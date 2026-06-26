【7月限定！】牛肉の旨味ぎっしり「究極の黒毛和牛ハンバーグパスタ マスカルポーネチーズ添え」を7月1日より全国のPISOLAで販売開始

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）のグループ会社である株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：鬼界 友則）は、近畿・東海・関東エリアの郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストラン「PISOLA（ピソラ）」にて、2026年7月1日（水）より、月替わりの限定クラフトメニュー『究極の黒毛和牛ハンバーグパスタ マスカルポーネチーズ添え』を全店で販売開始いたします。

■ ボリュームも満足感も。ご褒美の一皿。

特設ページはこちら :https://pisola.jp/craft2607

季節ごとの味わいをお届けするPISOLAの月替わりクラフトメニュー。7月は、じっくり仕込んだ濃厚なトマトソースパスタに、オーダーごとに焼き上げるピソラオリジナルの黒毛和牛ハンバーグを合わせました。香ばしい肉の旨味とトマトソースの奥深い味わい、さらに濃厚なチーズソースが一体となり、満足感あふれる一皿に。PISOLAならではの手づくりへのこだわりが詰まった、この時期だけの特別なメニューです。

■ 店内仕込みのこだわり

1. コク深いトマトソース

店内で丁寧に仕込んだトマトソースに、まろやかなマスカルポーネチーズを合わせることで、トマトの爽やかな酸味とチーズの濃厚な旨味が調和。奥行きのある味わいに仕上げました。パスタには、モッツァレラチーズの豊かな風味とベーコンの香ばしさが重なり、味わいに一層の深みを添えます。

2. 黒毛和牛ハンバーグの贅沢な味わい

ピソラオリジナルの黒毛和牛ハンバーグを、オーダーごとに香ばしく焼き上げてトッピング。ひと口頬張れば、黒毛和牛ならではの豊かな旨味とジューシーな肉汁が広がります。パスタやソースとも相性抜群で、満足感あふれる贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

3. 自家製サルサヴェルデの爽やかなアクセント

パセリを使用した爽やかな香りの自家製サルサヴェルデソースが、濃厚なトマトソースと黒毛和牛ハンバーグの旨味をより一層引き立てます。ほどよい酸味が味わいにメリハリを生み出し、重厚感がありながらも軽やかに楽しめる一皿に仕上げました。

■ 商品概要／価格

『究極の黒毛和牛ハンバーグパスタ マスカルポーネチーズ添え』

販売期間：2026年7月1日（水）～開始

対象店舗：PISOLA 全店舗

販売価格：関東\1,899（税込\2,088）／関西\1,799（税込\1,978）

ランチセット：関東\2,099（税込\2,308）／関西\1,999（税込\2,198）

食べ放題ご注文時：関東\949（税込\1,043）／関西\899（税込\988）

注意事項：期間限定商品のため、材料がなくなり次第終了となります

■ 予告：8月1日販売開始のクラフトパスタ

『究極の冷製カルボナーラ』と『博多明太子の冷製カルボナーラ』2種の味わい

暑い夏にぴったりの冷製パスタ2種が、8月限定で登場します。定番の「究極の冷製カルボナーラ」は、濃厚なチーズのコクとひんやりとした口当たりが魅力。さらに、博多明太子を贅沢にトッピングした期間限定の「博多明太子の冷製カルボナーラ」もご用意しました。異なる魅力を持つ2つの冷製カルボナーラで、夏ならではの味わいをお楽しみいただけます。この夏、あなたはどちらを選びますか？

■ なぜ「非効率」を選ぶのか。全店舗で貫く手仕込み

私たちが大切にしているのは“お店ごとの手仕込み”です。工場調理による効率よりも、すべての店舗において、目の前のお客様の笑顔を思い浮かべながら仕込むこと。パスタとリゾットのソースには保存料・化学調味料は使用せず、「人のぬくもり」や「ワクワク・感動」から生まれる活力を、一皿一皿に込めています。 PISOLAはこれからも、繁華街に行かなくても今この瞬間にしか出会えない美味を、大切な方と分かちあってほしいという想いのもと、こだわりの素材と調理で皆さまをお待ちしております。

■ PISOLAについて

「リゾート気分で本格イタリアンを」をコンセプトに展開するクラフトレストランです。五感で楽しめる開放的な空間と、時間を忘れてゆっくり過ごせる体験を大切にしています。果汁100%のジュースや上質な紅茶「AMSU TEA」などを揃えたプレミアムドリンクバーとともに、非日常の空間で本格イタリアンをお腹いっぱいお楽しみください。

■ 公式サイト・SNS

公式サイト：https://pisola.jp

Instagram：https://www.instagram.com/pisola_official

■ 株式会社ピソラについて

※東証スタンダード上場・株式会社ユニシアホールディングス（証券コード：3547）のグループ会社

商号：株式会社ピソラ

設立：令和元年9月（創業 平成16年10月）

所在地：〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

資本金：30,000,000円

事業内容：飲食店の運営事業

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社ETOHA LAB