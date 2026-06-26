田植えしながら生き物調査　さいたま市岩槻区で生産者に教わる米作り〔埼玉〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム埼玉（本部：埼玉県蕨市錦町、理事長：西内良子）は5月30日（土）と6月13日（土）、さいたま市岩槻区の「交流田んぼ」で田植え体験と生き物調査会を開催しました。産直提携産地の南埼玉産直ネットワーク（埼玉県吉川市、鈴木英樹代表）の協力を得て、9月の収穫まで利用者家族約15組が、連続体験企画に参加し草取りや田んぼの生き物調査などを通じて生産者と交流します。

ひんやり冷たい田んぼを体感

初回の田植えでは、気温が30度を超えるなか、参加者家族がひんやりと冷たい田んぼの水に足を踏み入れました。生産者がレクチャーする田植えの手順や注意点を聞いて、泥に足を取られつつも苗を一株ずつ植え付けます。泥んこになる感触も楽しんで一歩ずつ慎重に進み、埼玉県のブランド米「彩のきずな」を交流田んぼ一面に植えました。

希望する家族は、稲の成長を家庭でも観察できるよう、バケツに稲を植え持ち帰りました。日々成長していく苗のようすを楽しみながら、専用のオープンチャットで紹介し合います。

▲生産者に教わりながら丁寧に植え付けた苗

2週間後の2回目は、当初の草取りの予定を変更し、田んぼの苗がかけている場所への「捕植」の作業を進めました。初回で田んぼの歩き方を体得した参加者たちは、足取りも軽くスムーズに作業を終えました。

田んぼの物多様性を調査で実証

農薬に頼らずに稲を育てている交流田んぼには、さまざまな生き物が住みついています。これらの生き物たちの種類や数を調査することで、田んぼの生物多様性を確認するのが「田んぼの生き物調査」です。パルシステムは全国の産直産地で調査を実施しており、交流田んぼでも参加者と共に生き物を確認しました。

泥だらけになりながら、率先して生き物を捕まえた子どもたちは、ホウネンエビやカブトエビ、カエルなどさまざまな種類を見つけ出しました。調査データはパルシステムが経年で確認していき、産直産地の環境保全型農業の成果の可視化につなげます。

▲泥んこを楽しみながら見つけた生き物たち年間を通じた交流で深める相互理解

南埼玉産直ネットワークは、化学肥料や化学合成農薬に頼らない環境保全型農業を推進してきました。2011年には沃土会（埼玉県深谷市、小野塚 陽輝代表）、パルシステム連合会とともに、埼玉産直協議会「農・彩・土」を設立しました。

協議会を通じた生産者と消費者の交流や地産地消により、県内農業の発展と環境保全を推進し、「岩槻田んぼ交流」をはじめ年間を通した交流企画で、利用者との相互理解と信頼を深めています。

パルシステム埼玉はこれからも、県内産地との連携を深め、持続可能な生産と消費を目指していきます。

生活協同組合パルシステム埼玉

所在地：埼玉県蕨市錦町2-10-4、理事長：西内良子

出資金：94.9億円、組合員数：23.0万人、総事業高：338.0億円（2026年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-saitama.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

12会員・統一事業システム利用会員総事業高2,689.6億円/組合員総数177.0万人（2026年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/