雨の日、革靴を履きたくない人へ“履き替えない通勤”を実現する防水ビジネスカジュアルシューズ「QUINCY URBAN」シリーズ

丸紅コンシューマーブランズ株式会社雨の日でも履き替えない通勤を実現する防水シューズ「QUINCY URBAN」シリーズ新発売

丸紅コンシューマーリンク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、アメリカ マサチューセッツ州ボストン発フットウェアブランド ROCKPORT（ロックポート）より、防水機能とスニーカーの快適性を両立した新コレクション「QUINCY URBAN（クインシー アーバン）」シリーズを2026年7月1日水曜日より発売いたします。

梅雨の通勤で増える「靴のストレス」に着目し、雨の日も履き替えずに一日を過ごせる“履き替えない通勤”という新しい足元の選択肢を提案します。

雨の日の通勤は、妥協が前提だった

雨の日の通勤では、靴選びに悩むシーンが少なくありません。

・革靴だと濡れてしまう

・スニーカーではカジュアルすぎる

・結局、履き替えが必要になる

こうした状況から、「雨の日だけ別の靴を履く」という習慣が当たり前になっています。

QUINCY URBANは、この通勤時の小さなストレスに着目し、“最初から最後まで履き替えない一足”として開発されました。

雨でも履き替えないための設計

スニーカーのような履き心地で一日中快適な通勤をサポート

本コレクションは、独自の防水機能「HYDRO-SHIELD WATERPROOF」を全モデルに搭載。雨や濡れた路面でも、足元を気にせず着用できます。

さらに、

・軽量でクッション性に優れたEVAミッドソール

・衝撃吸収機能「truTECH」

・安定した歩行を支えるラバーアウトソール

を採用し、長時間の移動や歩行でも快適さを維持します。

見た目は革靴の端正さを保ちながら、履き心地はスニーカーのような軽やかさを実現しました。

通勤にちょうどいい一足「LOAFER」

QUINCY URBAN LOAFERは、シリーズの中核となるモデルです。

雨の日も履き替えない通勤を支えるローファーモデル

ローファー特有のきちんと感を備えながら、

スニーカーのような快適性を融合。

雨の日でもそのまま出社できるバランス設計で、通勤から外出まで一日を通して履き続けられます。

スタイルに合わせて選べるラインナップ

QUINCY URBANは、用途に応じて選べる4モデルを展開します。

COURT

DECK

LOAFER

T-TOE

商品概要

シンプルで洗練されたコートタイプ。ビジネスカジュアルに適した一足。 QUINCY URBAN COURT クインシー アーバン コート スニーカー RPL-ML0069Mデッキシューズ由来の軽快さを持ちながら、都会的で品のある仕上がり。通勤にも取り入れやすいバランス設計。 QUINCY URBAN DECK クインシー アーバン デッキ RPL-ML0078M通勤シーンに最適な定番モデル。きちんと感と快適性を兼備。 QUINCY URBAN LOAFER クインシー アーバン ローファー RPL-ML0073Mクラシックな要素に現代的なボリューム感を加えたデザイン。スタイリングに程よい個性をプラス。 QUINCY URBAN T-TOE クインシー アーバン ティートゥ RPL-ML0075M

シリーズ名：QUINCY URBAN

価格：各18,700円（税込）

サイズ：25.0-28.0(0.5刻み)展開

素材：牛革

ソール：EVA＋ラバー

主な機能１.防水（HYDRO-SHIELD WATERPROOF）

ロックポート独自の防水構造「HYDRO-SHIELD（ハイドロシールド）」。 特殊加工を施した防水レザーと、縫い目を塞ぐシームシーリング（コーティング）が、外部からの水の侵入をガードします。 天候が変わりやすい日でも足元をドライに保ち、不快な濡れや冷えから守ります。



２.衝撃吸収（truTECH）

優れた衝撃吸収性を誇る独自開発のクッション素材「truTECH（トゥルーテック）」。インソールのかかと部分に搭載。一歩ごとにかかる着地の衝撃を効果的に吸収・分散し、足や膝への負担をしっかりと軽減します。長時間の歩行でも疲れにくく、快適な履き心地をキープします。

展開

直営3店舗

公式オンラインストアおよび全国取扱店にて展開

■ 「履き替えない通勤」という新しいスタンダード

雨の日も、仕事中も、その後の時間も。

QUINCY URBANは、靴を履き替えずに一日を過ごすという新しい通勤スタイルを提案します。

変化する働き方の中で、足元にも“シームレスさ”が求められています。

そのニーズに応えることが、本コレクションの価値です。

本商品取扱店舗

【直営店舗】

ROCKPORT 横浜ランドマークプラザ店

ROCKPORT 京王百貨店 新宿店

ROCKPORT 阪神梅田本店

【公式オンラインストア】

https://shop.rockport.jp/

【主な取扱先様】

東武百貨店池袋店 紳士靴売場

日本橋高島屋 紳士靴売場

新宿タカシマヤ 紳士靴売場

伊勢丹立川店 紳士靴売場

小田急百貨店町田店 紳士靴売場

そごう横浜店 紳士靴売場

伊勢丹浦和店 紳士靴売場

そごう千葉店 紳士靴売場

東武百貨店船橋店 紳士靴売場

新潟伊勢丹 紳士靴売場

松坂屋名古屋店 紳士靴売場

ジェイアール京都伊勢丹 紳士靴売場

あべのハルカス近鉄本店 紳士靴売場

大丸梅田店 紳士靴売場

神戸阪急 紳士靴売場

そごう広島店 紳士靴売場

「ROCKPORT（ロックポート）」とは

「妥協しない快適な履き心地とスタイルを提供する」というブランド理念のもと、1971年にボストンで誕生。革新的なテクノロジーと洗練されたデザインを融合し、世界70カ国以上で展開されるフットウェアブランドです。靴を通じて、人々の一歩一歩を支える存在であり続けます。

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅グループのライフスタイル事業会社として、アパレル・フットウェア・雑貨等の企画・製造・販売およびブランド事業を展開。モノづくりからマーケティング、販売までの一貫体制を強みに、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指しています。

https://www.marubeni-cl.com/