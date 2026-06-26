【MOS】世界最高峰のアクションスポーツ国際競技大会「X Games Chiba 2026」に協賛　アリーナエリアにキッチンカー「MOS50」が出店

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年7月4日（土）と5日（日）、幕張メッセにて開催される「X Games Chiba 2026」へ協賛します。大会期間中に約4万人が訪れる会場内の大型ビジョンでは、大会出場者であり当社と「チャレンジパートナー契約」を締結している中村輪夢選手が出演するCMを放映するほか、会場各所のポスターやWebサイト、SNS等でモスバーガーのロゴを掲出します。

また、大会期間中はアリーナエリアにキッチンカー「MOS50」が出店し、世界最高峰のアクションスポーツを盛り上げます。さらに、世界のトップアスリートたちが集う「アスリートラウンジ」（一般入場不可）でも日本生まれのMOSならではのハンバーガーをご提供します。

モスバーガー「チャレンジパートナー」BMX中村輪夢選手アリーナエリア出店の「MOS50」2025年大阪大会の様子

「X Games」は単なるスポーツ大会の枠を超え、音楽、ファッション、アートが融合したストリートカルチャーの発信地となっており、音楽ライブや充実の飲食エリア、ストリートファッション、ス ポーツギアのショップ、体験コーナーなどスポーツ観戦以外の楽しみも満喫できるアクションスポーツイベントです。「X Games Chiba 2026」では、スケートボード、BMX、Moto Xの3競技15種目が実施されます。モスバーガーが「X Games」に協賛するのは、2024年・2025年の大会に続き、3回目となります。

当社では、今春からBMXフリースタイル・パークの中村輪夢選手（所属：ウイングアーク1st株式会社）と「チャレンジパートナー契約」を締結し、「まだ誰もやっていない」「人とかぶらない」技を追求し続けている中村選手のチャレンジを応援しています。

＜大会開催概要＞

■名称（英 語）：X Games Chiba 2026

■名称（日本語）：Xゲームズ千葉2026

■名称（読み方）：エックスゲームズ チバ ニセンニジュウロク

■日程：2026年7月3日（金）

2026年7月4日（土）開場9:00 / 開始9:30～終了20:45（予定）

2026年7月5日（日）開場9:00 / 開始9:15～終了19:45（予定）

※金曜は公式練習日のため（一部チケットを除き）関係者・招待客・取材媒体のみ入場予定。

※一般入場は土曜と日曜の2日間を予定。

※開場、開始、競技時間などは変更になる場合がございます。

■会場：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）

■主催：X Games Japan 組織委員会

■主管：千葉市

■協力：X Games Japan 千葉後援会、FLAKE CUP

■オフィシャルサイト：

https://xgamesjapan.com

#XGames

#XGamesJapan

#XGamesChiba

＜ご参考＞

■チャレンジパートナー契約について

創業以来、食を通じて新しい価値を創造し続ける当社の姿勢と、BMXの世界で前人未到の技に挑み続ける中村選手の「チャレンジ」への思いが強く共鳴し、2026年3月より「チャレンジパートナー契約」を締結しています。

契約の締結にあたり、中村選手が実際に競技で使用しているBMXの車体にモスバーガーのロゴが掲出されているほか、当社から中村選手に、全国のモスバーガー店舗ですべてのメニューが食べ放題になる特別なカード「MOS 食べ放題ゴールドカード」を贈呈いたしました。また、中村選手が出演し、唯一無二※の凄技「バックフリップ テールウィップ トゥ テールウィップ」を披露している、モスバーガーの定番メニューである「とびきりチーズ ～北海道チーズ～」のテレビCMを、全国で放送しています。

※2026年6月現在、「バックフリップ テールウィップ トゥ テールウィップ」を成功させたことがあるのは、世界で中村輪夢選手のみです。

●CM本編映像：https://youtu.be/6w7IfNrNJaM

●中村輪夢選手インタビュー映像：https://youtu.be/heP_4owfhGQ

●特設WEBサイト：https://www.mos.jp/oc/tobikiri_challenge2026/

■中村輪夢選手 プロフィール

BMXライダーでBMXショップも経営している父親の影響で、3歳から自然とBMXに乗り始める。5歳で大会に初出場をすると、小学校高学年の頃にはキッズ クラスにおいて全ての大会で優勝。中学生でプロ転向を果たした。

2015年にBMXの本場アメリカで行われたRECON TOURの13～15歳クラスにおいて優勝し、その世代の世界一となる。2016年には世界の強豪も参戦したG-Shock Real Toughnessで優勝を飾り、日本中を驚かせた。2017年の11月に開催された第1回世界選手権では最年少でファイナルに進出し7位入賞。12月に開催された第1回全日本選手権では初代チャンピオンに輝く。2019年のUCIワールド杯広島大会では日本人史上初となる準優勝を果たすと、同じく19年にはX Gamesに初出場し準優勝。BMXフリースタイル・パーク史上最年少となる表彰台獲得という快挙を達成した。東京2020オリンピックより正式種目となるBMXフリースタイル・パークでオリンピック出場5位入賞。2022年には世界選手権で優勝。2025年X Games OsakaではBMXフ リースタイル・パーク金メダル獲得。

＜主な戦績＞

2017年 UCI世界選手権 7位（最年少決勝進出）

2017年 第1回全日本BMXフリースタイル・パーク選手権大会 優勝

2018年 UCIワールドカップ 広島大会 9位

2019年 UCI ワールド杯広島大会 準優勝

2019年 X Games ミネアポリス 準優勝

2019年 第３回全日本選手権 優勝

2019年 UCI ワールドカップ成都大会 優勝

2019年 ワールドカップ年間チャンピオン

2020年 Simple Session 優勝

2020年 第4回全日本選手権 優勝

2021年 東京五輪 5位

2021年 第5回全日本選手権 優勝

2022年 ワールドカップ モンペリエ大会 優勝

2022年 世界選手権 優勝

2022年 第6回戦日本選手権 優勝

2023年 ワールドカップ ベルギー大会 2位

2023年 アジア選手権 優勝

2023年 第7回全日本選手権 優勝

2024年 パリオリンピック 5位

2024年 XGAMES 千葉 2位

2024年 第8回全日本選手権 優勝

2024年 ワールドカップ 上海大会 優勝

2025年 XGAMES 大阪 優勝

2025年 XGAMES ソルトレイクシティー 3位

2025年 第９回全日本選手権 優勝

2025年 ワールドカップ 上海大会 2位

2026年 ワールドカップ モンペリエ大会 優勝

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式オンラインショップLife with MOS https://ec.mos.jp/