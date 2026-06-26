忘れない時代へ。世界30万人以上が利用するAIウェアラブル「AIomi」、2026年6月26日よりMakuakeで先行販売開始

株式会社UNTITLEDAIウェアラブル「AIomi」

AIプロダクトの輸入総代理を手掛ける株式会社UNTITLED（本社：東京都目黒区）は、AIウェアラブル「AIomi（エーアイオミ）」を2026年6月26日より応援購入サービス「Makuake」にて日本展開することを発表しました。日本国内初の本格展開となるAIomiは、会話を記録・検索するだけでなく、1,000以上のアプリケーションと連携し、タスク実行まで支援するAIエージェント型ウェアラブルとして日本市場に投入されます。

日本国内初の本格展開となるAIomiは、会話を記録・検索するだけでなく、1,000以上のアプリケーションと連携し、タスク実行まで支援するAIエージェント型ウェアラブルとして日本市場に投入されます。

AIomiは、米国Based Hardware Inc.が開発したAIウェアラブル【 omi 】の日本向け販売名称です。

AIomiは、人間の記憶を補完することを目的として設計されたAIウェアラブルです。装着するだけで日常の会話を記録・要約・構造化し、必要な情報を自然言語で検索・活用できます。

世界では30万人以上のユーザーに利用されており、会議、商談、面談、学習など様々な場面で活用されています。

■ 背景：増え続ける情報量と「覚えきれない」という課題

Microsoft Work Trend Indexによると、2020年以降、会議やコミュニケーションに費やす時間は大幅に増加しています。さらに、生成AIの進化により、私たちが日々扱う情報量は急速に増加しており、多くのビジネスパーソンが情報過多の状態に置かれています。

一方で、人間の記憶能力そのものは変わりません。

・会議で決まった内容を忘れる。

・商談で聞いた重要な情報を思い出せない。

・過去の議事録やチャットを探すのに時間がかかる。

こうした課題は個人だけでなく、組織全体の生産性にも影響を与えています。

AIomiは、「記録する」だけでなく「自分の好きな形式で出力する」「必要な時に思い出せる」環境を実現することで、人間の認知負荷を軽減し、より創造的な業務に集中できる環境を提供します。

■ AIウェアラブルという新しいカテゴリ

近年、生成AIの進化を背景に、「AIウェアラブル」と呼ばれる新しい製品カテゴリーが注目を集めています。従来のスマートウォッチやイヤホンが通知や健康管理を主な役割としていたのに対し、AIウェアラブルは会話や行動を理解し、ユーザーの記憶や知的生産活動を支援することを目的としています。

米国では複数のAIウェアラブル製品が登場しており、AIを日常的なパートナーとして活用する新しいライフスタイルが広がり始めています。

■ AIomiとは

AIomiは、首元に装着する小型AIウェアラブルです。

周囲の会話をリアルタイムで記録し、AIが内容を理解・整理・構造化します。

従来のAIボイスレコーダーが「録音」「文字起こし」を主目的としているのに対し、AIomiは蓄積した情報を活用し、ユーザーの業務や意思決定・タスク管理や実行までも支援するAIエージェントとして機能します。

AIomiは単に会話を記録するだけでなく、オープンソースコミュニティによって継続的に機能拡張が行われています。また、1,000以上のアプリケーションとの連携に対応しており、記録した情報をCRM、タスク管理、ナレッジベースなど既存の業務環境へシームレスに接続できます。

「記録」で終わらず、「行動」や「業務改善」につなげられることがAIomiの大きな特徴です。

■ Forbesも注目する次世代AIウェアラブル

米国経済誌Forbesは2025年、「Best AI Wearables 2025」においてAIウェアラブル市場を特集しました。AIomiのベースとなる「omi」も同特集で紹介され、オープンなアプリエコシステムと将来性が注目されました。

また、「omi」は世界中のテックユーザーが選ぶ年間アワード「Product Hunt」でも取り上げられています。AIウェアラブルは、単なるガジェットではなく、人間の記憶や知的生産活動を支援する新たなコンピューティングプラットフォームとして期待されています。

■ 主な特長

1. 会話の自動記録・要約・構造化

会議や商談、日常会話をリアルタイムでテキスト化。

重要な決定事項、タスク、要点を自動で整理し、後から活用しやすい形で蓄積します。

2. 過去の会話を自然言語で検索

例えば、

「先週のA社との商談で予算の話は出た？」

「前回の会議で決まった内容を教えて」

「田中さんとの会話で宿題になっているタスクは？」

といった質問に対し、AIが過去の会話履歴から回答します。

3. 1,000以上のアプリケーションと連携

AIomiはタスク管理ツール、CRM、カレンダー、ナレッジ管理ツールなど、1,000以上の外部アプリケーションとの連携が可能です。会話から生まれた情報を既存の業務フローへ接続することで、記録だけで終わらない情報活用を実現します。

4. 常時装着による取りこぼし防止

軽量・小型設計により日常的な装着が可能。重要な会話やアイデアを逃さず記録できます。

5. オープンソースによる透明性

AIomiは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアのコードを公開しています。セキュリティやプライバシーについて第三者による検証が可能であり、「Trust us（信用してください）」ではなく「Verify us（確認してください）」を重視しています。

■ 活用シーン

営業・商談

顧客との会話内容や要望を自動で整理し、提案やフォローアップの質向上を支援します。

プロジェクトマネジメント

会議の議事録作成や決定事項の共有を自動化します。

経営・マネジメント

経営会議や1on1での重要な議論を組織の知識資産として蓄積できます。

個人利用

学習内容やひとりごと・アイデアを蓄積し、自分専用の知識データベースとして活用できます。

■ セキュリティ・プライバシーへの取り組み

AIomiは、常時装着型デバイスであることから、セキュリティとプライバシー保護を重要な設計思想としています。主な取り組みは以下の通りです。

・SOC 2・HIPAA準拠

・TLSによる通信暗号化

・AES-256による保存データ暗号化

・ユーザーによるデータ削除機能

・オープンソースによる透明性確保

企業利用にも対応できるセキュリティ環境を提供しています。

■ 株式会社UNTITLED コメント

「生成AIによって情報量は爆発的に増えています。しかし、人間が覚えられる情報量には限界があります。AIomiは、人が『覚えること』に時間を使うのではなく、『考えること』『決定すること』『対話すること』に集中できる環境を提供する製品です。私たちはAIomiを通じて、人間とAIがより自然に協働できる新しい働き方を日本市場へ提案してまいります。」

■ AIomiが目指す未来

AIomiは単なる録音デバイスではありません。

会話を記録するだけでなく、必要な時に必要な情報を思い出せる環境を提供する「パーソナルAIメモリー」です。ユーザーは過去の会話や決定事項を自然言語で検索し、必要な情報へ瞬時にアクセスできます。

私たちは会議の内容やアイデア、人との会話の多くを時間とともに忘れてしまいます。AIomiは、それらを継続的に記録・整理し、必要な時に呼び出せる環境を提供します。単なる生産性向上ツールではなく、人間の記憶を補完する「第二の記憶」として機能することを目指しています。

■ 日本展開について

AIomiは2026年6月26日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始します。

Makuake先行販売概要

製品名：実行型AIボイスレコーダー AIomi

販売開始日：2026年6月26日

販売チャネル：Makuake

URL：https://www.makuake.com/project/aiomijapan/

通常価格：29,800円（税込）

数量限定先行価格：20,860円（税込）～

■ 会社概要

会社名：株式会社UNTITLED

所在地：東京都渋谷区恵比寿

事業内容：海外ブランド総代理業、広告代理業