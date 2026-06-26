PLAZA別注 AURAヘアクリップが6月26日（金）より発売
AURA（アウラ）は、PLAZAとの別注アイテムとして、ヘアクリップ全4種類を2026年6月26日（金）より発売いたします。
今回のために特別に制作した本アイテムは、AURAの人気デザインを限定カラーでご用意した、PLAZAでしか手に入らないスペシャルなコレクションです。
販売は、全国のPLAZA店舗およびPLAZA オンラインストアにて実施いたします。
なお、お一人様各3点までの販売となります。
PLAZA限定カラーで展開する特別なヘアクリップ
今回登場する別注ヘアクリップは、AURAらしい遊び心のあるデザインをベースに、PLAZA限定カラーで仕上げた全4種類のラインナップです。
花やリボン、ウェーブなど、それぞれ異なるモチーフを楽しめるコレクション。
毎日のヘアアレンジに取り入れやすく、身につけるだけで心が弾むようなデザインに仕上げました。
PLAZA別注 AURAヘアクリップ 全4種類
商品ラインナップ
1. カーリーリボンヘアクリップ
価格：3,520円（税込）
ウェーブ状のリボンモチーフが印象的なヘアクリップ。ブラウン×ライトブルーのPLAZA限定カラーに、繊細なストーンを散りばめた華やかなデザイン。
2. ビッグフラワーヘアクリップ
価格：3,300円（税込）
AURA定番のフラワーモチーフを大胆に落とし込んだヘアクリップ。PLAZA別注では、ラメ入りのやわらかなピンクにグリーンをアクセントとして合わせた限定カラーで登場。
3. レオパードフラワーヘアクリップ
価格：3,300円（税込）
3つのフラワーモチーフが並んだ、存在感のあるヘアクリップ。PLAZA別注では、レオパード柄にやわらかなバターイエローを合わせた限定カラーで登場。
4. ウェーブモチーフヘアクリップ
価格：3,300円（税込）
くねくねとしたウェーブモチーフが目を引くヘアクリップ。PLAZA別注では、ライトブルーのマーブル調ボディにラメ入りのレッドを組み合わせた、遊び心のあるカラーリングに。
販売概要
商品名：PLAZA別注 AURAヘアクリップ
発売日：2026年6月26日（金）
販売場所：
・全国のPLAZA店舗（一部店舗を除く）
・PLAZA オンラインストア
種類数：全4種類
販売制限：お一人様 各3点まで
PLAZA オンラインストア：
https://www.plazastyle.com/shop/e/e2026Accessory/
AURA（アウラ）
AURAは、2023年に誕生した東京発のヘアアクセサリーブランド。遊び心のある色使いと、どこかエッジィな感性を取り入れたアイテムを展開しています。
古着やレコードジャケット、海外の建築など、時代やカルチャーを超えて愛されるものから着想を得て、レトロとモダンが混ざり合う“カラフルポップ”な世界観を表現。
天然由来のアセテート素材を使用し、長く愛されるサステナブルなアイテムづくりを追求しています。
会社概要
AURA
会社名：AURA were合同会社
所在地：東京都港区東麻布1-29-3
ホームページ：https://aurashop.official.ec
PLAZA
会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー
所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー25階
お問い合わせ先
AURA were合同会社
E-mail：support@aurawere.com