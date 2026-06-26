Thermal Camp 2026 開催のお知らせ

株式会社 アスク

弊社取り扱いメーカーであるThermaltake社は、2026年7月11日（土）、東京・LIFORK AKIHABARA IIにおいて、自作PCの文化祭をテーマにしたスペシャルイベント「Thermal Camp 2026」を開催いたします。

今回のイベントでは、「自作PCをもっと盛り上げたい」という想いのもと、自作PCファンの皆様が集い、語り、体験し、交流できる"大人の文化祭"をコンセプトに、Thermaltake社の最新製品をご紹介いたします。

ゲストにモリケン氏とオリオスペックの松澤店長をお迎えし、レトロデザインのPCケース「Retro」シリーズを体験いただいた感想や、自作PCの変遷と進化について語っていただくトークセッションを開催。かつての自作PC文化を振り返りながら、最新のPCビルド事情についても深掘りしていきます。

さらに、シムレーシングやRGBソフトウェアの体験コーナーに加えて来場者様限定プレゼントをご用意するほか、豪華景品が当たるじゃんけん大会も開催！見て、触れて、語って、自作PCの楽しさをぜひ会場でご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

Thermaltake製品をご購入いただいた方に先着プレゼント！

イベント概要

イベント名：Thermal Camp 2026

日時：2026年 7月11日（土） 13:00～16:00（入場開始 12:40）

会場：LIFORK AKIHABARA II 1F（アクセスマップ(https://lifork.jp/akihabara2/access.html)）〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 1F

主催：Thermaltake Technology

協力：Active株式会社、株式会社アスク

入場料：無料

タイムテーブル

12:40～ 入場

13:00～14:00 Retro座談会

14:10～14:25 DockPower製品紹介

14:30～14:45 来場者様参加型クイズ

14:50～15:10 来場者様参加型目隠しゲーム

15:20～15:50 豪華景品が当たる！じゃんけん大会

※ タイムテーブルは予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

イベントの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/06/thermal-camp-2026.html

Thermaltake社 概要

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2026」PCケース部門において、最優秀賞を8年連続受賞いたしました。

URL：https://jp.thermaltake.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：鈴木 誉人

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/