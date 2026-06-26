物価高×猛暑を乗り切る！ フリーズドライで“がまんしない”夏ごはん

アスザックフーズ株式会社

近年、物価上昇が続いており、消費者の節約疲れがみられます。こうしたなか、消費者の意識は“メンパ（※）消費”へと移っていき、これからの食事は「節約で我慢を重ねるのではなく、手間もコストも抑えながら、心も満足すること」が重視されると考えられます。

さらに、猛暑の影響により、夏の調理負荷を軽減したいニーズの高まりもみられます。

そこで、アスザックフーズは、暑い夏に便利に使える「フリーズドライ国産長芋とろろ」を公式通販サイトにて、2026年7月10日（金）9時～2026年8月6日（木）17時まで、6%オフキャンペーンを実施します。キャンペーンに先立ち、フリーズドライの「国産長芋とろろ」「大根おろし」を賢く活用した、猛暑を乗り切るアレンジメニューをご紹介します。

※メンパ…メンタルパフォーマンスの略。コスパ、タイパに続く新たな消費価値観で、「心理的な負担を抑えながら満足を得る」ことを重視する考え方。

おろし金いらず！フリーズドライ「国産長芋とろろ」「大根おろし」

ムダなし・手間なし！水大さじ3を注ぐと、おろしたての風味がよみがえる

商品情報はこちらから→https://asuzacfoods.co.jp/company_brand/yakumi/

■キャンペーン詳細

実施期間：2026年7月10日（金）9時～2026年8月6日（木）17時

対象：アスザックフーズ公式通販サイト「Chef's Table」限定

とろろ6％オフ対象製品：

フリーズドライ国産長芋とろろ10食

https://asuzacfoods.shop/view/item/000000000270

フリーズドライとろろ・大根おろしお試しセット

https://asuzacfoods.shop/view/item/000000000848

他アレンジレシピはこちらから→ https://asuzacfoods.shop/blog/recipe_cat/tororo/

【会社概要】

私達は、食べることのすばらしさを提供することが食品会社の使命と考えます。

「様々な方が、様々なときに、様々な場で食の喜びを感じて欲しい。」そのような考えから、フリーズドライやエアドライ技術でそのお手伝いをすることが、私達の喜びです。

乾燥は食品の廃棄を少なくし、保存剤も必要としません。

安全やサステナブル(持続可能性)を確保し、もっとおいしく、もっと使い易く、もっと手軽に、更に更にと進化を続けてまいります。

商号：アスザックフーズ株式会社

代表者：代表取締役 久保 正直

所在地：〒382-0000 長野県須坂市大字米持293番地45

設立：1963年(昭和38年)11月

事業内容：・フリーズドライ(真空凍結乾燥)食品の開発・製造

・エアドライ(熱風乾燥)食品の開発・製造

・乾燥食品に付帯する包装業務

ＵＲＬ：https://asuzacfoods.co.jp/

【一般のお客様の商品購入などのお問い合わせ先】

アスザックフーズ株式会社 お客様センター

TEL：0120-817-014

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

アスザックフーズ・オンラインショップ：https://asuzacfoods.shop/