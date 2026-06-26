【llano 新品発売20%OFF】S9 Pro ワイヤレスhdmi 送受信機セットがAmazonで販売開始、4K 高画質・最大100m無線伝送・PD 60W急速充電対応・Wi-Fi 不要即接続

ｌｌａｎｏ株式会社

ｌｌａｎｏ株式会社は、4K@30Hzの映像伝送に対応した「llano S9 Pro ワイヤレスHDMI送受信機セット」を、2026年6月22日（月）よりAmazon.co.jp内のllano日本公式ストアにて販売開始しました。本製品は、会議、家庭やアウトドアでの投影、ライブ配信、インタビュー収録、動画制作など、ケーブル配線を抑えて大画面出力したいシーンで活用できます。発売記念として、2026年6月30日（火）23:59まで、クーポンコードの入力で20%OFFとなるキャンペーンを実施します。キャンペーン適用後の価格は17,584円（税込）です。

本製品は、USB-C映像出力に対応したスマートフォンやパソコンなどに送信機（TX）を接続し、受信機（RX）をテレビやプロジェクターなどのHDMI入力端子に接続することで、画面内容をワイヤレスで大画面へミラーリングできる送受信機セットです。Wi-Fiルーターや専用アプリの設定を行わず、送信機と受信機を接続するだけで使用できるため、オフィス、家庭、屋外、撮影現場など幅広い環境で導入しやすい仕様です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96828/table/29_1_8fb7826b5c5fce353ce5ea075f69ab34.jpg?v=202606260551 ]

※キャンペーンの適用条件、表示価格、在庫状況はAmazon.co.jpの商品ページをご確認ください。

【製品特徴】

1. 4K@30Hzの映像伝送に対応

対応機器と組み合わせることで4K@30Hzの映像伝送に対応します。映画、ゲーム、写真、プレゼン資料などを、テレビやプロジェクターの大画面へ出力できます。

※4K出力には、接続する送信側機器および表示機器が4Kに対応している必要があります。

4K映像伝送イメージ

2. 最大100mのワイヤレス伝送

障害物の少ない見通しのよい環境で、最大100mの無線伝送に対応します。大規模な会議室、教室、展示会場、オフィスなど、離れた場所のディスプレイへ映像を届けたいシーンに適しています。

※通信距離は使用環境、障害物、電波状況、接続機器により変動します。

最大100m伝送イメージ

3. Wi-Fi不要、プラグアンドプレイで簡単接続

Wi-Fiルーターや専用アプリの設定を行わず、送信機と受信機を接続するだけで使用できます。複雑なネットワーク設定が不要なため、自宅、会議室、イベント会場などでもスムーズに導入できます。

Wi-Fi不要・簡単接続イメージ

4. デュアルバンド伝送と低遅延設計

2.4GHzと5GHzのデュアルバンド伝送に対応し、映像視聴やプレゼンテーション時の安定した接続をサポートします。低遅延設計により、動画視聴やゲーム、オンライン会議でも快適に利用しやすい仕様です。

※遅延は使用環境や接続機器により変動します。

5. 2つのモードで幅広いシーンに対応

受信機モードと送受信機モードの2つの使い方に対応し、スマートフォン、タブレット、ノートPC、カメラなど、さまざまなHDMI搭載機器との接続をサポートします。会議資料の共有、家庭やアウトドアでの動画投影、ライブ配信・インタビュー収録・動画制作など、用途に合わせて使い分けられます。

【利用シーン】

1.会議・商談

会議室や商談スペースで、ノートPCの画面をテレビやプロジェクターにワイヤレス出力。着席位置を固定せず、資料共有やプレゼンテーションを行いやすくします。

会議シーンでの利用イメージ

2.家庭・アウトドアでの投影

スマートフォン、テレビボックス、PCなどの映像をワイヤレスで大画面に出力し、家庭での映画鑑賞や屋外でのスポーツ観戦などを楽しめます。

家庭・アウトドアでの投影イメージ

3.ライブ配信・インタビュー収録・動画制作

カメラやモニター周りの配線を抑えたい撮影現場で、映像確認やモニタリングをサポート。ライブ配信、インタビュー、動画制作などの現場でも活用できます。

インタビュー・動画制作での利用イメージ

4.その他の特徴

PD 60W給電対応と放熱に配慮した設計

PD 60W給電に対応し、対応機器との接続時にも使いやすい構成です。筐体にはABSとアルミ板を採用し、長時間使用時の熱に配慮した設計としています。

必要なアクセサリーを同梱

送信機、受信機に加え、HDMI延長ケーブル、USB-C延長ケーブル、USB-C給電ケーブル、取扱説明書を同梱。購入後すぐに接続を試しやすいセット内容です。

同梱物イメージ

パッケージ内容

・ S9 Pro 受信機（RX）×1

・ S9 Pro 送信機（TX）×1

・ HDMI延長ケーブル×1

・ USB-C延長ケーブル×1

・ USB-C給電ケーブル×1

・ 取扱説明書×1

【製品仕様】

llano S9 Pro ワイヤレスhdmi 送受信機セット

素材:ABS＋アルミ板

画質に対応:4K

リフレッシュレートに対応:送信機+受信機モード：4K30HZ/1080P60Hz 受信機のみ：30Hz

サイズ :16.1*12.5*3.1cm

重量:225 g

llanoは、カメラ関連アクセサリー、パソコン部品、オーディオ機器、スマートフォン部品、健康家電などを世界100ヶ国以上に展開するメーカーです



llanoはスペイン語で「平野」を意味する言葉に由来しており、人々の生活にスムーズで快適な場所を提供したいという意味が込められています。 llanoは、意味のある技術革新は、技術と人間性の融合から生まれると信じています。人々にとってより効率的で、人間的な解決策を提供するために、常に若々しく、積極的に生活を探求し、技術の力で極致のユーザー体験を創造します。

■ 製品に関するお問い合わせ

会社名：llano株式会社

TEL：03-6802-7885

E-mail: info-yo@llanollano.com

オフィシャルサイト: http://www.llanollano.com/

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