【新商品】映画『ミニオンズ＆モンスターズ』のアートを使用したジグソーパズルが多数登場！2026年7月より順次発売開始

株式会社やのまん

株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）は、この度、人気キャラクター「ミニオン」の新作ジグソーパズルとして、光を透過するプラスチック製パズル「プチパリエクリア」シリーズから3種、「ジグソーパズル500ピース」から1種を、2026年7月より全国の玩具店、専門店、通信販売等にて順次発売いたします。

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社やのまんが企画・制作した商品です。

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』8月7日（金）公開

-あらすじ-

最強最悪のボスを求めて旅するミニオンズがたどり着いたのは、夢あふれるハリウッドの世界!ひょんなことから自分たちでモンスター映画を作ろうと、本物のモンスターを召喚するが・・・ 超危険なヤツらが次々と解き放たれ、街は大パニックに!!

さらには仲間割れまで勃発し、ミニオンズ史上最大のピンチが訪れる。大切な仲間と力を合わせれば・・・ きっと世界を救える・・・ハズ!?

商品紹介

▽映画『ミニオンズ＆モンスターズ』特報[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IzcOMlXGfHU ]【プチパリエクリア 3種】

カメラを構えたり、驚いた表情をするミニオンたちが映画『ミニオンズ＆モンスターズ』より登場！彼らの視線の先にはいったい何があるのか、想像が膨らむコミカルなデザイン。ストリートアートのようなクールな雰囲気で、透明ピースが光を通すことにより、背景のブルーがいっそう鮮やかに映えます。

商品名：コンテンツクリエイター

商品詳細URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-87

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』より、いつもより少しおめかししたフォーマルなミニオンが登場。ビシッと決めたタキシード姿に、後ろからくっつくグリーンのキャラクターは一体何者！？雑誌の表紙のような洗練されたデザインがおしゃれで、インテリアとして飾りたくなる一枚です。

商品名：エブリデイカジュアル

商品詳細URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-88

大人気のボブが、ポップコーンを片手に相棒のティムを連れてお散歩中！優しい水彩画タッチで描かれた、心温まる柔らかなデザインです。ミニオンの可愛らしさをギュッと詰め込んだこのプチパリエクリアで、癒やしのパズルタイムを。

※こちらは映画『ミニオンズ＆モンスターズ』のアートではありません。

商品名：ポップコーン

商品詳細URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-89

■プチパリエクリア商品詳細

価格：1,980円（税抜価格1,800円）

ピース数：150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

発売日：2026年7月上旬

【ジグソーパズル500ピース 1種】

ミニオンがモンスターと出会って、モンスター映画を作る？！映画『ミニオンズ＆モンスターズ』のアートを散りばめた、遊び心あふれるアンティーク調のジグソーパズルが登場。映画に登場する新キャラクターたちが勢ぞろいで、モンスターを前に堂々とカメラを構えるミニオンや、ちょっぴりおびえた表情のミニオンの姿にも注目です。宇宙一ハチャメチャな撮影現場の世界観を、ご自宅でじっくりとお楽しみください。

商品名：ミニオンズ＆モンスターズ

商品詳細URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/05-1104

■ジグソーパズル500ピース商品詳細

内容物：パズルピース（500ピース）、専用のり、へら、サービスカード

価格：2,750円（税抜価格2,500円）

ピース数：500ピース ※専用フレームは別売りです

パズル完成サイズ：38×53cm

発売日：2026年7月中旬

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://x.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@YANOMAN1954