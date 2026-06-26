世界初*1、「ミラブル技術」搭載のハンディ高圧洗浄機が誕生！水道・コンセント不要！約1億6,000万個のウルトラファインバブルで強力洗浄・消臭・除菌まで

谷村実業株式会社

谷村実業株式会社（本社：京都府福知山市、代表取締役社長：谷村建一郎）が展開する「暮らしを革新する、プロフェッショナル基準。」をブランドコンセプトに掲げた「T-PROFESSIONAL（ティープロフェッショナル）」は、独自のウルトラファインバブル(R)︎技術*2を展開する株式会社サイエンス（本社：大阪市淀川区）が開発した「ミラブル」技術を搭載したハンディ高圧洗浄機「MIRABLE AQUABLAST MINI（ミラブル アクアブラスト ミニ）」を、2026年6月27日（土）AM10:00よりMakuakeにて33％OFFの21,960円で先行販売をいたします。（一般販売価格：32,780円）

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/t-professional10/2026年6月27日（土）AM10：00スタート

T-PROFESSIONALが展開する「THE HYDRO CLEANER」シリーズは、これまで累計応援購入総額5億2,000万円を超え、多くのユーザーから支持を集めてきました。

その最新モデルとなる「MIRABLE AQUABLAST MINI」は、シリーズ史上最小・最軽量となる約0.86kgのコンパクトボディを実現。さらに、コンセント、水道接続不要、サイエンス独自のミラブル技術を搭載することで、洗剤に頼らず汚れを浮かせて落とす、新しい洗浄体験を提供します。

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」は､一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です

※1 サイエンス社公式のミラブル搭載ハンディタイプ高圧洗浄機として

※2 直径1μm未満の泡のこと（ISOで定められた国際標準規格）で、マイクロバブルよりさらに小さく、非常に優れた洗浄力を持つ

【開発背景】“水だけで洗う新習慣”を“もっと身近に！MIRABLE AQUABLAST MINIとは

近年、住宅事情の変化やライフスタイルの多様化により、高圧洗浄機市場では、「本体が大きく収納場所に困る」「準備が面倒で使用頻度が下がる」「電源や水道が必要で場所を選ぶ」「日常的な掃除にはオーバースペック」といった課題がありました。

T-PROFESSIONALはこれまで、従来の高圧洗浄機が抱える「重い」「大きい」「コードが邪魔」「水道接続が必要」といった課題を解決し、多くの支持を獲得してきた一方で、「もっと小さいモデルが欲しい」「靴やペット用品を手軽に洗いたい」「キャンプや屋外でも使いたい」という声も数多く寄せられていました。

そこでT-PROFESSIONALは、「高圧洗浄機をもっと身近な存在にしたい」という想いから、シリーズ史上最小・最軽量モデルとなるMIRABLE AQUABLAST MINIを開発しました。

本製品は、従来の「THE HYDRO CLEANER」シリーズ製品を上回る、約1億6,000万個以上のウルトラファインバブルと、1.0～1.5MPaの洗浄圧力を組み合わせることで、素材を傷めにくく、汚れだけを浮かせて落とすやさしい洗浄を実現するとともに、携帯性も向上させました。

本体重量は約0.86kg、折りたたみ時180mmのコンパクト設計により、家庭内はもちろん、アウトドアや旅行先など様々なシーンで活躍します。

高い洗浄力と携帯性を両立し、“掃除のために準備する”から“気づいた時にすぐ洗う”へ。日常の洗浄スタイルの変化を提案します。

【製品の特長】

■ 優しいのに強力洗浄。サイエンス独自のウルトラファインバブル技術

目に見えない超微細なウルトラファインバブルが汚れの隙間まで入り込み、汚れを浮かせて洗浄。

約1億6,000万個以上のウルトラファインバブルが、洗剤に頼らない洗浄を実現します。

■ 洗浄するだけで、消臭効果を確認

臭いが気になる靴の洗浄やトイレ掃除、ペットを洗う際にも

■ シリーズ史上最小・最軽量

本体重量は、約0.86kg。

片手で扱えるサイズ感で、女性でも使いやすく、収納場所にも困りません。

■ ２WAY給水方式。電源・水道接続不要。コードレスで使用可能

USB Type-C充電式を採用。コードレスで持ち運びできるため、玄関やベランダ、駐車場、キャンプ場など場所を選ばず使用可能です。

ペットボトル・ホースの両方に対応しているため、使用場所を選ばず、長時間の使用も可能です。

■ 4In1マルチノズルで、用途に合わせた水流を

用途に応じてワンタッチで4種類の水流に切り替え可能です。

■ 徹底洗浄ができる泡洗浄、温水にも対応

付属の泡ボトルを使用することで、用途に応じた洗浄が可能です。

バブルボトルが生み出す濃密できめ細やかな泡で、こびりついた汚れも浮かせて落とせます。また、温水（最大45℃）対応により、キッチンのしつこい油汚れなども効果的に除去できます。緊急時の温水シャワーにも。

■ ２色展開と付属品について

ホワイトとブラックをお選びいただけます。

【活用シーン】

製品概要（価格・販路・スケジュール）

サイエンスのミラブルシリーズとは

- 製品名：MIRABLE AQUABLAST MINI（ミラブルアクアブラストミニ）- 一般販売価格：32,780円（税込）- Makuake先行割引価格：33％OFFの21,960円（税込）- Makuake先行販売：2026年6月27日（土）AM10:00～- プロジェクト初日限定特典：シャワーヘッド"ミラブル“を抽選で10名様にプレゼント（ミラブルシャワーヘッド 49,390円相当）

ファインバブル専業メーカーである株式会社サイエンスの独自技術ににより開発されたシャワーヘッドのミラブルシリーズ。特許を取得した「トルネードミスト方式」の技術を搭載し、1秒間に約2,000回転の高速うず流で外気をとり込みながらウルトラファインバブルを生成。汚れを効率的に落とすだけでなく、使用後は肌水分量が増加することが確認されている。ストレート水流では肌表面の温度上昇により、シャワーだけでも温まりやすいなど、美容・健康分野の効果も評価されています。

サイエンスのファインバブル技術について詳しくはこちら(https://i-feel-science.com/solution/note01/)

【株式会社サイエンスとは】

ファインバブル技術で新しい価値を生み出し「すべての人々に感動と喜びを与え続ける」ことを経営理念に掲げるファインバブル専業メーカー。独自技術のファインバブルを活用したシャワーヘッドの「ミラブル」シリーズをはじめ、「ミラバス」「ミラブルキッチン」といった民生品の開発・販売のみならず、医療、介護、環境、工業、洗浄分野に対しての、技術協力や共同研究を行う。2025年大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンでは「ミライ人間洗濯機」を展示し、大きな話題を集めた。

「暮らしを革新する、プロフェッショナル基準。」をブランドコンセプトに掲げるT-PROFESSIONALとは？

T-PROFESSIONALは、プロフェッショナルの知見とユーザーの声をもとに、プロ品質を日常に取り入れ、暮らしをより快適で便利に進化させることを目指し、高い信頼性、洗練されたデザイン、そして使いやすさを追求し、日々の生活に「HAPPY＆SURPRISE」をお届けします。

T-PROFESSIONALブランドサイトはこちら(https://t-professional.jp/)

シリーズ累計5億2000万円※以上の応援購入総額を達成し、多くのユーザーから高評価をいただいた「THE HYDRO CLEANER」について

従来の高圧洗浄機の課題とされてきた「重い・大きい・コードが邪魔・水道接続が必要・収納に困る」などの問題を解決！洗浄力はプロ級を叶えつつも、軽量化、電源・水道接続不要、収納コンパクトまで叶え、シリーズ累計総額5億2,000万円を超えた人気シリーズです。

※プロジェクトの応援総額合算

・第1弾 Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/t-professional/)

・第2弾 Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/t-professional4/)

・第3弾 Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/t-professional5/)

・第4弾 Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/t-professional7/)

・第5弾 Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/t-professional9/)

【谷村実業株式会社】

1896年創業、129年を超える歴史を持つ総合商社です。鉄鋼、金属製品をメインに取り扱う総合商社として、鉄鋼建材本部、産業機器本部、生活産業本部の3つの事業本部を軸に展開しています。

谷村実業株式会社

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