いたします。

さらに本年は、ご愛顧の感謝を込め、大涌谷へのアクセスが良好な「仙石原エリアの3施設」にて当プランをご予約いただいた会員様に、大涌谷名物「黒たまご」の引換券をプレゼントいたします。絶品のうなぎと黒たまごで夏バテを防止し、心身ともに元気をチャージする箱根旅をご提案します。

箱根の夏を満喫！スタミナ満点の「四万十うなぎ」と名物「黒たまご」で元気をチャージ

■温泉旅館だからできる、“夏を楽しむための宿泊体験”

夏は旅行需要が高まる一方で、

・暑さによる疲労感

・長距離移動による負担

・観光時の体力消耗

なども増える季節です。一の湯では、宿泊そのものを「夏を楽しむためのリフレッシュ時間」と考えています。毎月1日から7日までの1週間、日頃の感謝をお届けする「一の湯の日」。本格的な暑さを迎える7月は、温泉でゆったりと身体を休めたあとに味わう、高知県産ブランド「四万十うなぎ」を使用した特別うな重をご用意しました。

使用するのは、日本最後の清流と言われる四万十川の河口で採捕されたシラスウナギだけを育てた「四万十うなぎ」です。特有のにおいを消すため、四万十川のきれいな伏流水で丸3日間かけて丁寧に「ドロ抜き」を行っています。さらに、白焼きの段階で毎回3～5人の職人が「味利き」を実施。くさみが残っていないか、やわらかく脂がのっているかを厳格に確認し、合格したものだけをご提供します。蒲焼きは4度もタレ付けと焼きを繰り返し行うことで、香ばしい風味とふっくらとした食感を実現しています。泥臭さがない極上の旨味を、箱根の自然に囲まれながら味わう夏限定の特別グルメとしてお楽しみいただけます。

■ 仙石原の3施設限定。自社のネット会員限定に「黒たまご」でちょっと楽しい箱根の思い出を

ほど良く脂がのって旨味たっぷり。タレの香ばしさが、夏バテ気味の身体にじんわりと沁みわたります

当グループでは、毎月恒例の「一の湯の日」をきっかけにご予約いただいた会員の皆様へ、旅館でゆったりお過ごしいただくのはもちろんのこと、「箱根ならではの楽しい思い出」もお持ち帰りいただきたいと考えています。

そこで、黒たまごが販売されている大涌谷へアクセスしやすい仙石原エリアの3施設（ススキの原一の湯、品の木一の湯、大箱根一の湯）限定で、1つ食べると寿命が7年延びると言われる名物「黒たまご」の引換券をご用意しました。

数に限りがあるため先着順でのプレゼントとなりますが、「四万十うなぎ」で元気をチャージした翌日は、ぜひ大涌谷の観光と出来立ての黒たまごをお楽しみください。

仙石原エリアの宿から大涌谷へはアクセス抜群1つ食べると寿命が7年延びると言われる名物「黒たまご」

■プランの詳細

●プラン名：【一の湯の日限定で最大3200円OFF｜夏限定うなぎプラン】ふっくら香ばしい夏の特別グルメ

●予約期間：2026年7月1日～7月7日

●宿泊期間：2026年7月3日～8月31日

●施設：一の湯グループ全施設

詳細はこちら :https://www.ichinoyu.co.jp/cp/unagi/

【仙石原エリア3施設限定】自社会員特典：

以下の3施設にて、自社サイトより当プランをご予約の会員様に、「黒たまご引換券」を1組様につき1枚お渡しいたします。

・仙石原ススキの原一の湯

・仙石原品の木一の湯

・仙石高原大箱根一の湯

※引換券は「大涌谷くろたまご館」にてご利用いただけます（8月8日～16日は引き換え対象外）。

※引換券の有効期限は26年8月31日（月）までとなります。

※引換券は予定配布数に達し次第、終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

全室露天風呂付が特徴のススキの原一の湯コンセプトルームが充実の品の木一の湯わんちゃんと一緒に泊まれる大箱根一の湯

■会社概要

寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）の旅館と貸切ヴィラ1棟を運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。

2025年12月には、新たな取り組みとして宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」 を開業。温泉旅館とは異なる“滞在特化型”の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。

・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）

・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）

・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）

・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）

・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）

・会社名 株式会社一の湯

・代表者 代表取締役 小川 尊也

・資本金 11,000,000円

・設 立 1630年（創業396年）

・所在地 〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90

・TEL 0460-85-6655

・URL https://www.ichinoyu.co.jp/

・箱根一の湯オンラインショップ https://ichinoyu.shop/

・公式Instagram ichinoyu_group https://www.instagram.com/ichinoyu_group/

・公式X ＠ICHINOYU_HAKONE https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE

・公式LINE https://lin.ee/jtAVPX8

・Email 公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる

・事業内容 温泉旅館のチェーン化経営