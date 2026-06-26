猛暑のキッチンに立つ時間を減らす！“温めないレトルト”が夏の新定番へ。満足度96%*を誇るニシキヤキッチンのお中元・夏ギフト9種類が7月31日(金)まで送料無料！

株式会社にしき食品

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売する専門店NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市、代表取締役社長：菊池洋一）は、2026年7月31日(金)まで、公式オンラインショップと実店舗限定で、対象のお中元・夏ギフト9種類を送料無料でお届けするキャンペーンを開催します。看板メニューの「バターチキンカレー」や「コーンポタージュ」が入った定番ギフトはもちろん、夏季限定商品の「冷製かけごはん」や「冷製スープ」が入った「夏のおすすめ8個ギフト」も数量限定で販売。また、7月31日(金)までのキャンペーン期間中は、送料が通常740～1,870円かかるところ対象ギフトを送料無料でお届けします。ニシキヤキッチンのレトルト食品は、「暑い夏をおいしく『カンタン』に。」の思いのもと、温めるだけ、冷やすだけの簡単調理で夏場のキッチンに立つ時間を短縮できます。また、夏にいっぱいになりがちな冷蔵庫を圧迫せず、常温保存ができることから、年々多くのお客様から喜びの声を頂戴しています。お中元ギフトだけでなく、親しい方へのお礼・感謝を伝えるギフトとしても、幅広くご利用いただき、ギフトを受け取った方からのアンケート結果では満足度96%*と大変好評です。

＊当社調べ（調査期間/2021年8月～2026年5月,ギフトを受け取った方へのアンケート集計）

厳選されたギフトセットが送料無料に！対象ギフト一覧はこちら

特集ページはこちら :https://nishikiya-shop.com/lp/summergift2026

約120種類の豊富なラインナップの中から、選びやすいようスタッフが厳選したギフトセットを9種類*送料無料でお届けします。

※実店舗の対象ギフトは8種類です

■数量限定・夏のおすすめ8個ギフト〈税込4,000円/送料無料〉

夏季限定「夏カレー（レモンスパイシーチキンカレー）」や「夏スープ（北海道産とうもろこしの冷製スープ）」、今年5月に発売したばかりの「国産鯛の冷や汁」や「トマトと和だしの冷やしカレー」など冷製商品が入った夏にぴったりのギフト。

URL: https://nishikiya-shop.com/item/11114

■通販限定・カレー&スープ14個ギフト〈税込7,700円/送料無料〉

甘口～中辛で食べやすい人気のカレーや個性豊かなスープが楽しめる、公式オンラインショップでしか買えない限定ギフト。お肉をスパイスでマリネし、じっくり焼き上げた贅沢な１品「牛ホホ肉のグリルカレー」もお楽しみいただけます。

URL: https://nishikiya-shop.com/item/10975

■他にもご予算や個数に応じて、送料無料ギフトをお選びいただけます。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます ※写真はイメージです

※実店舗と通販では送料無料の対象ギフトが一部異なりますのでご注意ください。

ご用途に応じて選べるラッピング

ギフト満足度は96%*！ギフトを受け取ったお客様からのお声

・夫婦二人暮らしなのでそれなりの金額のものを送りたくても、先方の冷蔵庫・冷凍庫の空きがあるのか？などなど・・・いつも気にかかります。常温で保存できて自宅の空きスペースがあれば、保存食にもなると思い立ち注文しました。（50代/女性）

・こどもたちが夏休みで目紛しい日々のなか、カレーだけでなく、スープ類は大変重宝します。私1人でもオシャレ気分なお昼ご飯が食べらるので今年も心強い味方です。（30代/女性）

・暑くて火を使いたくない時でも、冷蔵庫で冷やしておくだけで食べられるので、冷製シリーズは夏の常備品になりそうです。ひんやりとした喉ごしがとても美味しかったです。（40代/女性）

※当社調べ（調査期間/2021年8月～2026年5月,ギフトを受け取った方へのアンケート集計）

にしき食品・NISHIKIYA KITCHENについて

■ニシキヤキッチンとは？

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトにカレーやスープ、パスタソース、幼児食など、約120種類のレトルト食品を取り揃える専門ブランド。

■こだわりポイントは？

素材本来のおいしさを生かしながら、食品添加物に頼らない味づくりを目指しています。

○調味料(アミノ酸等)*、着色料、香料は不使用。

*食品に分類される酵母エキスなどのうま味素材の使用はございます

■ブランドの使命は？

レトルト食品を“手抜き”ではなく“カンタン”にすること。料理を作る負担を軽くし、大切な時間を増やすこと。「レトルトカレーはニシキヤキッチン」と思い出していただけるブランドに。

■シグネチャーメニューは？

バターチキンカレー：カレーの本場インドに10年以上通い続けた集大成。

・コーンポタージュ：発売から10年以上レシピを変えず、愛され続けるロングセラー商品。

■どこで購入できるか？

・東京都、宮城県の直営店7店舗と公式オンラインショップ

・過去にはポップアップショップとして渋谷スクランブルスクエアや大阪・阪急うめだ本店にも出店。

■どんなメディアで取り上げられているか？

テレビ東京系『カンブリア宮殿』・MBS/TBS系『所さんお届けモノです！』・TBS系『櫻井・有吉THE夜会』・MBS/TBS系『サタデープラス』など多数。

ニシキヤキッチンの商品の一部オープン時100人以上の行列を成したイオンモール名取店

■会社概要

会社名 株式会社にしき食品

本社所在地 宮城県岩沼市下野郷字新関迎265番地1

代表者 代表取締役会長/菊池 洋 代表取締役社長/菊池 洋一

設立 1952年3月

資本金 3,000万

ホームページhttps://www.nishiki-shokuhin.jp/

オンラインショップ https://nishikiya-shop.com

■メディア関係者向け、商品画像・サンプルの送付

高解像度の商品画像・調理例画像、パッケージ画像、およびご試食用サンプルのご用意がございます。

下記へお気軽にお申し付けください。

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン) 広報担当 板花(ｲﾀﾊﾅ)

TEL：0223-29-2091

■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)通販部

TEL：0120-19-2498(平日10:00～17:00)