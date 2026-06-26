Firework、花王「KANEBO」x「@cosme SHOPPING」にて、Retail Connect 第2弾・化粧品領域における初の取り組みを始動

Firework Japan株式会社

世界最大級のAI動画コマースソリューションを提供するFirework Japan株式会社は、株式会社アイスタイルリテールが運営する「@cosme SHOPPING」において、「Firework Retail Connect」を活用した化粧品領域第一弾の取り組みとして、花王株式会社のプレステージブランド「KANEBO」のPDP（商品詳細ページ）への「AI Shopping Agent」導入プロジェクトを始動いたしました。

本プロジェクトは、2026年1月に発表・同年6月12日より本格稼働を開始したアルペン×アディダスの取り組みに続くRetail Connect第2弾の始動となります。スポーツ用品ECにおいて「国内初」として注目を集めた同アーキテクチャを、高単価・高情報ニーズの化粧品領域へ初めて展開するものです。

消費者の購買体験を「テキストを読む」受動的なものから「AIと対話して動画で納得する」能動的な体験へ進化させる本取り組みを通じて、ブランドとリテール間の最適な連携モデルを構築してまいります。

■ 第1弾アルペン実装から化粧品領域へ-Retail Connectの展開加速

「Firework Retail Connect」は、ブランドが持つ公式動画・商品データ・FAQ等のアセットを小売ECのPDPへダイレクトにシンジケーション（一斉配信）し、ブランド提供情報のみを知識ソースとするAI Shopping Agentを展開できるプラットフォームです。第1弾のアルペン×アディダス実装（Alpen Online）では、対象121 SKUをゼロ追加工数で展開し、「日本のスポーツ用品EC初」として国内主要ECメディアに掲載されました。

第2弾となる本プロジェクトでは、日本最大級のコスメ・美容情報プラットフォームを運営するアイスタイルリテールの「@cosme SHOPPING」と、花王のプレステージブランド「KANEBO」を迎え、購入単価が高く情報ニーズが複雑な化粧品ECならではの接客課題に正面から取り組みます。

■「Firework Retail Connect」の3つの技術的優位性

■ KANEBO × @cosme SHOPPING：AI接客の体験フロー

- 体験の同期（シンジケーション）：ブランドから提供される商品データや解説動画を、複数の小売ECへシームレスに一斉配信。小売側の登録・運用工数を大幅に削減しながら、常に最新のブランド体験を維持します。「ブランドが一度作ったコンテンツを、複数リテールECへ展開するシングルソース・マルチユース」の設計思想が核心となっています。- エビデンス型AIによるハルシネーションの抑制：ブランドから提供された商品データおよび動画コンテンツを優先的な知識ソースとして動作することで、生成AIで懸念される不正確な情報の生成（ハルシネーション）リスクを大幅に抑制します。「真偽が不明確な情報は参照しない」設計により、ブランド毀損リスクのない信頼性の高い接客を実現します。- 次世代SEO（AIO）へのデータ還元構造：消費者とAI Agentの対話から生まれるインサイト（購入直前のリアルな疑問・関心）を構造化・蓄積し、ECサイト全体のAI検索最適化（AIO/GEO）対策へ還元するデータフライホイールを構築します。

@cosme SHOPPING上のKANEBO商品詳細ページにおいて、以下のような体験フローの実現を進めています。

- 消費者が@cosme SHOPPING上のKANEBO商品PDPにてAI Shopping Agentを起動し、対話を開始。- 「この美容液はどのような肌悩みに向いていますか？」などの質問に対し、AIがKANEBOの公式動画クリップを提示しながら回答。- 動画という「視覚的な証拠」がテキスト回答に添えられることで、オンラインでも高い納得感を生み出し、離脱・サイト遷移を防ぐ。

■ 本取り組みに関するコメント

【花王株式会社 グローバルコンシューマーケア部門化粧品EC推進部マネジャー 田中 裕治】

お客様が、購買直前に生まれる不安や迷いに真正面から向き合う挑戦です。

本取り組みにより、動画という直感的な情報と個別回答を通じて、その不安を「納得」に変え、さらに”期待”に繋げられると考えています。

オンラインにおいて、よりお客様に寄り添ったブランド体験を実現できる新たな接客モデルとして期待しています。



【株式会社アイスタイルリテール 執行役員 ECカンパニー カンパニー長 浦田 望】

昨今の物価高などを背景に、生活者の購買における『失敗したくない』という意識は年々高まっています。このような市場環境において、ブランド様が培ってこられたコンテンツ資産をシームレスに活用し、オンライン上の接客体験をアップデートできることを大変嬉しく思います。@cosme SHOPPINGとしても、化粧品特化型ECとして、お客様のより深い商品理解を促し、納得度の高い購買体験の提供に努めてまいります。



【Firework Japan株式会社 カントリーマネージャー 田島 一樹】

花王様の「KANEBO」およびアイスタイルリテール様の「@cosme SHOPPING」とともに、化粧品領域における初のRetail Connect実装を実現できたことを大変嬉しく思います。アルペン様との第1弾で証明した「ブランドが一度作ったコンテンツを複数リテールECへ展開するシングルソース・マルチユース」のアーキテクチャを、化粧品という情報ニーズの高いカテゴリーへ展開することで、ブランド様にとっては自社チャネルを超えたブランド体験の統制を、リテール企業様にとってはPDP上での接客体験の高度化を実現します。動画とAIを融合させた新しいコマースの形を、今後さらに多くの業界へ拡げてまいります。

■ Fireworkについて

Fireworkは、世界37カ国で1,000以上のブランドや小売業者に導入されている動画コマースプラットフォームです。縦型ショート動画やライブ配信、そして最先端のAI技術をWebサイトに統合することで、顧客体験の向上とビジネスの成長を支援しています。

【会社概要】

会社名：Firework Japan株式会社

所在地：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 7F

代表者：Country Manager 田島 一樹

URL：https://firework.com/jp

【本件に関するお問い合わせ先】

Firework Japan株式会社 広報担当

E-mail：jp_business@fireworkhq.com

※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。