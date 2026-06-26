ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿、ＪＲ新宿ミライナタワーへ「落とし物クラウドfind」 が導入されます！

株式会社find

株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウドfind」が株式会社ルミネ（以下「ルミネ」）が運営するルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿、および、株式会社ＪＲ東日本ビルディング（以下「JEBL」）が運営するＪＲ新宿ミライナタワーに導入されます。

7月1日（水）より、ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿とＪＲ新宿ミライナタワーでお預かりしたお忘れ物は、チャットでお問い合わせいただけるようになります。また、遺失物対応スタッフ向けの業務アプリも導入し、業務効率化とサービス品質の向上を支援します。

◆導入の背景

ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿とＪＲ新宿ミライナタワーは新宿駅直結のカルチャー＆ライフスタイル拠点として親しまれており、年間25,000件以上のお忘れ物を取り扱っています。

JR東日本では、2026年4月より「落とし物クラウドfind」を先行導入いただき、JR東日本グループ全体でお忘れ物検索の利便性向上に取り組んでいます。こうした中、お客さまのサービス向上と現場業務の軽減を目指し、ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿とＪＲ新宿ミライナタワーにも導入いただくことになりました。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2026年7月1日（水）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～21:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00 以降に順次回答いたします- 対象のお忘れ物ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿・ＪＲ新宿ミライナタワーでお預かりしたお忘れ物- ご利用方法以下のページにアクセスしてくださいルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ニュウマン新宿URL：https://www.lumine.ne.jp/info/ＪＲ新宿ミライナタワーURL：https://www.jebl.co.jp/building/shinjukumiraina/※find chatご利用開始日より、内容が切り替わります◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

【新たに導入される企業概要】

◆ルミネ 会社概要

社名：株式会社ルミネ

代表者：代表取締役社長 表 輝幸

本社所在地：東京都渋谷区代々木2丁目2番2号 JR東日本本社ビル10F

資本金：23億7,520万円

事業内容：ショッピングセンターの管理及び運営・不動産の賃貸業・インターネット等による通信販売業 他

コーポレートサイト：https://www.lumine.co.jp/

◆JEBL 会社概要

社名：株式会社ＪＲ東日本ビルディング

代表者：代表取締役社長 西田 直人

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号 SOUTH GATE新宿8階

資本金：4億8,000円（東日本旅客鉄道株式会社100％出資）

事業内容：オフィスビル等の貸付業、コンファレンス運営事業、その他

コーポレートサイト：https://www.jebl.co.jp/

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1億529万4,314円

事業内容：「落とし物クラウドfind」を中心とした、落とし物DX・管理受託・リユース事業

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

採用サイト：https://www.finds.co.jp/recruit

公式X：https://x.com/find_otoshimono