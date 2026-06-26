スクート、関西＝シンガポール線の冬期スケジュールを刷新

スクート・プライベート・リミテッド

スクート（日本支社：東京都千代田区、日本支社長：安武秀敏）は、冬期スケジュール（2026年10月25日～）より、関西＝シンガポール線の運航ダイヤを刷新いたします。

新ダイヤでは、関西国際空港を11時30分に出発し、シンガポール・チャンギ空港へ同日17時50分に到着します。今回の刷新により、直行便としての利便性が向上するほか、シンガポールを拠点としたネットワークとの接続がさらに強化されます。タイ、マレーシア、インドネシアを含む東南アジア各都市やオーストラリアなど、シンガポール以遠への旅の選択肢がさらに広がります。

日本支社長の安武秀敏は、次のように述べています。「日本は、スクートにとって常に重要な市場です。今回のスケジュール刷新により、関西からご利用のお客様の利便性がさらに向上することを期待しています。また、より多くのお客様にシンガポールをはじめとする当社の広範なネットワークへとご旅行いただけることを心より願っております。」

現在スクートは、日本の5都市（羽田、成田、関西、新千歳、那覇）に就航し、週41便を運航しております。

【大阪（関西）＝シンガポール 冬期スケジュール】

※表示時間は現地時刻です。

※スケジュール、便名、および使用機材は予告なく変更される場合があります。

※フライトスケジュールは政府許可を条件としております。



スクートについて

スクートは、シンガポール航空グループのLCCとして2012年6月より運航を開始し、2017年7月にタイガーエア・シンガポールと統合、ブランド名を「スクート」に統一しました。シンガポール航空グループの一員として、高い安全基準・信頼性・モダンな旅のスタイルをリーズナブルな価格で提供しています。

現在、ワイドボディのボーイング787ドリームライナーと、ナローボディのエアバスA320ファミリー、またエンブラエルE190-E2を計60機以上保有し、アジア太平洋、中東、ヨーロッパの18の国と地域、80以上の都市を結んでいます。

スクートは単なるLCCにとどまらず、 旅への情熱を原動力に、人々と文化を繋ぐ革新的な航空会社です。多数の受賞歴を持ち、高品質なサービスと多彩な選択肢、快適な旅をお得な価格で提供します。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、常に進化を続けることで、世界をより身近に感じていただけるよう努めています。

詳しくは公式WEBサイト（www.flyscoot.com/jp）、ソーシャルメディアをご参照ください。