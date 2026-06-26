【株式会社CIO】CIO初の車載製品、冷却ファン内蔵の車載ワイヤレス充電マウント『NovaWave Car Mount Built in Fan』を予約販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、冷却ファンを内蔵した車載ワイヤレス充電マウント『NovaWave Car Mount Built in Fan』を、5,980円（税込）にて、2026年6月26日（金）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて予約販売を開始いたします。

本製品は、車内でのスマートフォン充電をより快適にする、MagSafe対応の車載ワイヤレス充電マウントです。Qi2.2ワイヤレス充電規格に対応し、最大25Wのワイヤレス充電が可能。スマートフォンをピタッと吸着させるだけで、ナビや音楽、ハンズフリー通話を使いながら充電できます。

また、ワイヤレス充電時の発熱に配慮し、充電部に冷却ファンを内蔵。充電開始と同時にファンが作動し、スマートフォンや本体の熱を効率よく放熱します。

さらに、スライドロック式の着脱構造により、ワイヤレス充電部をサッと取り外して使用可能。車内ではカーマウントとして、自宅ではUSB-Cケーブルを接続してスマホスタンド兼ワイヤレス充電器として使えます。

車の中でも、日常でも。スマートフォンの置き場所と充電環境を、これひとつですっきり整えます。

・製品名：NovaWave Car Mount Built in Fan

・カラー展開：ブラック、ホワイト

・メーカー希望小売価格：5,980円（税込）

・予約販売開始日 ： 2026年6月26日（金）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H38FCW3F

・楽天：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-car-mgfarge-p/

製品特長

■Qi2.2対応。ワイヤレスでも最大25Wの高出力充電

Qi2.2ワイヤレス充電規格に対応し、最大25Wのワイヤレス充電が可能です。

MagSafe対応スマートフォンをピタッと吸着させるだけで充電を開始でき、車内でナビや音楽、ハンズフリー通話を使いながらスマートフォンを充電できます。

iPhone 17 Proをバッテリー残量0％の状態から60分充電した場合、Qi 7.5W充電では約17％、Qi2.2 25W充電では約33％まで充電可能。車内でもスピード感のあるワイヤレス充電を実現します。

※充電速度は接続機器や使用環境により異なります。

■冷却ファン内蔵で、車中の充電を安定させる

ワイヤレス充電部には冷却ファンを内蔵しています。

充電開始と同時に冷却ファンが作動し、ワイヤレス充電時の発熱を効率よく放熱。スマートフォンを熱から守り、安定した充電環境を維持します。

また、温度変化に応じてファン回転を自動調整。必要な時だけしっかり放熱し、適切な温度を保ちます。車内のように温度が上がりやすい環境でも、より安心して充電できる設計です。

※ファンは静音設計です。

■MagSafeとスライドロックで、取り付け・取り外しがワンステップ

MagSafe対応により、スマートフォンを置くだけで磁力によりピタッと吸着。片手でも簡単に装着できます。

さらに、本体はスライドロック式を採用。車載マウント部分からワイヤレス充電部を取り外せます。

車に乗る時はカーマウントとして、降りる時は本体ごと取り外して持ち出すことも可能。シーンに合わせて、スムーズに使い分けられます。

■スマホスタンド兼ワイヤレス充電器

スライドロック式で取り外したワイヤレス充電部は、自宅でも使用できます。

USB-Cケーブルを接続すれば、スマホスタンド兼ワイヤレス充電器として利用可能。車内だけでなく、デスクやベッドサイドでもスマートフォンの置き場所と充電環境を整えられます。

車でも家でも、ワンタッチで付け替え。日常のさまざまな場所で活躍します。

※本製品単体では充電できません。ご使用にはUSB-C充電器とUSB-Cケーブルが必要です。

製品仕様・取り付け部分について

■株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

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