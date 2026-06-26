PeopleX、政府の「戦略17分野」に対応した次世代型の人材開発支援事業に参入

株式会社PeopleX

総合型AIカンパニーとして人事領域・営業領域の課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、政府が今後の成長領域と位置付ける「17の戦略分野」における人的資本投資の促進に向け、次世代型の人材開発支援事業に参入いたします。第一弾として、社員のAIスキル診断を行い、組織のAIスキルレベルを可視化、そして個々のリスキリング支援や人的資本開示支援までを一気通貫で行うプロダクトを今秋より提供開始いたします。

サービス提供の背景

日本の労働市場において、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、構造的な労働力供給の不足が深刻化しています。 そこで、政府は今後の成長領域として「17の戦略分野」を位置付け、同分野に対する重点的な人的資本投資と成長産業への円滑な労働移動を推進する方針を打ち出しています。

なかでも、AI活用は日常業務の効率化にとどまらず、企業の競争力を左右する中核的な要素となっています。ソフトウェア上の生成AI活用から、現実世界のロボティクス等と融合する「フィジカルAI」の発展にいたるまで、AIスキルの重要性は高まり続けています。しかしながら、こうした変化を正しく理解し、自社のビジネス実装や事業変革に結びつけることができる実践的なAI人材が、依然として不足しているのが実情です。

当社は総合型AIカンパニーとして、「PeopleX AI面接」や「PeopleX AIロープレ」をはじめとするAIプロダクトの開発を行ってまいりました。これにより、人事や育成におけるAI活用の知見を深く蓄積しています。当社の保有する専門性を活用し、企業が自社の経営戦略に基づいてAIスキルを底上げし、要員計画や適切な人材配置へと繋げられるよう、新たに人材開発支援事業を開始することといたしました。

AI領域のリスキリングプロダクトの概要

本事業の第一弾として、社員のAIスキル診断から組織のAIスキルレベルの可視化、個々のリスキリング支援、そして人的資本開示支援までを一気通貫で行う次世代プロダクトを今秋より提供開始いたします。

本プロダクトは、単なるeラーニングに留まらず、組織のAIスキルを経営データ化して適切な人材配置や要員計画に活かすためのシステムです。主な機能と特徴は以下の通りです。

- 高精度なスキルアセスメント：社員一人ひとりのAIリテラシーや実務適用力を正確に測定する診断を行います。- 多彩なコンテンツによる知識の底上げ：動画や記事、ゲーム感覚で学べる学習要素を組み合わせ、全社的なAIスキルを引き上げます。- AIロープレによる実践的な学習：当社の強みである対話型AI技術を活かした実践的なロープレや、具体的なケーススタディを通じた現場で活きるアウトプット学習が可能です。- 組織レベルの可視化と人的資本開示支援：組織全体におけるAIスキルの習熟度や人材の分布を定量的に可視化します。これにより、経営陣はデータに基づいた戦略的な要員計画や適材適所の人材配置が可能となるほか、投資家等のステークホルダーに向けた人的資本開示の客観的指標として、企業価値の向上を強力に支援します。

当社は今回のAIスキル領域を皮切りに、フィジカルAI、デジタルサイバーセキュリティ、コンテンツ、情報通信、防衛産業、量子コンピューティングといった「17の戦略分野」における各分野の人材開発支援事業へと順次参入していく予定です。すべての働く人がAIという強力なパートナーと共に可能性を広げ、企業が持続的な成長を遂げられるよう、日本企業の組織変革と未来への前進に貢献してまいります。

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp