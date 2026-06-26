PLAZA別注 AURAヘアクリップが6月26日（金）より発売

AURA were合同会社

AURA（アウラ）は、PLAZAとの別注アイテムとして、ヘアクリップ全4種類を2026年6月26日（金）より発売いたします。

今回のために特別に制作した本アイテムは、AURAの人気デザインを限定カラーでご用意した、PLAZAでしか手に入らないスペシャルなコレクションです。

販売は、全国のPLAZA店舗およびPLAZA オンラインストアにて実施いたします。

なお、お一人様各3点までの販売となります。

PLAZA限定カラーで展開する特別なヘアクリップ

今回登場する別注ヘアクリップは、AURAらしい遊び心のあるデザインをベースに、PLAZA限定カラーで仕上げた全4種類のラインナップです。

花やリボン、ウェーブなど、それぞれ異なるモチーフを楽しめるコレクション。

毎日のヘアアレンジに取り入れやすく、身につけるだけで心が弾むようなデザインに仕上げました。

商品ラインナップ

PLAZA別注 AURAヘアクリップ 全4種類1. カーリーリボンヘアクリップ

価格：3,520円（税込）

ウェーブ状のリボンモチーフが印象的なヘアクリップ。ブラウン×ライトブルーのPLAZA限定カラーに、繊細なストーンを散りばめた華やかなデザイン。

2. ビッグフラワーヘアクリップ

価格：3,300円（税込）

AURA定番のフラワーモチーフを大胆に落とし込んだヘアクリップ。PLAZA別注では、ラメ入りのやわらかなピンクにグリーンをアクセントとして合わせた限定カラーで登場。

3. レオパードフラワーヘアクリップ

価格：3,300円（税込）

3つのフラワーモチーフが並んだ、存在感のあるヘアクリップ。PLAZA別注では、レオパード柄にやわらかなバターイエローを合わせた限定カラーで登場。

4. ウェーブモチーフヘアクリップ

価格：3,300円（税込）

くねくねとしたウェーブモチーフが目を引くヘアクリップ。PLAZA別注では、ライトブルーのマーブル調ボディにラメ入りのレッドを組み合わせた、遊び心のあるカラーリングに。

販売概要

商品名：PLAZA別注 AURAヘアクリップ

発売日：2026年6月26日（金）

販売場所：

・全国のPLAZA店舗（一部店舗を除く）

・PLAZA オンラインストア

種類数：全4種類

販売制限：お一人様 各3点まで

PLAZA オンラインストア：

https://www.plazastyle.com/shop/e/e2026Accessory/

AURA（アウラ）

AURAは、2023年に誕生した東京発のヘアアクセサリーブランド。遊び心のある色使いと、どこかエッジィな感性を取り入れたアイテムを展開しています。

古着やレコードジャケット、海外の建築など、時代やカルチャーを超えて愛されるものから着想を得て、レトロとモダンが混ざり合う“カラフルポップ”な世界観を表現。

天然由来のアセテート素材を使用し、長く愛されるサステナブルなアイテムづくりを追求しています。

会社概要

AURA

会社名：AURA were合同会社

所在地：東京都港区東麻布1-29-3

ホームページ：https://aurashop.official.ec

PLAZA

会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー25階

お問い合わせ先

AURA were合同会社

E-mail：support@aurawere.com