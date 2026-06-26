AIR TWOKYOからTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」グッズコレクションが販売決定！

株式会社 ラブラボ

独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』が2026年6月26日（金）にTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」グッズコレクションを販売！

詳細を見る :https://airtwokyo.com/pages/jjsk01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20260626

乙骨が虎杖を追いかける緊迫感のあるシーンなどを、かわいらしいタッチでデザインしました。

シーンイラストTシャツ 1（虎杖悠仁・乙骨憂太）シーンイラストTシャツ 2（脹相・禪院直哉）シーンイラストTシャツ 3（夜蛾正道・タケル）シーンイラストTシャツ 4（伏黒恵・星綺羅羅）シーンイラストTシャツ 5（日車寛見）シーンイラストパーカー 1（虎杖悠仁・乙骨憂太）シーンイラストパーカー 2（夜蛾正道・タケル）シーンイラストロングスリーブTシャツ 1（脹相・禪院直哉）シーンイラストロングスリーブTシャツ 2（日車寛見）

「死滅回游」に登場する泳者（プレイヤー）をイメージしたゲーミングTシャツも登場。

速乾性に優れた素材を採用し、ユニフォームライクな軽やかな着心地を実現。ゆったりとしたシルエットで、ストリート感のあるスタイリングを楽しめます。

右胸には、「コガネ」をワンポイントでデザイン。さらに背面には、死滅回游の総則（ルール）を大胆にプリントし、作品の世界観を存分に落とし込んだ一枚に仕上げました。

ステッカーセットリキッドキーホルダー 1（虎杖悠仁・乙骨憂太）リキッドキーホルダー 2（日車寛見）アクリルジオラマ1（虎杖悠仁・乙骨憂太）アクリルジオラマ 2（伏黒恵）コーム＆ミラー（虎杖悠仁・乙骨憂太）星綺羅羅★Imaiマークミラーラバーフィギュアダイカットマルチクロス

詳細を見る :https://airtwokyo.com/pages/jjsk01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20260626

【AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。

ブランド名の由来は、『越境（EKKYO)サービス』と『熱狂（NEKKYO)出来る商品作り』その二つ（TWO)のKYOを全世界へ発信する。】

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会