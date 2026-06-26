【岐阜県飛騨市】「可燃ごみ」から『燃やすしかないごみ』へのごみ袋の名称変更。目指すのはさらなるごみ減量！市民の努力に寄り添い、捨てる瞬間を見つめ直す新たな資源循環のカタチ。

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）は、今年６月から市民のごみ分別への意識をさらに高め、ごみの減量とリサイクルを推進するため、従来の「可燃ごみ（燃えるごみ）」用指定ごみ袋の名称を「燃やすしかないごみ」へと変更しました。本名称変更の取組みは、岐阜県内自治体で初めての試みです。

４月導入の「プラスチック類の一括回収」とセットで、市民の行動変容を促す持続可能なごみ減量を目指しています。

可燃ごみの4割を占める紙・プラ。分別の迷いをなくす「分かりやすい仕組み」へ

市ではこれまでも、市民の皆さんへごみの減量や分別へのご協力を呼びかけてきましたが、「可燃ごみ（燃えるごみ）」の中には、まだ分別・資源化が可能なごみが相当量混入しているのが現状でした 。

令和7年度に実施した家庭系ごみの組成調査によると、可燃ごみ全体の約４割が「紙類やプラスチック類」であり、全体の約2割がリサイクル可能な資源であることが判明しています。

この混入は決して市民の皆さんの意識の問題ではなく、行政側の「分別の分かりづらさ」に原因があると考え、市は市民の負担を減らす「分かりやすい仕組みづくり」と、捨てる瞬間の「意識改革」に同時に着手しました。

なぜ今、さらなる「分別」が必要なのか？

R7飛騨市家庭系可燃ごみ組成調査（大分類）

「可燃ごみ」として処理されているごみの中には、分別をすれば新たな製品の材料として生まれ変わる「資源」がまだ多く含まれています。

これらをただ燃やして灰にするのではなく、正しく分けて次へと循環させていくことが、分別の一番の狙いです。

また、分別が徹底されて可燃ごみの総量が減ることは、結果として多額の費用がかかる焼却施設の維持・修繕コストを抑え、施設を長く大切に使うことにも繋がります。公共施設の延命によって守られた財源は、最終的に市民サービスの維持・向上という形で、市民の皆さんの暮らしへと還元されていきます。

リサイクルの「見える化」と「わかりやすい」仕組みづくり

市全域のごみが収集される「飛騨市クリーンセンター」飛騨市クリーンセンター 焼却施設

飛騨市では今年４月より「プラスチック類の一括回収」を開始しました。これまで可燃ごみとして処理されていたプラスチック製品も丸ごと資源として回収可能にしました。直近では「雑紙類のリサイクルに関する連携協定」を締結し、資源の行き先を可視化するなど、前向きにリサイクルへ参加できるインフラを先行して整備しています。

回収プラは「ごみ袋や花苗ポット」へ100%再資源化

雑紙類の効率的な資源化をめざして、株式会社高橋商店（高山市）と大王製紙株式会社（愛媛県）との三者で連携協定を締結

これまではプラスチックマークがある「プラスチック製容器包装」のみを資源ごみとして収集していましたが、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い、令和7年12月1日付で主務大臣の認定を受けました。これにより、製品そのものがプラスチック100％でできているプラスチック製品（ハンガーやバケツなど）も、市指定のごみ袋で一緒に出すことが可能になりました。

回収されたプラスチック類は、再商品化事業者である株式会社富山環境整備（富山市）へと運ばれ、リサイクル原材料（ペレット）となり、ごみ袋や花苗用のポットなど新たな製品へと100％生まれ変わっています。

市では、排出したごみが資源へと生まれ変わるプロセスを可視化することで、市民の皆さんの丁寧な分別努力が確かな資源循環へと繋がっている手応えを、ともに実感できる環境づくりを進めています。

ごみ袋の新しい名称が捨てる前に意識するきっかけに

回収したプラスチック類ごみを手作業で確認・分別作業（飛騨市内）富山環境整備（富山市）でのリサイクル処理工程の様子リサイクルされた植木鉢

さらに、今回のごみ袋の名称変更は、全国の先進自治体において名称変更による減量効果が報告されていることから、本市でもこの流れを受け、県内で初めて実施します。

「燃やすしかないごみ」への名称変更により、ごみ袋に入れる前に「本当にこれは燃やすしかないのかな？」と少しだけ立ち止まって考えていただき、「市民の皆さんが努力して分別して、最後に残ったどうしても燃やすしかないものだけを入れてもらう袋にしたい」。そんなメッセージがこの言葉には込められています。

今回の運用開始にあたり、飛騨市が導入しているごみ分別アプリ「さんあ～る」上で、収集日カレンダーなどの表記を『燃やすしかないごみ』へと変更したところ、市民の皆さんから次のような声が届き始めています。

・面白い名前ですね！

・『燃やすしかないごみ』という名前になったことを知り、「本当にこれは燃やすしかないのかな？」と捨てる前に立ち止まって考えるようになり、分別を意識するようになりました

まずは、このように「名前」から興味や関心を持っていただくことが、日常的なごみ出しの意識を変える確かな第一歩だと思っています。今後も市民の皆さんの分別の負担を減らしながら、わかりやすい仕組みづくりを積み重ねることにより、地域一体となったリサイクルの輪を広げていきます。

ごみ分別アプリ「さんあ～る」の表示も変更左：名称変更前のごみ袋・右：名称変更後のごみ袋

問い合わせ

飛騨市役所 環境課

電話：0577-73-7482(#)

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,000人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約93％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれたまちです。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

飛騨市公式観光サイト https://www.hida-kankou.jp/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394