〈ラリン〉忘れられない夏時間を記憶に刻むふたつの調香。限定コレクション『タンジェリンゴールド』＆『ココナッツショア』が2026年７月24日（金）より新登場

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス)

ライフスタイルブランド Laline（ラリン）は、新作コレクション「TANGERINE GOLD（タンジェリン ゴールド）」および「COCONUT SHORES（ココナッツ ショア）」を、2026年7月24日（金）より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。

ふたつの調香が描く、夏の二面性

今年の夏、Laline（ラリン）が提案するのは「動」と「静」の調香がもたらすエモーショナルなライフスタイル。 太陽のきらめきを全身に浴びてアクティブに心を躍らせる“エナジー”な瞬間と、夕暮れの潮風に包まれて静かにまどろむ“チル”な時間。 外出先へ連れ出すミニサイズのボディケアと、お部屋を一瞬で異国のサマーリゾートへ仕立てるホームフレグランスが、あなたの忘れられない夏時間を記憶に深く刻みます。



心躍る「エナジー」を揺さぶる「TANGERINE GOLD（タンジェリン ゴールド）」と、穏やかにまどろむ「チル」時間を楽しむ「COCONUT SHORES（ココナッツ ショア）」。ポーチに忍ばせるミニケアや空間を格上げするホームフレグランスなど、自分へのご褒美やサマーギフトに最適なラインナップ。

TANGERINE GOLD（タンジェリン ゴールド）

ゴールドの光を解き放つドラマチックで知的なエナジー

満ちていく夏のエネルギーを、ポジティブな輝きへと昇華させたフレグランス。 濃密なタンジェリンやブラッドオレンジによるエキゾチックでエネルギッシュなプロローグ。 やがて、アップルブロッサムの可憐な香りに立体的な奥行きを与えます。 ラストは、気品あふれるオレンジブロッサムと温かみのあるウッディムスクが肌に溶け込みノーブルな余韻が続きます。

TANGERINE GOLD

ボディミスト

60ml 2,640円(税込)

ゴールドの光を纏う洗練のボディミスト

濃密なシトラスがドラマチックに弾け、肌にみずみずしいうるおいをチャージ。ひと吹きで心を上向きに切り替え、まとう人の凛とした佇まいを際立たせます。

TANGERINE GOLD

ボディクリーム

60ml 2,530円(税込)

香りで前向きに弾む、洗練のボディクリーム

軽やかなうるおいで肌を包み込み、ジューシーなシトラスの輝きを放つボディへ。アロエベラ*¹やカレンデュラ*²などの植物由来成分を配合し、肌をやさしく整えます。さらりとした使い心地で、夏のボディケアを心地よく。

*１ 保湿成分 *2 整肌成分

TANGERINE GOLD

ハンドクリーム

60ml 2,530円(税込)

手肌にのせるたび気分が上がるハンドケア

なめらかになじみ、しっとりとうるおいを与えるハンドクリーム。シアバター*やホホバオイル*などの保湿成分を配合し、乾燥しがちな手肌をやさしく整えます。フレッシュな香りとともに、日中のハンドケアを心地よく。

* 保湿成分

TANGERINE GOLD

クラシックディフューザー

100ml 4,730円(税込)

空間をドラマティックに彩る贅沢な調香

濃密なシトラスの香りを空間いっぱいに広げるディフューザー。リビングをポジティブなエナジーで満たし、洗練されたノーブルな夏時間を演出します。

TANGERINE GOLD

ミニディフューザー

40ml 2,090円(税込)

空間をふわりと包むコンパクトディフューザー

ベッドルームやデスク・メイク台に最適なサイズ感。置くだけで、ジューシーなタンジェリンの香りが広がり、毎日のプライベートな時間を洗練されたノーブルな夏時間へと誘います。

TANGERINE GOLD

キャンドル

198g 4,400円(税込)

弾けるシトラスが空間を彩る贅沢キャンドル

炎とともにドラマチックでジューシーなタンジェリンの香りが広がるアロマキャンドル。お部屋をエネルギッシュな輝きで満たし、夏の躍動感を感じるご自愛タイムを叶えます。

COCONUT SHORES（ココナッツ ショア）

南の島の夜風を感じながら記憶をたどるチルフレグランス

弾けるパイナップルジュースとピーチの甘みから、瑞々しいココナッツウォーターの静けさへ。バニラが優しく包み込む調香は、自宅にいながら南の島の夜風を感じさせ、ビーチリゾートで過ごした至福の記憶を呼び覚まします。

COCONUT SHORES

ハンドクリーム

30ml 2,090円(税込)

手肌にのせるたび心が落ち着く洗練のチルケア

手肌になめらかになじみ、しっとりとうるおいを与えるハンドクリーム。シアバター*やホホバオイル*などの保湿成分を配合し、乾燥しがちな手肌をやさしく整えます。フレッシュな香りとともに、日中のハンドケアを心地よく。

*保湿成分

COCONUT SHORES

クラシックディフューザー

200ml 5,500円(税込)

真夏の夜のチルタイムを愉しむフレグランス

空間にやさしく香りが広がるフレグランスディフューザー。まろやかなココナッツの香りが広がり、プライベートな時間をリラックスできる癒やしの空気へ導きます。

COCONUT SHORES

キャンドル

150g 4,400円(税込)

まるでビーチリゾートでチルするバスタイム

揺らめく炎とともに、やわらかいココナッツの香りが広がるキャンドル。浴室を真夏の夜の静けさで満たし、一日の終わりに心が落ち着く、贅沢なチルタイムを叶えます。

Lalineスタッフ直伝「夏の香りのレイヤード（重ね付け）」

今年の夏の限定コレクションは、単体で楽しむだけでなく、2つの香りをレイヤード（重ね付け）することで、さらにドラマチックな表情へと変化します。

タンジェリンゴールドが持つまばゆい輝き、そしてココナッツショアが持つおだやかな潮風。 「動」と「静」の調香が肌の上で溶け合うとき、どこか神秘的で洗練された、大人のための新しいサマーフレグランスが完成します。

＜おすすめのレイヤード・レシピ＞

タンジェリンゴールドの「ボディミスト」をまとった後、ココナッツショアの「ハンドクリーム」をやさしく手元に馴染ませて。 最初にジューシーで知的なシトラススパイスが華やかに立ち上がり、ふとした瞬間に、奥から甘く艶やかなココナッツがそっと顔をのぞかせます。

■本件に関するお問い合わせ先

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス) PR 事務局

お問い合わせフォーム：mail:info@laline.jp

Laline〈ラリン〉

Laline 〈ラリン〉は 1999 年、死海の自然の恵みと香りをベースに誕生したイスラエル発のライフスタイルブランド。ボディケアを中心に幅広いアイテムを展開し、世界中で愛されています。確かな品質と洗練されたデザインで、女性たちのライフスタイルを彩ります。





公式サイト：https://www.laline.jp/