【簡単！便利！税金納付】「おかやまハレバレ電子納税キャンペーン」スタート
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/153_2_b5e45dfde5735dfe8360c07747ee32cc.jpg?v=202606261152 ]
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）は、岡山県内１０金融機関合同（トマト銀行、おかやま信用金庫、吉備信用金庫、玉島信用金庫、津山信用金庫、備前日生信用金庫、備北信用金庫、水島信用金庫、笠岡信用組合）でキャンペーンを実施します。
１．本キャンペーンの概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/153_1_2e153c5754dab55534a2914463790e0d.jpg?v=202606261152 ]
２．おかやまハレバレ電子納税プロジェクト（通称ハレプロ）実施期間延長
当初実施期間を２０２５年１０月１日（水）～２０２６年３月３１日（火）としておりましたが、継続して活動をおこなっております。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/153_2_b5e45dfde5735dfe8360c07747ee32cc.jpg?v=202606261152 ]
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
広報センター 岡嶋（内線２２５５）