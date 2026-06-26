株式会社博水、ボディビル・フィットネス競技団体「ZeniX」のフード&ビバレッジ部門 オフィシャルスポンサーに就任

株式会社博水

福岡市博多で練り物・すり身を製造・販売する株式会社博水（代表取締役：江越猛信）は、IFBB Professional League および NPC Worldwide に加盟する日本のボディビル・フィットネス競技団体「ZeniX（ゼニックス）」のフード&ビバレッジ部門オフィシャルスポンサーに就任したことをお知らせします。

本パートナーシップにより、当社は競技大会および出場選手に対し、魚肉たんぱくを活かしたグルテンフリーの魚麺「BOKOMEN!」をはじめとする自社製品の提供、大会運営への資金協賛、ならびに大会会場でのブランド露出を通じて、日本のフィットネス・ボディビルシーンを"食"と"たんぱく質"の側面から支援してまいります。

■ パートナーシップの背景

健康志向の高まりとともに、良質なたんぱく質を手軽に摂取できる食品への注目が高まっています。なかでも魚由来のたんぱく質「フィッシュプロテイン」は、低脂質で消化吸収に優れ、ボディメイクやコンディショニングに取り組むアスリート・愛好者にとって重要な栄養源として再評価されています。

当社は創業以来、福岡の魚市場や漁港から仕入れた新鮮なエソを使い、職人が一つひとつ手さばきで仕上げる練り物・すり身づくりを続けてきました。魚肉たんぱくが持つ栄養特性は、フィットネス・ボディメイクを志す方々のニーズとも深く重なるものがあると考えており、このたびZeniXとのパートナーシップを通じて、競技フィットネスの世界を"食"の面から支援していく第一歩を踏み出します。

また、当社専務取締役の江越雄大は、社内に設けたトレーニングルームで日々ボディメイクに取り組んでおり、昨年は別大会へのスポンサー協賛を通じて選手たちの真剣な姿に触れ、食と身体づくりの深い関係をあらためて実感しました。その経験が今回の協賛への想いをさらに強くし、自らも今年はじめて競技大会への出場を予定しています。

ZeniXは、世界基準の競技ルール・審査基準に基づいた大会運営を行いながら、アマチュア選手や初心者にも開かれた門戸を重視している点が特徴で、2026年シーズンは全国（東京・大阪・千葉・福岡・広島・沖縄ほか）で大会を予定しています。

■ スポンサーシップの主な内容

・自社製品の提供：「BOKOMEN!」をはじめとする魚肉たんぱく製品を、大会会場および出場選手へ提供

・ブランド露出：大会会場・公式メディアでのロゴ掲出をはじめとするブランドプロモーション

・福岡大会でのブース出展：2026年9月13日開催「EVOLGEAR presents ZeniX Fukuoka Championship」の会場にて、当社製品を紹介・体験いただけるブースを出展

・副賞の景品協賛：各カテゴリー入賞者への副賞として当社製品を提供

■ コメント

「このたび、世界基準で競技フィットネスを牽引するZeniX様のフード&ビバレッジパートナーとして参画できることを大変光栄に思います。昨年、別大会への協賛を通じて選手の皆様の姿に触れ、身体づくりにおける"食"の重要性をあらためて痛感しました。私自身も社内のトレーニングルームで毎日身体づくりに取り組みながら、食と競技の関係を肌で実感しています。創業120年以上にわたり培ってきた魚肉たんぱくの技術と品質を活かし、限界に挑む選手の皆様、そしてフィットネスを愛するすべての方々を支えてまいりたいと思います。今年はじめて競技大会への出場も予定しており、9月13日の福岡大会ではスポンサーとして皆様にお会いできることを楽しみにしています。ぜひブースにもお立ち寄りください。」

-- 株式会社博水 専務取締役 江越雄大

社内トレーニングルーム

■ ZeniX について

ZeniXは、IFBB Professional League および NPC Worldwide に加盟する日本のボディビル・フィットネス競技団体です。メンズボディビル、クラシックフィジーク、メンズフィジーク、ウィメンズフィジーク、フィギュア、ウェルネス、ビキニ、フィットモデルの8カテゴリーで、世界基準のルールに基づく大会を全国で開催しています。

公式サイト：https://zenix-jp.com/

■ 株式会社博水 について

株式会社博水（代表取締役：江越猛信）は、福岡市博多を拠点に練り物・すり身を製造・販売する食品メーカーです。地場で水揚げされた新鮮なエソを使った生すり身や博多てんぷら、海鮮しゅうまい、ギョロッケ、博多懐石かまぼこのほか、魚肉たんぱくを活かしたグルテンフリーの魚麺「BOKOMEN!」を展開しています。

公式サイト：https://hakusui-foods.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社博水 広報担当：江越雄大

Email：y.egoshi@hakusui-foods.com