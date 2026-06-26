【最大50％OFF】夏休みは伊豆で川遊び・釣り・温泉を満喫！「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」が夏限定キャンペーンを開催

株式会社ブッキングリゾート

静岡県伊豆市、清流・大見川のほとりに佇む1日4組限定のリバーサイドグランピング施設「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」では、2026年の夏を彩る「夏祭りイベント」や、今だけお得に泊まれる「サマーセール」を開催いたします。

さらに、人気のアクティビティを満喫できる「インクルーシブプラン」に加え、9月よりスタートする「伊豆牛付き豪華BBQプラン」の先行予約受付も開始しました。

夏限定企画が目白押しの「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」で、自然と遊び、味わい、癒される特別なひとときをお楽しみください。

■＜夏限定キャンペーン１.＞

夏の思い出づくりにぴったり！「夏祭りイベント」開催

中伊豆フィッシングリゾートGran Iｎ夏祭りイベント

Gran Inでは、2026年7月13日（月）～8月31日（月）の期間限定で、ご宿泊のお客様を対象に「夏祭りイベント」を開催いたします。

かき氷のプレゼントをはじめ、花火やマシュマロ焼き体験など、夏ならではのコンテンツをご用意。お子様から大人まで、ご家族みんなで夏の思い出づくりをお楽しみいただけます。

かき氷プレゼント※イメージ画像花火※イメージ画像

■開催期間

2026年7月13日（月）～8月31日（月）

■開催場所

共有スペースにて（夜の部は19:00～）

※天候や当日の状況により、内容を変更・中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■イベント内容

１.かき氷プレゼント（チェックイン時）

２.夜のスペシャルイベント（19:00～共有スペースにて）

・焚火を囲んでのんびりタイム

・手持ち花火で夏気分を満喫

・お子さまに大人気！マシュマロ焼き体験

■＜夏限定キャンペーン２.＞

最大50％OFF！期間限定「サマーセール」

期間限定で、最大50％OFFのサマーセールを開催中です。

夏休み期間でも、日程によっては通常料金より大幅にお得な価格でご宿泊いただけます。夕食には、自社養殖の「クリスタルサーモン」や中伊豆産わさびをはじめ、厳選した肉や海の幸を味わえる豪華BBQをご用意。

数量・期間限定の特別セールとなりますので、ぜひこの機会にご利用ください。

最大50％OFFセール

宿泊可能期間

～ 2026/08/31まで

POINT

●今だけ！最大50％OFFセール

●日程が合えば超お得！

●伊豆グルメを堪能できる食事付き

■＜夏限定キャンペーン３.＞

遊びも体験も楽しめる「インクルーシブプラン」

プランをみる :https://reserve.489ban.net/client/riverside-izu/0/detail/1298835

宿泊と人気アクティビティをセットにした「インクルーシブプラン」を販売中です。

釣り体験やエサやり体験に加え、カブトムシ採集、魚の掴み取り、燻製づくりなどからお好きな体験を選択可能。追加料金を気にせず、Gran Inならではの自然体験を思う存分お楽しみいただけます。

ご家族での夏休み旅行にもおすすめの特別プランです。

インクルーシブプラン

宿泊可能期間

～ 2026/08/31まで

POINT

●体験したいアクティビティが選べる！

●伊豆グルメを堪能できる食事付き

●共通アクティビティ

‐【釣り体験】（エサ・釣竿・魚代込み）

‐【エサやり体験】

●選べるアクティビティ

※下記のAグループ・Bグループから、それぞれ1つずつお選びいただけます。

Aグループ（自然＆夏体験）

・【カブトムシ採集体験】（夏季限定）

・【魚の掴み取り体験】

Bグループ（食＆水遊び体験）

・【燻製体験】（ニジマスのスモーク体験／スモークチップ付き）

・【仕掛けを作って生き物採取】（小さなお子様も大歓迎！）

■秋の先行予約受付中！伊豆牛無料の「豪華BBQプラン」

プランをみる :https://reserve.489ban.net/client/riverside-izu/0/detail/1060056

2026年9月以降のご宿泊を対象に、地元ブランド食材を堪能できる「豪華BBQプラン」の先行予約を受け付けています。

本プランでは、通常追加料金で提供している「伊豆牛」を無料でご用意。さらに、ステーキまたは海鮮から選べるメイン料理に加え、人気のマス釣り体験もセットになっています。

山・川・海の恵みを一度に味わえる、中伊豆ならではの贅沢なグランピング体験をお楽しみください。

宿泊可能期間

2026/09/01 ～2026/12/31

POINT

●伊豆牛無料

●ステーキor海鮮の選べるメイン料理

●マス釣り体験付き

プランをみる :https://reserve.489ban.net/client/riverside-izu/0/detail/1039353

■【中伊豆フィッシングリゾート Gran In】５つの魅力■

1.1日4組限定、五感で楽しむリバーサイドグランピング

美しい清流のほとりに佇む「中伊豆フィッシングリゾート Gran In」は、釣り堀や魚のつかみ取り、養殖場を備えた「中伊豆フィッシングファーム」を併設する、リバーアクティビティが充実したグランピング施設です。昼は川遊びやフィッシング体験を満喫し、夜はせせらぎをBGMにゆったりと過ごす贅沢なひととき。

自然を身近に感じながら、大人からお子様まで一日中楽しめるアウトドアリゾートです。

リバーサイド客室お食事スペース２.天然温泉を独り占め。全室にプライベート温泉を完備

各客室には天然温泉を楽しめるプライベート温泉を完備。チェックインからチェックアウトまで、お好きな時間に何度でもご利用いただけます。刺激が少なくやわらかな泉質のため、お子様からご年配の方まで幅広い世代の方にお楽しみいただけます。上質なバスタイムを心ゆくまでお楽しみください。

プライベート温泉3.自然に囲まれた本格釣り堀でフィッシング体験

初心者からベテランまで楽しめる、本格フィッシング体験をご用意。併設の釣り堀では、サーモンやマスなどの川魚を釣り、その場で塩焼きにして味わうことができます。自分で釣った魚を自然の中で味わう体験は格別。ここでしか味わえない特別な思い出づくりをお楽しみください。

※ご宿泊者様は、1区画につき釣り竿1本を無料でご利用いただけます。

釣り堀でフィッシング体験4．夏を満喫する充実のアクティビティ

フィッシング体験のほか、魚のつかみ取りやカブトムシ・クワガタ捕り、スイカ割りなど、夏休みにぴったりのアクティビティを多数ご用意しています。

また、テントサウナで身体を温めた後は、目の前を流れる清流へダイブ。自然の中で味わう爽快な“ととのい”体験もお楽しみいただけます。

遊びもリラックスも叶う、多彩な過ごし方ができるのもGran Inの魅力です。

テントサウナ魚のつかみ取り体験カブトムシ・クワガタ捕りスイカ割り5． 伊豆の恵みを味わうこだわり夕食

夕食には、自社養殖の「クリスタルサーモン」や中伊豆産わさびなど、地元伊豆の厳選食材を使用したグランピングBBQをご用意しています。山・川・海の幸に加え、ブランド牛も楽しめる贅沢な内容となっており、自然の中で味わう特別な食体験をお楽しみいただけます。オーナーこだわりの食材が彩る、ここだけのBBQをご堪能ください。

伊豆市の食材を贅沢に味わう贅沢BBQ

■施設概要

施設名：中伊豆フィッシングリゾート Gran In

住所：〒410-2511 静岡県伊豆市宮上121-1

HP：https://www.glamping-shizuoka-izu.com/

【アクセス】

お車でお越しの方：伊豆中央道大仁南インターを降りて､県道12号経由 約11km

公共交通機関でお越しの方：修善寺駅より東海バス20分

当施設最寄りのバス停は、東海バス「宮上」 施設より徒歩3分

■Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

公式サイト：https://www.resort-glamping.com

■ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、 ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

【会社概要】

ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラｖ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp