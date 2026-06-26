490円！激安の虎　冷感ポンチョ　炎天下シリーズ累計200万枚出荷実績　オリジナルLOGO印刷　企業広告グッズ　記念品　ノベルティ　オリジナルネーム入れ　紫外線カット　6月30日まで早割10％OFF

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに夏冷感ポンチョ、冷感帽子、冷感下着卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり 御社ネームタグ縫製 品質厳守 ドアtoドア御社配達可 卸販売

冷感ポンチョ、シリーズ累計200万枚出荷実績、オリジナル印刷、デジタル印刷加工工場

炎天下でも、濡らして羽織るだけで即ひんやり オリジナル印刷、デジタルLOGO印刷加工工場接触冷感ポンチョ、瞬間冷却-10度、ひんやり冷感ポンチョ、夏の猛暑の対策 オリジナル企業LOGO印刷体温上昇を抑え、熱中症リスクを軽減します。軽量で持ち運びラクラク 企業広告グッズ オリジナルLOGO印刷水で濡らして振るだけ、すぐに冷たく 夏の猛暑の対策 オリジナル企業LOGO印刷持ち運びも簡単、外出先でもすぐ使える 水に濡らすだけでひんやり即効冷感 オリジナル印刷対応紫外線カット 熱中症対策 冷感ポンチョ、水に濡らすだけでひんやり即効冷感 オリジナル印刷対応夏冷感 スポーツ観戦時の紫外線対策、冷感ベスト、シリーズ累計200万枚出荷実績、新規お取引先企業を募集冷感ポンチョ 中国工場から直販売 LOGO印刷7日間、エアー便5日間 ノベルティ 企業広告グッズ冷感ポンチョ 中国工場から直販 オリジナル企業記念品 LOGO印刷7日間、エアー便5日間弊社は20年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

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義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com(https://ytbra.com)

担当：ハン

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E-mail: info@yuuto-japan.com