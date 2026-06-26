二つの“蔵元”が出会い、日本の伝統文化を一杯のかき氷に玉乃光酒造×蔵元八義、天然氷と酒粕が織りなす夏限定かき氷を提供開始

玉乃光酒造株式会社

京都・伏見で350年以上の歴史を持つ酒蔵、玉乃光酒造株式会社(https://tamanohikari.co.jp/)が運営する酒粕専門店「純米酒粕玉乃光(https://sakekasu.tamanohikari.co.jp/)」は、2026年7月7日（火）より、天然氷を使用したかき氷の提供を開始いたします。

提供期間は7月から9月までの3か月限定。酒蔵ならではの「酒粕」や「日本酒」を活かし、天然氷の繊細な口どけとともに味わう、上質で高級感あふれるオリジナルかき氷をお楽しみいただけます。

今回使用する氷は、山梨県・南アルプス八ヶ岳の天然水を冬の寒さだけでじっくり凍らせた、希少な「蔵元八義」の天然氷です。自然の寒さのみで作られる天然氷は、透明度が高く不純物が少ないため、ふわりとした口どけが特徴。現在では国内でも生産者が限られる希少な氷として知られています。

また、商品開発・監修は、天然氷のかき氷専門店「中町氷菓店」の永野氏が担当。同店は長野県松本市に本店、東京・代々木上原に店舗を構え、「蔵元八義」の天然氷と厳選した旬の素材を使用したかき氷で全国に多くのファンを持つ人気店です。各地でポップアップ出店やかき氷のプロデュースを行うなど、天然氷かき氷の魅力を発信しています。

酒蔵の発酵技術から生まれる酒粕や日本酒と、希少な天然氷、そして人気店の技術が融合した、この夏だけの特別な一杯をお届けします。

提供商品

◆酔姫/完熟生苺

酒粕クリームと生いちごを贅沢に使用した一杯。

いちごソースは生のいちごから仕込み、果実本来の酸味と香りを活かしました。濃厚な酒粕クリームと甘酸っぱい果実感が調和し、最後まで軽やかに楽しめます。

酒粕のコクといちごの爽やかさが織りなす、まるで大きないちごをまるごと食べているようなかき氷です。

酔姫/完熟生苺 2,300円（税込）◆酒粕ティラミスブリュレ

米粉酒粕カスタードとコーヒーを組み合わせた、大人のためのかき氷。

表面を香ばしくキャラメリゼし、ティラミスを思わせる濃厚な味わいに仕上げました。

途中でパッションフルーツソースを加えることで酸味が加わり、味わいが引き締まります。

ひんやりとした口どけと濃厚なクリームが重なり合う、まるで冷たいケーキのような一品です。

酒粕ティラミスブリュレ 2,300円（税込）◆青梅紅茶

玉乃光酒造14代目蔵元・羽場洋介おすすめのかき氷。

一般的な梅シロップではなく、青梅の果肉を贅沢に使用したソースを合わせることで、梅本来の爽やかな酸味と果実感をお楽しみいただけます。

紅茶の香りが上品に広がり、仕上げには日本酒をスプレーで吹きかける演出も。

暑い京都の夏にぴったりの、爽やかで洗練された一杯です。

蔵元からのコメント

青梅紅茶 2,300円（税込）●玉乃光酒造 14代目蔵元 羽場洋介

日本酒蔵が夏にできることは何だろうと考えた時に、「酒粕の新しい楽しみ方を提案したい」という思いがありました。

酒粕は冬のものというイメージを持たれがちですが、実は乳製品との相性も良く、酸味のある果物ともよく合います。今回のかき氷では、酒粕の持つ豊かな香りや旨味を活かしながら、暑い夏でも軽やかに楽しめる味わいを目指しました。

日本酒を飲まれる方はもちろん、普段日本酒に馴染みのない方にも、かき氷をきっかけに酒蔵や発酵文化に興味を持っていただければ嬉しいです。

●中町氷菓店 店主 永野氏

今回お話をいただいた時、まず感じたのは「酒蔵だからこそ作れるかき氷がある」ということでした。

酒粕には独特の香りやコクがありますが、一歩間違えると重たくなってしまいます。そのため、天然氷の繊細な口どけを活かしながら、最後まで食べ飽きないバランスを意識して商品開発を行いました。

特に『酔姫/完熟生苺』は酒粕と果実の相性を、『酒粕ティラミスブリュレ』は酒粕の奥深さを、『青梅紅茶』は酒蔵ならではの日本酒の楽しみ方を表現しています。

京都・伏見という酒どころで、天然氷のかき氷を楽しんでいただけることを大変嬉しく思っています。かき氷ファンの方にも、日本酒ファンの方にも、新しい発見のある一杯になれば幸いです。

日本酒を、かき氷から知ってもらう

純米酒粕玉乃光は、日本酒を飲む人だけでなく、日本酒に馴染みのない方にも酒蔵の魅力を伝えることを目指しています。

今回の取り組みでは、日本酒業界と全国のかき氷ファンをつなぐことで、「酒粕」や「日本酒」の新たな楽しみ方を提案します。

酒蔵が長年培ってきた発酵文化と、天然氷の繊細な口どけが出会う、この夏だけの特別なかき氷をぜひお楽しみください。

■店舗概要

■本件に対するお問い合わせ先

純米酒粕玉乃光- 所在地：〒600-8415 京都市下京区因幡堂町658-1- 電話番号：075-352-1673- 提供期間：2026年7月7日～9月30日- 提供時間：11:30～17:00- 定休日：店舗営業日に準ずる- 予約：かき氷の予約不可- 販売価格：2,300円（税込）～

玉乃光酒造株式会社

広報担当：今井

TEL：075-611-5000

MAIL：tamanohikari@otoiawase.jp