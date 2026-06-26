【新サービス】写真×AIで″棚卸″の工数を約67%削減。バーコード前準備ゼロ・お持ちのスマホで誰でも使える『ラクだな』、月額9,800円で提供開始

株式会社ソトバコ

株式会社ソトバコは写真×AIで棚卸が完了する棚卸特化型SaaS 「ラクだな」 を正式リリースしました。スマートフォンで商品を撮影し数量を入力するだけで、これまで現場と事務所で丸一日かかっていた棚卸を大幅に短縮。先行導入企業の実証では棚卸業務の約67%の工数削減を達成しています。料金は月額9,800円／拠点（税抜）、初期費用は0円です。あわせて、実際の現場で効果を試せる2週間の無料お試しを実施中です。

写真を撮るだけで棚卸が終わる棚卸特化SaaS「ラクだな」。PC（棚卸表）とスマホ（撮影・数量入力）で現場と事務所の手間をまるごと削減。

サービスサイト：https://sotobaco.com/luckdana

■ 背景：棚卸は「数える」前から、ずっと大変だった

食品卸・食品メーカー・小売・飲食、製造業といった現物在庫を持つ現場では、棚卸が毎回大きな負担になっています。

- 紙・エクセル運用の限界 - リスト印刷・配布、手書き記入、回収、集計、PC転記…と工程が多く、人数を増やすほど集計が地獄になる。- ミスが減らない - 転記ミス・計算ミス・数え漏れが在庫差異や廃棄ロスにつながる。- バーコードでの管理が難しい現場がある - 商品にバーコードがない、ラベルが剥がれる、霜・結露でハンディが読めないなど、既存の在庫管理ツールが現場に合わない。- 冷凍庫での長時間作業が改善できない - バーコードで効率化できない結果、-20℃の冷凍庫内で手作業の棚卸を長時間強いられ、現場の体力的・精神的な負担になっている。- 人手不足とベテラン依存 - 「商品知識がある人」でないと棚卸ができず、繁忙期や深夜・早朝に少人数で頑張るしかない。

この「人手不足」と「現場で実用化したAI」という2つの流れが交わるいま、ソトバコは現場に本当に定着するDXとして「ラクだな」を開発しました。

■ サービスの特徴

1. 写真を撮るだけ。研修ゼロで現場が使える

現場の作業は「１.スマホで商品を撮る → ２.数量を入力する」だけ。商品名がわからなくても、日本語が読めなくても棚卸ができるため、パート・アルバイト・外国人労働者を含めた一斉棚卸が可能です。

ラクだなの棚卸はたった3ステップ。１.スマホで撮る → ２.数量を入力 →３.AI候補から選ぶだけ。集計・転記は自動でゼロに。

2. AIが商品を特定。集計・転記はゼロに

撮った写真からAIが商品マスタの候補を提示し、事務所側は候補を選ぶだけ。エクセル上での検索・手書き転記・手集計がなくなります。AIは使うほど自社の商品ラインナップに最適化され、候補の的中率は実績で1回目の30%から2回目には70%へ向上しました（候補10件中に正解が含まれる割合）。

AIが写真から商品候補を自動提示。あとは正しい商品をタップして「保存」するだけ。

3. バーコード併用・オフライン対応で、どんな現場にも

バーコードのある商品は読み取りで瞬時に確定、ラベルが剥がれた箱や現物は写真で登録、と使い分け可能。電波の届かない冷凍庫・倉庫の奥でもオフラインで記録し、電波が戻れば自動同期します。

4. シンプルな料金

月額9,800円／拠点（税抜）、初期費用0円。ユーザーが何人増えても追加課金はありません。

■ 導入実績

先行導入したタカラ食品工業株式会社（食肉加工・製造、管理物品 約800品目）では、「以前は紙の棚卸リストに無い商品を数え漏れる問題があったが、ラクだなで『あるものは全部撮って数えて』と指示したら棚卸漏れが激減し、精度が大きく上がった」との評価をいただいています。別の先行導入先（水産卸）では棚卸業務の約67%の工数削減を実証しました。

紙の棚卸約18時間が、ラクだなで約6時間に。棚卸業務の約67%を削減

■食品以外の現場でも - 現物在庫があれば業種を問わず

「ラクだな」は食品卸・食品メーカーだけのものではありません。現物の在庫を持つ現場であれば業種を問わず活用いただけます。たとえば製造業の資材管理（段ボール・梱包資材・部品など）は、専用システムが入っておらず紙やエクセルで管理されがちな一方、品目が多く意外と棚卸に工数がかかっている領域です。バーコードのない資材でも写真を撮るだけで記録でき、「数える」以外の手間をまるごと減らせます。小売・飲食・倉庫など、現物を数える棚卸がある現場すべてが対象です。

■今後の展望

「ラクだな」は棚卸を入口に、棚卸で蓄積した在庫データを土台として、日々の入出庫の記録から在庫管理（発注点アラート・賞味期限/ロット管理・デッドストック検出）までを段階的にカバーしていきます。棚卸のときだけでなく日常的に在庫を見える化できるため、「いま何がどれだけあるか」が常に確認できる状態を目指せます。1拠点のスモールスタートで効果を確かめてから横展開できます。

■ ご利用の流れ

現在、2週間の無料お試しを実施中です。商品情報（品目CD・品目名・単価・単位）のCSVをご用意いただければすぐに開始でき、お試し期間が終了しても自動で課金されることはありません。まずは1拠点・実際の現場で効果をお確かめください。

無料お試し・お問い合わせ：https://sotobaco.com/luckdana

■ 会社概要

所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8 サンライトビル3F

代表者：代表取締役 丸山 智大

設立日：2024年12月17日

事業内容：クラウド業務システムの開発・提供

コーポレートサイト：https://sotobaco.com/