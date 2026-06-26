駅チカで便利！毎日の食を支える「キッチンオリジン 下赤塚店」がいよいよオープン！

イオン株式会社

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」を展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤 雅之）は、6月30日（火）10時に、キッチンオリジン 下赤塚店をオープンいたします。

キッチンオリジン 下赤塚店について

駅近くの利便性の高い立地を活かし、通勤・通学、お仕事帰りのお立ち寄りはもちろん、ご家庭での食卓など、様々なシーンで地域の皆さまに日々の食事を楽しんでいただける存在を目指してまいります。

キッチンオリジンでは、ご注文をいただいてから店内で調理するできたてのお弁当をはじめ、毎日心を込めて手づくりしているおにぎり、種類豊富な惣菜やサラダを取り揃えております。ランチタイムのお食事から、夕食の「あと一品」まで、幅広くご利用いただけます。

また、事前に注文することで待たずに受け取れる「モバイルオーダー」や、ご自宅までお届けする「フードデリバリーサービス」にも順次対応し、忙しい毎日をサポートいたします。

東武東上線 下赤塚駅・地下鉄 赤塚駅周辺をご利用のお客様、そして近隣にお住まいの皆さまにとって、安心・便利で、毎日通いたくなるようなお店づくりに励んでまいります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

住所：〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町1-24-11アミーゴビル１F

最寄り駅：東武東上線 下赤塚駅から徒歩1分 / 地下鉄 赤塚駅から徒歩3分

電話番号：03-6909-8078

営業時間：8:00～23:00

※オープン初日は午前10時に開店いたします。

オープン記念セール 商品概要

当店では、6月30日（火）から期間限定で、人気メニューがおトクに楽しめるオープン記念セールを実施します。

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」について

「オリジン弁当」は、1994年に、自分で自由に選べる量り売りのお惣菜がある新しいお弁当屋として誕生しました。店内調理にこだわり、毎日お店で心を込めて作っています。

「キッチンオリジン」は、2014年2月、東京都の池袋に誕生しました。商品の品揃えはオリジン弁当と同じのまま、女性のお客さまが親しみやすい落ち着いた店舗デザインへ一新。一部店舗には、イートインコーナーを設置しました。イートインコーナーでは、サクッと食事をすることができ、ライフスタイルに合わせて利用ができる使い勝手の良いお店です。

キッチンオリジン・オリジン弁当は、40種類を超えるお弁当を、直前調理で仕上げるオーダー弁当や、出来立てを店内に陳列する作り置き弁当として提供しています。お惣菜とサラダは、手に取りやすいよう適量に取り分け、パック詰めにして販売しています。

色んなお弁当やおにぎり、野菜をたくさん使ったお惣菜・サラダなど、毎日が楽しくなるラインナップです。いつものお食事や、なにか一品加えたいという時にも、ぜひ、キッチンオリジン・オリジン弁当をご利用ください。

X：https://x.com/origin_PR

Instagram：https://www.instagram.com/kitchenoriginofficial/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/れんげ食堂Toshu/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/