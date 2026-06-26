福岡空港国際線旅客ターミナルビルにてAI警備システム「AI Security asilla」が稼働開始

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上剛、以下「アジラ」）は、福岡国際空港株式会社（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長執行役員 田川 真司、以下「FIAC」）が管理・運営する福岡空港国際線旅客ターミナルビルにおいて、株式会社にしけい（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長 遠藤 泰昭、以下「にしけい」）と連携し、警備業務の高度化を目的に、AI警備システム「AI Security asilla」が稼働開始したことをお知らせします。

導入の背景

福岡空港国際線旅客ターミナルビルは、福岡・九州の玄関口としてアジアを繋ぐ主要拠点として、年間を通じて多くの利用者が訪れる施設です。インバウンド需要の回復・拡大を背景に旅客数が増加するなか、施設全体の安全管理体制のさらなる強化が求められています。

こうした背景を受け、1971年から半世紀以上にわたり福岡空港の警備を担ってきたにしけいは、既設のカメラインフラを活用しながら、AIによる映像解析でセキュリティ対応の高度化を図ることを決定しました。

アジラとにしけいは、にしけいが培ってきた警備の知見にAIの24時間映像解析を組み合わせることで、警備業務そのものの質をさらに高め、利用者がより安心して過ごせるターミナルの実現を目指します。

導入の概要

FIACが管理・運営する福岡空港国際線旅客ターミナルビルにおいて、にしけいによる警備業務の高度化を目的に、AI警備システム「AI Security asilla」を稼働開始し、施設全体の安全管理体制の強化に取り組んでいます。

今回の取り組み内容

1. 不審行動・不審者の早期検知

ターミナル内の防犯カメラ映像をAIが24時間解析し、暴力・転倒・侵入などの異常行動を検知します。警備員や管理者に即時通知することで、初動対応の迅速化を支援し、利用者の安全確保につなげます。



ターミナル内における不審行動や不審者の早期検知を実施します。「AI Security asilla」は、カメラ映像から通常の行動パターンを学習し、そこから逸脱する行動を「違和感」として検知する独自のアルゴリズムを搭載しています。これにより、暴力行為や侵入といった明確な異常行動に加え、事件・事故の予兆となりうる行動の変化も捉え、警備員への迅速な通知を可能にします。

2. 異常な滞留行動の検知

長時間の立ち止まりや同一エリア内での徘徊など、異常な滞留行動を検知します。空港ターミナルは多くの旅客が移動する空間であるため、通常の動線から外れた行動をAIが捉えることで、迷子や体調不良者の早期発見、さらにはセキュリティ上のリスクへの対応を支援します。

3. 混雑状況の把握による旅客誘導・施設運営の効率化

ターミナル内の混雑状況をリアルタイムで把握し、旅客の誘導や施設運営の効率化に活用します。増改築により大幅に拡張された施設内において、人の流れを可視化することで、混雑の偏りを把握し、スタッフの適切な配置や旅客への案内に役立てます。

4. 夜間帯における自動モニタリング体制の強化

夜間帯の限られた人員体制においても、AIが24時間365日映像を解析し続けることで、見逃しのリスクを低減します。異常を検知した場合には即座に警備員へ通知することで、夜間帯においても高い安全性を維持する体制を構築します。

今後、アジラ、福岡国際空港、にしけいの三者は、本導入で得られた知見を活かし、AI映像解析技術を活用した空港施設の安全管理体制のさらなる進化を目指してまいります。

福岡空港国際線旅客ターミナルビルについて

福岡空港国際線旅客ターミナルビルは、九州・アジアをつなぐ国際線の主要拠点です。

2025年3月28日にグランドオープンを迎え、延べ床面積は従来の約73,000平方メートル から約132,000 平方メートル へと拡張されました。免税店エリアは従来の約4倍に広がり、フードコートも新設されるなど、利便性と快適性を兼ね備えた施設へと生まれ変わっています。

所在地：福岡県福岡市博多区大字青木739番地

公式webサイト：https://www.fukuoka-airport.jp/

福岡国際空港株式会社

代表者：代表取締役社長執行役員 田川 真司

所在地：福岡県福岡市博多区大字下臼井782番地1

事業内容：空港運営等事業、ビル施設等事業、その他附帯する事業

公式webサイト：https://www.fukuoka-airport.co.jp/

株式会社にしけい

代表者：代表取締役社長 遠藤 泰昭

所在地：福岡県福岡市博多区店屋町5番10号

事業内容：空港保安検査、機械警備、施設警備、交通誘導、現金輸送警備等

公式webサイト：https://www.nishikeinet.co.jp/

「AI Security asilla」とは

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ

広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp



