淡路島リゾート「ホテルアナガ」夏限定「和洋折衷コース」メニュー刷新のお知らせ

塩屋土地株式会社 ホテル事業部

兵庫県南あわじ市に位置するリゾートホテル「ホテルアナガ」では、館内レストラン「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」で提供中の夏季限定宿泊プラン【夏の和洋折衷｜淡路島のべっぴん鱧を味わう旬彩コース＜1泊2食＞】において、夏の旬食材をお楽しみいただけるよう、一部メニューを刷新し提供を開始いたしました。

本プランは、和と洋の技術を融合させた「和洋折衷スタイル」をテーマに、淡路島と瀬戸内の旬の恵みを一皿一皿に表現する特別な美食体験です。

本プランは、和と洋それぞれの技法と感性を融合させた、ホテルアナガならではの“和洋折衷スタイル”をテーマに、淡路島と瀬戸内の旬の恵みを一皿一皿に表現する季節限定の美食体験です。

初夏から盛夏にかけて旬を迎える淡路島の「べっぴん鱧」を主役に、和の繊細さと洋の表現力を重ね合わせた、ここでしか味わえないイノベーティブなコースをご提案いたします。

■ 夏の味覚「べっぴん鱧」を味わう和洋折衷コース

Anaga The Restaurantでは、新たなスタイルとして、 和と洋、それぞれの技法と感性を重ねた「和洋折衷コース」をご用意いたしました。 四季折々の旬の素材を何よりも大切に、淡路島と瀬戸内の恵みを一皿一皿に映し出すアナガならではの季節の物語をご提案いたします。

プランは、和と洋それぞれの技法と感性を融合させた、ホテルアナガならではの“和洋折衷スタイル”をテーマに、淡路島と瀬戸内の旬の恵みを一皿一皿に表現する季節限定の美食体験です。初夏から盛夏にかけて淡路島を代表する旬の味覚「べっぴん鱧」を主役に、 涼やかさと奥行きを感じる一皿一皿へと仕立てています。

【夏の和洋折衷】淡路島の夏を味わう 旬彩コース＜1泊2食＞ （期間限定：2026年8月31日まで）■ 淡路島の夏を味わう「べっぴん鱧」旬彩コース

「和洋折衷コース」では、四季折々の旬の素材を何よりも大切にし、淡路島と瀬戸内の恵みを活かした料理を提供いたします。「べっぴん鱧」は、特に質の高いものが選ばれ、上品な脂と繊細な身質が特長です。本コースでは、その魅力を最大限に引き出し、様々な調理法でご提供いたします。

＜コース一例＞

○前 菜：鮑と海のジュレ ナスのすり流し

○造 里：鱧の薄造り

○揚 物：鱧の天ぷら 檸檬茄子

○温 物：鱧の炙りとクスクス

○雑 炊：鱧とモロヘイヤの雑炊

○肉料理：淡路和牛のロースト 山葵添え

○甘 味：あんみつ

※内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

■ ご宿泊プランのご案内

夏の和洋折衷コース夏の和洋折衷：淡路島のべっぴん鱧を味わう

◆期間限定：2026年8月31日まで

夏季限定メニューとして、初夏から盛夏にかけて淡路島を代表する旬の味覚「べっぴん鱧」を主役に、和の繊細さと洋の表現力を重ね合わせ、涼やかさと奥行きを感じる一皿一皿へと仕立て、この季節だけの特別な味わいをご堪能いただけます。

ご宿泊プラン詳細へ(https://www.hotelanaga.com/plans/summer2026/)

◆プラン概要◆

鱧の天ぷら 檸檬茄子鱧の炙りとクスクス鱧とモロヘイヤの雑炊淡路和牛のロースト夏の和洋折衷コース ご宿泊プラン :https://www.hotelanaga.com/plans/summer2026/この季節だけの特別な味わいをご堪能いただけます。

プラン名：夏の和洋折衷｜淡路島の“べっぴん鱧”を味わう旬彩コース＜1泊2食＞

提供期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）（夏季限定）

内容：・1泊2食付き

・夕食：夏の和洋折衷コース

・朝食：暁光和食膳（和朝食）

提供場所：Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi（ホテルアナガ内）

■ホテルアナガ 施設概要

鳴門海峡を臨む海辺のリゾートホテル(ホテルアナガ外観)

名称 ： ホテルアナガ

所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109

TEL ： 0799-39-1111

ホームページ： https://www.hotelanaga.com/

開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日

敷地面積 ： 約25,000m2

建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ延べ面積／約5,800m2

客室数 ： ・本館／40室（スイートルーム10室、デラックスツイン8室、

スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、スタンダードダブル1室）

・ドギー・ヴィラ／5室 （ドギー・ヴィラ4棟）

レストラン ： レストラン「Anaga」72席

ラウンジ16席 カウンター5席 宴会場（着席80名）

その他施設 ： 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン

テニスコート（オムニコート3面／内：ナイター1面）

宿泊料金 ： 1室2名様ご利用 お1人様31,000円～（1泊2食付き）

チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00

関連会社 ：・ユーアールエー株式会社 [淡路ハイウェイオアシス]

・淡路フェリーボート株式会社 [洲本ゴルフ倶楽部]

・アイジー興産株式会社 [ジェームス山自動車学院]

アクセスMAP【アクセス】お車で

名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。

神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降り下さい。

・神戸からホテルまで約70分

・大阪からホテルまで約120分

最寄り：淡路島南ICからは約7分