【イベント開催レポート】第11回 個人投資家サミットを開催しました！

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp(https://ir-robotics.co.jp/)）は、2026年6月20日、赤坂ガーデンシティで「第11回 個人投資家サミット」を開催いたしました。

会場・オンライン視聴を合わせて1,100名超の個人投資家が参加。

兼業投資家・なのなの氏による特別セッションや、上場企業5社の経営陣と弊社MCによる対談セッションが行われ、投資家と企業が直接対話できる貴重な機会となりました。

・なのなの氏による特別セッションではクイズ大会を開催

これまではオンライン配信も行っていた著名投資家による特別セッションですが、今回は初の「会場限定」として実施。



1部のセッションのゲストには、著名個人投資家のなのなの氏をお迎えしました。

なのなの氏の対談MCを務めたEvery Stock News キャスター 左から 岡田 桃果、矢野 愛実

セッション内では、なのなの氏のサイン入り著書が当たる「なのなの失敗談クイズ大会」を開催しました。

なのなの氏が実際に経験した投資に関する失敗談について、四択形式で出題され、参加者はそれぞれ予想を巡らせながらクイズに挑戦。

正解発表のたびに会場からは笑いや歓声が上がり、投資経験者ならではのリアルなエピソードに耳を傾ける様子が見られました。

投資に関する学びとエンターテインメント性を兼ね備えた参加型セッションとなり、会場は終始大きな盛り上がりを見せました。

・Every Stock News キャスターとの交流の時間も

クイズ正解者3名に配られたなのなの氏サイン入り著書

お昼休憩の時間には、参加者とEvery Stock Newsキャスターの岡田桃果、矢野愛実による写真撮影も行われました。

参加者はキャスターとの記念撮影を楽しみながら、投資の話題にも花を咲かせ、日頃の配信の感想を伝え合ったり、おすすめの銘柄や市場の動向について意見を交わしたりするなど、終始和やかな交流の場となりました。

・上場企業5社による企業セッション

Every Stock News キャスター 左から 矢野 愛実、岡田 桃果

第2部からは、本イベントのメインプログラムである企業セッションを実施しました。

当日は上場企業5社の経営陣が登壇し、事業内容や成長戦略について詳しく解説。

弊社MCとの対談形式で進行したセッションでは、各社の強みや今後のビジョンに加え、IR資料だけでは伝わりきらない経営者の事業への想いや成長にかける考えについても深掘りしました。

また、質疑応答の時間には参加者から多くの質問が寄せられ、経営陣が一つひとつ丁寧に回答。

会場ならではの双方向のコミュニケーションが生まれ、企業理解を深める貴重な機会となりました。

登壇企業ラインナップ

上段（左から）キャピタル・アセット・プランニング｜プレミアムウォーターホールディングス 下段（左から）アイビス｜rakumo｜スパイダープラス（登壇順）

第2部：キャピタル・アセット・プランニング（東証STD3965）

生成AI・AIエージェントで大相続時代・人生100年時代をDXする

第3部：プレミアムウォーターホールディングス（東証STD2588）

業界5位から首位へ。ウォーターサーバー業界No.1が次に狙う300万件の世界――競合撤退・市場集約が追い風、ストック型モデルが生む利益の積み上げ

第4部：アイビス（東証GRT9343）

「ibisPaint」が世界標準へ。全世界7年連続No.1アプリ※が描く、4,000万ユーザー×サブスク成長戦略 ※1 App Store グラフィックス＆デザインカテゴリ（2019年-2025年1～11月）、全世界、MAU、data.ai by Sensor Tower 調べ

第5部：rakumo（東証GRT4060）

AI時代に成長する業務インフラSaaS ― rakumoの競争優位と株主還元

第6部：スパイダープラス（東証GRT4192）

建設業界の『慢性的な人手不足』を成長機会に変える、スパイダープラスの事業戦略

・著名投資家ゲストも参加！交流会も開催

第4部 アイビス（東証GRT 9343）のセッションの様子

全セッション終了後は、大好評の交流会を開催いたしました。

投資家同士で熱心に情報交換をする姿だけでなく、企業の経営陣やゲストを囲んで直接質問や意見交換をするなど、会場のあちこちで和やかな交流が行われていました。

また、交流会にはゲストとしてなのなの氏に加え、専業投資家のみくかぶ氏もお迎えし、参加した投資家が日頃の疑問や投資戦略について熱心に質問を投げかける姿が見られました。

個人投資家サミットならではの、企業と投資家が直接顔を合わせて対話する、とても有意義な時間となりました。

◼︎次回開催のお知らせ

交流会で参加者と直接対話するアイビス（東証GRT 9343）執行役員 経営企画担当 堀部 拓人 氏

2026年7月18日(土)「第12回 個人投資家サミット」

参加費無料・初心者でも大歓迎。下記URLからお申し込みください。

■登壇ゲストちょる子 氏

240万円を元手に億り人となった個人投資家。

短期売買と高配当株への長期投資を組み合わせた投資スタイルで知られる。

■登壇企業Lib Work（東証GRT1431）

2015年8月5日上場（※福証Q-Board上場日、東証へは2019年6月18日上場）／WEBやVRを活用した戸建住宅の企画・設計・販売・施工、3Dプリンター住宅事業

サーバーワークス（東証STD4434）

2019年3月13日上場／アマゾンウェブサービス（AWS）の導入支援や運用代行などのクラウドインテグレーション事業

ジェイフロンティア（東証GRT2934）

2021年8月27日上場／オンライン診療・服薬指導プラットフォーム「SOKUYAKU」の運営やヘルスケア商品の通販

ホリイフードサービス（東証STD3077）

1999年10月29日上場／「隠れ庵 忍家」などの居酒屋や和食レストラン等の飲食店チェーン経営

最新情報は、下記ホームページにて随時公開いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-7?utm_source=article&utm_content=prtimes投資家と注目企業が集う特別な1日7月18日(土)赤坂にて開催！

個人投資家サミットでは、登壇企業様を募集中です。

開催日程に関しましてはお気軽にお問い合わせください。

登壇のお申込み・ご相談はこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2025-08-14/3gmnbm

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/