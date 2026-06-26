OWC(Other World Computing) CFExpress 4.0 Type Bメモリーカード OWC Atlas Core 256GBを発売

Other World Computing, Inc.

Other World Computing, Inc.（OWC(R)️: 米国イリノイ州ウッドストック）は、新製品「OWC Atlas Core CFexpress 4.0 Type B 256GBメモリーカード」の一般販売開始を発表しました。OWC Atlas Coreメモリーカードは、プロフェッショナルからハイアマチュアまで幅広い写真家・ビデオグラファー・コンテンツクリエイター向けに設計されており、必要十分な高速性能と最高レベルの信頼性を、優れた価格帯で提供します。

最大読出速度3571MB/s、最大書込速度2227MB/s、さらに持続書込速度368MB/s を実現。RAW連写撮影、4K動画、さらに最大8K圧縮動画においてもフレーム落ちのない安定した記録が可能です。VPG200にも対応。またOWCの無償ソフトウェア「Innergize(TM)」に対応しており、カードの健康状態の確認、パフォーマンスの回復、ファームウェアアップデートを簡単に行うことができます。これにより、ユーザーは常に安心して撮影に臨むことができます。

OWCの創業者兼CEOであるLarry O’Connor（ラリー・オコナー）は次のように述べています。「多くの写真家やクリエイターにとって必要なのは、最も高価なカードではありません。本当に重要な瞬間に確実に動作する、信頼できるカードです。撮り逃してしまえば、どんな宣伝文句も意味がありません。」さらに次のように続けています。「結婚式、クライアント案件、旅行Vlog、あるいは家族の大事な瞬間など、どんなシーンでも確実に使えるメディアが必要です。OWC Atlas Coreは、実際の現場で求められる信頼性を重視し、過剰なスペックにコストを払うことなく“安心して使える製品”として設計されています。」

主な特徴

- 日常制作に最適な高速性能最大読出速度3571MB/s、最大書込速度2227MB/sにより、RAW連写、4K動画、最大8K圧縮動画に対応。高速なデータ転送により作業効率の向上を実現します。- 幅広いカメラとの互換性Canon EOS Rシリーズ、Nikon Zシリーズ、Fujifilm GFXシリーズ、Panasonic Sシリーズなどのミラーレスカメラに対応。さらに、XQDからアップグレードするNikon DSLRユーザー（D5 / D500 / D850）にも最適です。- 高い信頼性（VPG200対応）VPG200認証により、カード容量全体で安定した書き込み性能を保証。映像収録において安定したパフォーマンスを発揮します。- 無償ソフトウェア「Innergize(TM)」対応カードの健康状態の確認、パフォーマンスの回復、ファームウェアアップデートを一元管理。次の撮影前に万全の状態を確認できます。- 過酷な環境にも耐える設計耐衝撃、耐曲げ、耐振動、耐紫外線、静電気耐性、X線耐性を備え、あらゆる環境下での使用に対応。- 3年間の製品保証OWCの3年間限定保証により、安心してご使用いただけます。

価格・販売情報:

- Amazon.co.jp OWC直営公式ストア販売価格（税込）OWC Atlas Core CFexpress 4.0 Type B 256GB / 49,280円- 日本国内 2026年7月中旬発売予定

製品情報

- グローバルサイト https://www.owc.com/solutions/atlas-core-cfexpress-cards- 日本語サイト https://www.owcasia.jp/memory-card-reader/owc-atlas-core-cfexpress-4- アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3229SLK(https://www.amazon.co.jp/dp/)

Other World Computing (OWC)について

Other World Computing（OWC(R)️）は、1988年の設立以来、映像・音楽制作、写真、そしてビジネスの現場で活躍するプロフェッショナルに向けて、高性能なストレージ、ドック、メモリーカードソリューションを提供してきた信頼のブランドです。

プロフェッショナルグレードのストレージや拡張製品、メディアカード、ドック、各種接続ソリューションに加え、アプリやアクセサリに至るまで、すべての製品はクリエイターやビジネスユーザー、一般のコンシューマーといった実際のユーザーの視点に立ち、長く安心して使えるように設計・開発されています。耐久性と信頼性に優れた製品は、ワークフローのパフォーマンスを最大限に引き出し、安定した運用をサポートします。

(C)️2026 Other World Computing (OWC) 本リリースに記載されているその他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本プレスリリースに関する問い合わせ先

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