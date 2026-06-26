【成功の反対は失敗ではなく、挑戦しないこと】「挑戦を称賛する文化」を可視化

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2026年5月22日、大手町三井ホール（東京都千代田区）を会場に、約300人の規模となる全従業員が参加する年に一度の社内表彰イベント「FY25 PA Award」を開催しました。本取り組みは、価値観を共有しながら、一人ひとりが自分らしく働き、力を発揮できる環境づくりを目指した社内実践の一環です。制度や施策だけでは浸透しにくい組織文化を、対話や体験を通じて実感できる形で育む取り組みとしています。

本年度は「PHONE APPLI UNITE ― 全員で次の景色へ ―」をメインテーマに掲げました。本ビジネスセッションでは、「ウェルビーイング経営の成功とは何か」をテーマに、幸福学研究者でありEVOL株式会社代表取締役CEOの前野マドカ氏をゲストに迎えた講演や、当社代表大林春彦とのクロストークを実施しました。

そのなかでウェルビーイングは、“自分らしく挑戦し、誰かとつながりながら未来を創っていく状態”として捉えられ、その考え方が全従業員に共有されました。

また、表彰プログラムでは、日々の挑戦や組織への貢献に対し、感謝と称賛の意を込めて受賞者を表彰しました。さらに懇親会では、動画コンテンツや参加型企画、健康促進施策などが展開され、従業員同士の交流が自然に広がり、楽しみながら理念や価値観を実感できる場となりました。

本イベントでは、当社第二の拠点である萩オフィスのメンバーも会場に集う一方、オンライン参加の仕組みを整備し、全従業員が参加できる形で実施しました。また、一部には社員の家族も参加し、多様な立場の人々が同じ場を共有する機会となりました。

こうした一連の取り組みを通じて、従業員同士のつながりが深められるとともに、次なる挑戦に向けた対話と共有の機会が生み出されました。

背景：形骸化するウェルビーイング経営への問いと、自社実践の重要性

近年、企業価値の源泉として人的資本への注目が高まり、従業員エンゲージメントやウェルビーイングを重視する経営が広がっています。一方で、制度やツールの導入だけでは、組織の一体感や価値観の浸透が十分に実現しないという課題も指摘されています。

当社では、多様な働き方の広がりに伴い、従業員同士の相互理解を促進し、一人ひとりの活躍を引き出すためには、「感謝と称賛」「対話」「協働」を起点に、従業員がいきいきと働き続けられる体験を組織文化として定着させる取り組みが重要であると捉えています。

こうした背景のもと、当社は「PA Award」を、一人ひとりの成果や挑戦、価値観に基づく行動を称賛するとともに、組織として大切にするカルチャーを共有し、部署や役割を超えたつながりと対話を促進する場として位置づけています。特に、人的資本経営の重要性が高まる今、制度だけでなく体験を通じた文化醸成の必要性が高まっていると捉えています。

テーマ「PHONE APPLI UNITE ― 全員で次の景色へ ― 」に込めた想い

今回、自ら手を挙げて集まった20人のPA Award実行委員会メンバーが、本Awardに対する思いを込めた案を出し合い、議論や投票を経て決定したこのテーマには、「社歴や部署といった境界を越えて、一つになり、次の景色を見に行こう」という希望が込められました。

また、本テーマに合わせて、今回のPA Awardの世界観を表すコンセプトは「パズル」。

・パズルのようにピースが組み合わさることで、団結（UNITE）する

・全てのピースがそろうと、次の景色（絵）が見える

というアイディアが盛り込まれています。

ロゴデザインは、それぞれの仕事や役割、個性が重なり合い、一つになる（UNITEする）状態を表現しています。個の独立性を保ちながらも、赤・緑・青の色の3原色が重なり、黒へと収束していく構造とすることで、その概念を視覚的に象徴化しています。多様な要素が交わることで新たな価値や広がりが生まれ、全員で次の景色へ進んでいく、そんなイメージを表現しています。

開催概要

第1部 ビジネスセッション 1st Session：講演・クロストーク

- 名称：FY25 PA Award- 日時：2026年5月22日（金）13:00～20:00- 会場：大手町三井ホール- テーマ：PHONE APPLI UNITE ― 全員で次の景色へ ―- 対象：全従業員（オンライン参加含む）- 構成：第1部 ビジネスセッション1st Session：講演・クロストーク・講演：前野マドカ氏（EVOL株式会社代表取締役CEO）・クロストーク：前野マドカ氏×大林春彦2nd Session：全従業員参加のグループトーク第2部 PA Award表彰式第3部 懇親会「ウェルビーイング経営の成功とは何か 」自分たちで育む組織文化前野マドカ氏（EVOL株式会社代表取締役CEO）

ビジネスセッション前半では、「働くが変わる時代 ～ ウェルビーイング経営の成功とは何か」をテーマに前野マドカ氏の講演が行われました。

「人と人がつながれる会社が強くなる」（前野マドカ氏講演より）

講演では、正解のない時代においては、一人で完結するのではなく、“共創”を通じて価値を生み出すことの重要性が語られました。ウェルビーイングは、単なる福利厚生にとどまらず、人とのつながりのなかで実現できることや、日々の成長実感がやりがいとなり幸福度を高めると言われています。

また、ウェルビーイングを重視する組織ほど業績との関連性が高いとされる研究結果や、実践企業の事例も紹介。特に、「幸せな職場には、仲間を大切にする空気がある」「組織文化は自分たちで育むもの」と私たちに語りかけました。

「成功の反対は失敗ではなく、挑戦しないこと」（大林クロストークより）大林春彦（当社 代表取締役社長）大林（左）と前野マドカ氏

続くクロストークでは、当社代表大林と前野氏が「ともに働くこと」や「ワークインライフ」をテーマに対話。前野氏とのトークのなかで大林は、モヤモヤしながらも挑戦し続けることを通して、自分自身が大切にしている価値観に気づけることが、AIとは異なる人間らしさであり、個人の成長のために重要な要素であると語りました。また、ウェルビーイングを「一人ひとりが自分らしく挑戦し誰かとつながり、未来を創れる状態にすること」と捉え、「成功の反対は失敗ではなく、挑戦しないこと」というメッセージも共有されました。

失敗を恐れるのではなく、挑戦を続けることそのものが成長につながるという考え方は、当社が掲げる「成長と挑戦を支える環境づくり」とも重なり、多くの従業員にとって考えを深める機会となりました。

第1部 ビジネスセッション 2nd Session：グループトーク

ウェルビーイングの考え方を自分ごととして考える場に

後半では、全参加者によるグループトークを実施。参加者は4名程度のグループに分かれ、「いきいき働くとはどんなこと？」「私が成長・進化したことは？」など、4つのテーマから一つを選択し、対話を行いました。

部署や役職を越えて、それぞれが大切にしている価値観や経験を共有することで、従業員同士が相互理解を深める機会となりました。

また、講演やクロストークで提示された「ウェルビーイング」の考え方を、自身の働き方や成長実感と結びつけながら捉え直す時間となりました。

第2部 PA Award表彰式

挑戦を称賛し、感謝の思いを可視化・共有する場へ受賞者へ感謝とねぎらいの言葉をかける大林MOP（Master of PHONE APPLI）を受賞した深川潤也さん

表彰プログラムでは、多彩なAwardを通じて、日々の挑戦や組織への貢献を表彰しました。当社では、成果だけでなく、その過程にある挑戦や協働、周囲への感謝といった価値観を重視しており、本プログラムはそれらを全従業員で共有・称賛する場として位置づけています。

当日は、代表の大林が記念の目録を受賞者一人ひとりに手渡しながら、日々の取り組みに対するねぎらいと感謝の言葉を直接伝えました。受賞は本人の努力だけでなく、周囲の支えがあってこそ成り立つものであることにも触れ、これまでの実践を称えました。

また大林は、今回Awardに選ばれなかったメンバーの取り組みにも言及し、日々現場で積み重ねられている努力や挑戦にも目を向けていく必要性に触れました。今後はそうした取り組みも含め、より多くの活動が見える形で共有されることを目指しています。

会場では、当社の6つのカルチャーである「変化を恐れない」「プロフェッショナル」「スピード」「チームワーク」「感謝」「健康・ウェルビーイング」の一つひとつをAwardとして、日々の業務のなかで体現したチームや個人を表彰しました。

また、「レベルアップ賞」「ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞」「ベストマネージャー賞」など、一人ひとりの成長や挑戦を称える多様な賞も設けられ、なかでも当社の成長・前進に最も貢献した個人を称える「Master of PHONE APPLI（通称MOP）」の発表には会場全体が湧きました。

新賞「ベストやめた賞」「UNITE賞」

本年度の新たな賞として、「ベストやめた賞」「UNITE賞」も新設。特に「ベストやめた賞」は、勇気をもって従来のやり方を廃止し、選択と集中を実行した取り組みを称えるもので、変化を前向きに捉える当社らしい価値観を象徴する賞となりました。さらに「UNITE賞」では、部署や役割を越えて連携と協働を生みだした取り組みが表彰されました。

加えて、2025年9月に公表した「人的資本レポート」編集チームへの特別賞も授与されました。従業員一人ひとりの成長や働きがいを可視化し、組織文化として発信していく取り組みが評価され、今回のイベント全体のテーマともつながる象徴的な表彰となりました。

第3部 懇親会

楽しみながら理念を体感できる場づくり

会場では、動画コンテンツや参加型企画、健康促進施策なども展開され、従業員同士が楽しみながら交流し、ウェルビーイングを実感できる場となりました。

コメント

大林 春彦（代表取締役社長）

PA Awardは、仲間同士のつながりを深め、次なる挑戦に向けて対話する大切な機会です。私たちPHONE APPLIは、これまで培ってきた強みや価値観を大切にしながらも、変化を恐れず新たな領域へ挑戦し続けることで、さらなる成長を実現したいと考えています。その挑戦の先にある新しい景色を、従業員一人ひとり、そしてお客様とともに見ていきたいと思います。今後も「働きやすさ」と「働きがい」の両立を支援するソリューションを通じて、お客様の成長に貢献し、社会に新たな価値を創出してまいります。

畠田 星夜（FY25 PA Award実行委員会委員長）

今回のPA Awardでは「PHONE APPLI UNITE ― 全員で次の景色へ ―」をテーマに掲げ、実行委員内では“私たちはUNITEできているか”という問いを大切にしてきました。UNITEは一過性のものではなく、社歴や部署といった境界を越え、継続的に実現していくものだと考えています。今回のPA Awardを通じて、一人ひとりが自分らしくいられるウェルビーイングな状態と、対等な関係性のなかでのコミュニケーションや対話が不可欠であると実感しました。今後も対話を通じてつながりを育みながら、全員で次の景色を探し続けていきたいと考えています。

今後の展望

当社では、PA Awardを一過性のイベントではなく、組織文化の醸成と人材活躍の基盤づくりに寄与する継続的な取り組みとして位置付けています。今後も社内実践を通じた知見の蓄積と発信を行い、ウェルビーイング経営と企業成長の両立を目指していきます。

当社の人的資本レポートについて詳しくはこちら：

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

詳細を見る :https://phoneappli.net/corp/company/policy/human-capital/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_oth_pt_rel_press_20260624

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net