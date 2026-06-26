宮崎県内37団体が集結！「SHINTOMI Hula Festival 2026」を開催します

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（宮崎県新富町、代表理事：岡本啓二、以下「こゆ財団」）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、指定管理を行うルピナスみらい劇場（新富町文化会館）にて「SHINTOMI Hula Festival（しんとみフラフェスティバル）2026」を開催いたします。

出演団体にとっては日頃の練習の成果を披露する場であり、一般参加者には南国情緒漂う音楽と華やかなフラを味わうエンターテイメントの場でもあります。フラ愛好者から一般の方まで、本場ハワイの和やかな雰囲気とフラの世界を気軽に楽しむことができます。

※本イベントは令和8年度新富町文化会館自主文化事業です。主催は新富町・新富町教育委員会となります。■合計37団体が繰り広げるフラの競演。会場ではグッズ販売も

2026年の参加団体数は、37団体（初日：16団体、2日目：21団体）を数えます。2日間の演目は基本的にフラダンス発表となりますが、今年の2日目1番バッターは総勢34人によるウクレレ演奏となっています。

【イベント概要】

日時：2026年6月27日（土）・28日（日）開場：12時30分、開演：13時

※開演時間は変更になる場合があります

場所：ルピナスみらい劇場（新富町文化会館）大ホール

所在地：宮崎県児湯郡新富町大字上富田6367-1

入場料：無料

駐車場：無料

申込み：不要

問い合わせ：同劇場 TEL.0983-33-6205

公式サイト：https://shintomi-hall.jp/

◎ フラダンスグッズ販売や町内銘菓販売も

イベント当日は会場内にて、衣装やアクセサリー等フラダンスグッズ販売もあります（5店舗出店）。また、新富町内菓子店による町内銘菓販売（くじらようかん、大福など）も予定しています。

■子どもから高齢者まで幅広いフラ人気で参加団体が増加。2日開催へ拡大・定着

本イベントは、前・指定管理業者による自主文化事業としてスタートし、これまで16回開催されています。スタート当初は参加団体も少なく1日のみのイベントでしたが、県内のフラ人口やチーム数の増加にともない参加団体が徐々に増え、近年は2日開催が定着しました。

こゆ財団は、同劇場の指定管理を行うにあたり「年間30プロジェクト・1,000人の創造人口」創出を目指すMIRISEプロジェクト(https://koyu.miyazaki.jp/100challenges-post/mirise-project/)を立ち上げました。価値ある既存のイベントを継承しながら、劇場を拠点とした革新的な取り組みを進めてまいります。

■MIRISEについて

MIRISEは、ルピナスみらい劇場（新富町文化会館）を起点に、アーティストや起業家に限らず、農業、事業、商品、企画、場づくりなど、自ら描いた想像を形にしようとする多様な人々がつながり、実践者としての「つくる人」を町全体で育んでいくプロジェクトです。2026年4月、こゆ財団がルピナスみらい劇場（新富町文化会館）の指定管理者となりリニューアルしたことを機に始動しました。

- 参照：年間“創造人口 1000人”輩出へ。宮崎県新富町で劇場を起点に「つくる人」を生み出す新プロジェクト始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000594.000028395.html)■一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）とは

2017年4月、宮崎県新富町により設立された地域商社です。1粒1,000円の「新富ライチ」ブランディングやふるさと納税事業、人材育成などに取り組んでいます。人口1万5,000人のまちで、ふるさと納税寄附額は設立以来9年間で累計150億円に達しました。地域おこし協力隊を含む移住者が町に溶け込み、新たな挑戦が次々と生まれる「チャレンジが循環するまちづくり」を推進しています。

ふるさと納税による寄附をもとに、その一部を地域へ再投資し、町の資源や遊休資産の活用を通じた価値創出にも取り組んでいます。人と地域の可能性を重ねながら、持続的に価値が生まれる仕組みづくりを目指しています。

＜受賞・選定歴＞

2018年 内閣官房「地方創生優良事例」に選定

2020年 「新富ライチ」が2020年度グッドデザイン賞に選出

2022年 令和3年度総務省ふるさとづくり大賞で「団体表彰」受賞

【本件に関するお問い合わせ先】

ルピナスみらい劇場（新富町文化会館）

TEL.0983-33-6205

FAX.0983-32-1260

公式サイト：https://shintomi-hall.jp/

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）

TEL.0983-32-1082

メール：info@koyu.miyazaki.jp

公式サイト：https://koyu.miyazaki.jp/