世界限定500本。クラシカルな佇まいと35mm F1.7の軽やかな描写を楽しむ「Seagull M35mm F1.7 ライカM Silver Limited」発売

株式会社焦点工房※ピンバッジには個別の製造番号が刻印されます。画像は装着イメージです。カメラは商品に含まれません。

株式会社焦点工房は、Seagull（シーガル）の交換レンズ「Seagull M35mm F1.7 ライカM Silver Limited」を、2026年6月26日（金）に販売開始いたします。

世界限定500本の特別仕様として登場する本製品は、2024年発売の人気モデル「Seagull M 35mm F1.7」をベースに、美しいシルバー鏡筒をまとった限定モデルです。中国の老舗カメラブランド「海鸥 Seagull」と、深センを拠点とする「七工匠 7Artisans」の協業により誕生しました。

カメラやレンズを選ぶ楽しさは、写りだけではありません。手にしたときの質感、持ち出したくなる見た目、撮る前から気分を高めてくれる存在感。とくにレンジファインダーカメラを愛用する方にとって、ボディとの佇まいの相性は、大切な魅力のひとつです。

画像は装着イメージです。カメラは商品に含まれません。

ピンバッジには個別の製造番号が刻印されます。限定モデルならではの特別感

本製品には、Seagullブランドのロゴが入った製造番号付きの特製ピンバッジが付属します。

一本ごとに与えられた番号が、このレンズをより特別な存在に感じさせます。

単なる色違いではなく、限定モデルとしての魅力をしっかり味わえる仕様です。

35mm F1.7だからこそ楽しめる、軽快な日常撮影

35mmは、広すぎず狭すぎず、街歩きや旅先、何気ない日常の記録まで幅広く使いやすい焦点距離です。目の前の風景を自然な感覚で切り取れるため、はじめて単焦点レンズを使う方にも扱いやすく、一本持って出かけたくなる軽快さがあります。



さらに開放F1.7の明るさにより、夕方の街角や室内のやわらかな光も活かしやすく、被写体をふわりと浮かび上がらせるような柔らかなボケと自然な立体感を楽しめます。晴れた日中はもちろん、梅雨時期のしっとりした街並みや、夏の始まりの夕景スナップにも似合う描写です。

クラシカルな見た目と、現代的な描写性能を両立

本製品は6群8枚のレンズ構成を採用し、良好な描写を実現しています。開放ではやわらかさを活かした表現ができ、絞れば日常のディテールもすっきりと描きやすい、使い分けのしやすさも魅力です。



また、10枚の絞り羽根により、点光源や背景のボケも自然でやわらかな印象に。単にレトロな雰囲気を楽しむだけではなく、今の撮影スタイルの中でしっかり活躍できる実用性を備えています。

撮る時間そのものを心地よくする操作感

マニュアルフォーカスレンズは、撮影者のテンポにしっかり寄り添ってくれるかどうかも大切です。本製品は、扱いやすいフォーカシングレバー、スムーズに回るピントリング、適度なクリック感のある絞りリングを備え、操作する時間そのものを楽しめる設計です。



ピントを合わせ、絞りを決め、シャッターを切る。そんな一連の所作を丁寧に味わいたい方にこそ、手に取ってほしい一本です。

金属鏡筒ならではの上質感と耐久性

レンズボディには、質感と耐久性に優れた金属製の鏡筒を採用。さらに表面にはアルマイト加工を施し、耐傷性と耐摩耗性を高めています。見た目の美しさだけでなく、長く使う道具としての安心感にも配慮しました。



付属の金属製レンズフードには内面反射を抑えるマット加工を施し、不要な光の侵入や内面反射を抑制。コントラストの向上にも貢献します。

いま選ぶ価値のある、特別なMマウント35mm

Mマウント用レンズには多くの選択肢がありますが、本製品の魅力は、クラシカルな存在感、限定モデルとしての希少性、そして日常でしっかり使える35mm F1.7の実用性をひとつにまとめている点にあります。



眺めて満足するだけではなく、実際に持ち出して撮りたくなる。飾って終わるのではなく、日々の撮影に寄り添ってくれる。そんな“使える限定モデル”を探している方におすすめしたい一本です。

主な仕様

- 対応マウント：ライカM- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：35mm- レンズ構成：6群8枚- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F1.7-F16- 絞り羽根：10枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：40.5mm- サイズ：約Φ57×29mm（マウント部除く）- 質量：約147g- 付属品：前後キャップ、キャップ付きレンズフード、特製ピンバッジ（製造番号刻印）、精密ドライバー- メーカー保証：2年間（自然故障が対象）

発売情報

発売日：2026年6月26日(金)

※メーカー希望小売価格：オープンプライス

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000003625/

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About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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