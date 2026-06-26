【WEB販売開始！】介助犬を応援できるチャリティーグッズが全国どこからでも購入いただけます♪

社会福祉法人 日本介助犬協会

（社福）日本介助犬協会（以下、協会）は、6月15日（月）から新しい介助犬チャリティーグッズを協会のWEBグッズショップ（https://sdog.theshop.jp/ ）にて販売を開始した。

新チャリティーグッズのデザインは歴代グッズの中で人気のあったデザインを用いた復刻版や、実写の犬の写真を使ったグッズとなっている。

チャリティーグッズの売上は介助犬の育成・普及啓発活動に活用している為、チャリティーグッズを購入し、介助犬の支援をするのはいかがだろうか。

【新チャリティーグッズ紹介】

●タオルハンカチ（おすわりわんこ）

協会の定番品であるタオルハンカチがデザインをリニューアルして新登場。

2頭ならんでいる様子が微笑ましいイラストとなっている。

色展開：オフホワイト、イエロー、グリーン、アクアブルー、チャコール

サイズ：34×36（cm）

価格：1,200円

●消臭巾着袋

ペットのエチケット袋としてだけではなく、赤ちゃんのおむつ入れなど様々なシーンで使用できる消臭機能が付いた巾着袋。

色展開：こげ茶、ミルクティー、青、グレー、キャラメル

価格：1700円

●アクリルキーホルダー

黒ラブ、ゴールデン、プードルの3種類の犬のアクリルキーホルダー。1つでも３つ付けても可愛い商品である。

価格：800円

- その他の商品について

5月から現地販売を開始していた、新しい衣類やバッグ類も同日からWEBに掲載されている。衣類は数量限定の商品もあるため早めの購入をお勧めする。また、10,000円以上購入すると送料無料となるため、まとめての購入がお得だ。

●森のくまさんトート 色展開：白・ネイビー 金額：1,700円

●わんもないとボックストート 色展開：黒・赤・グレー 金額：1,500円

●わんこTシャツ 色展開：白 サイズ展開：XS～XL 金額：4,000円

●ワンデイTシャツ 色展開：セージグリーン、サンドベージュ サイズ展開：XS～XL 金額3,200円

- 介助犬とは

手足に障がいのある肢体不自由者をサポートする。落としたものを拾う、転倒時などの緊急時の連絡手段の確保として携帯電話を持ってくる、靴や靴下を脱がせる、など障がい者のニーズに合わせて介助作業を行う。全国には現在56頭（令和7年10月時点）が活動しており、盲導犬・聴導犬とともに身体障害者補助犬として、障がい者の自立や社会参加を促進する存在となっている。

- 社会福祉法人 日本介助犬協会とは

愛知県長久手市と神奈川県横浜市に拠点があり全国規模で介助犬普及活動を行っている。また犬たちの個性を活かした活動にも注力しており、人と犬をつなぐ「Dog Intervention(R)（犬による介入）」の取り組みとして、動物介在活動・動物介在療法、虐待や性被害を受けた子ども達に寄り添う付添犬、そして、発達障がいや知的障がいなど様々な障がいを抱える方のご家族へ犬を譲渡する「With Youプロジェクト」などの取り組みも行っている。

- 問い合わせ

https://s-dog.jp/

TEL：045-476-9005 MAIL：info@s-dog.jp