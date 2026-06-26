【嘉麻発】姿は〈ボタ山〉、形は〈ハート〉。「炭鉱の記憶を、ひとくちに。」筑豊生まれのソフトクリーム『BOTAYAMASOFT CREAM（ボタ山ソフト）』、嘉麻店に登場

株式会社ANCHOR

福岡・嘉麻発のスイーツブランド「Age.3」は、地元・筑豊のシンボルである〈ボタ山〉をモチーフにしたソフトクリーム『BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)』を、嘉麻店にて発売します。

緑に覆われ、今では"ただの山"に見えるようになった筑豊のボタ山。その下には、かつて日本の近代化を支えた石炭文化と、そこで暮らした人々の記憶が眠っています。本商品は、その記憶を若い世代が自ら手に取り・撮り・語りたくなる「食べられる入口」として届ける、嘉麻発の地域発信スイーツです。

合言葉は「食べたあと、見に行きたくなる山へ。」

筑豊のシンボル〈ボタ山〉。炭鉱で石炭や亜炭の採掘に伴い発生する捨石（ボタ）が長年積み上げられ山となった。

外は山、割ると記憶。

『BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)』は、ボタ山を一人分のスイーツに見立てたソフトクリームです。

・外＝いまのボタ山 … ピスタチオ・抹茶・ココアなどのコーティングで「緑に戻った山」「黒く残る山」を表現

・中＝割って現れる記憶 … 中はミルクソフトクリーム。割るとソースが現れる構造

・形＝ボタ山・ハート … 贈りたく・撮りたくなる形に。「地域への愛」を象徴

「割る → 現れる → 撮る → 食べる → 見に行きたくなる」という一連の流れそのものを、語りたくなる体験として設計しています。

全6フレーバー。看板は"石炭を思わせる黒"

石炭を思わせる黒い〈クッキー〉を看板（シグネチャー）に据え、集めて・巡って・語れる6色をそろえました。中はすべてミルクソフトクリームです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107332/table/98_1_ffe40220a36db1816dee4b4d227bf55c.jpg?v=202606261152 ]

"食べたあと、見に行きたくなる"──体験で終わらせない設計

単に映えるスイーツで終わらせず、「知る・見に行く」へつなげる仕組みづくりにも取り組みます。商品に添える物語カードやQRコードを通じて、「ボタ山とは何か」「筑豊の石炭文化とは何か」に、無理なく・楽しく触れられる導線を予定しています。

炭鉱文化には、誇りだけでなく、危険な労働や事故、暮らしの苦労も含まれます。Age.3は歴史を軽く消費せず、敬意をもって伝えることを前提に、表現づくりを進めています。

「世界に広がるブランドの原点」が福岡 嘉麻

FRUITS SAND THREE / Age.3 は、2023年12月の東京・銀座を皮切りに出店を加速。

現在は国内に銀座・嘉麻・浅草・原宿・飛騨高山の5店舗、海外は上海・シドニー・マニラ（2店舗）・ドバイの4都市・5店舗に展開しています。

銀座・浅草をはじめ、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど開店前から行列ができ、SNSでも拡散される--日本発のスイーツブランドとして、わずか数年でグローバルに注目を集めています。

その世界展開の“原点”であり、ブランドが生まれた地が福岡・嘉麻です。本商品『BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)』は、その商品開発・ブランド設計・発信のノウハウを、地元・筑豊の物語を伝えるために活かした新たな取り組みです。

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）Age.3 HARAJUKU（アゲサン 原宿）Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

【商品概要】/【店舗情報】

商品名：BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)

発売日：2026年7月1日（水）

フレーバー：全6フレーバー

価格：500円（税込）

販売店舗：FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（嘉麻店）限定

住所：〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

営業時間：10:00-16:00

Instagram：fruits_sand_three(https://www.instagram.com/fruits_sand_three?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

FRUITS SAND THREE / Age.3が大切にしている、五感で味わう設計。

見た瞬間に心が動くこと。

ひと口目で驚きがあること。

食べ進めるほど、新しいおいしさに出会えること。

視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚。



FRUITS SAND THREE / Age.3は、

味だけではなく、見た目、香り、食感、体験まで含めて、五感すべてで楽しめる“体験”を、一つひとつ丁寧に設計しています。

＜報道関係者の皆さまへ＞

試食、店頭での撮影、代表兼料理長へのインタビューに対応可能です。

■画像素材について

商品単体・店舗外観／内観に加え、世界各店舗の行列の様子を含む高解像度画像（JPEG／PNG、メディア掲載・SNS投稿に適した構図）をご用意しています。

掲載用途に応じた最適な画像素材をご提供できますので、下記広報担当まで

お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/

公式HP :https://fruits-sand-three.com/

【Age.3（アゲサン）】とは

Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に誕生しました。

2023年に、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に1号店をオープン。以降、国内外へと展開を広げています。

現在は日本国内に加え、上海、シドニー、マニラ、ドバイなど海外にも出店し、日本発のスイーツブランドとしてグローバルに成長を続けています。



インバウンド需要の回復に伴い、観光地における食べ歩き需要が再び高まる中、

“揚げたて”という体験を提供するAge.3は、食べ歩き文化との親和性から、国内外の観光地で支持を集めています。

その流れの中で、日本の食べ歩き文化を体験できる観光地・飛騨高山にて、「できたて」を楽しむ新たな拠点として「Age.3 HIDA TAKAYAMA」をオープンしました。

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

店舗情報

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：fruits_sand_three(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)

揚げサンド専門店 Age.3

Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）

住所：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

TEL：080-2662-6071

営業時間：9:00 -18:00

Instagram：age.3_hidatakayama(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：age.3_ginza(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：10:00 -19:00

Instagram：age.3_asakusa(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：10:00 -19:00

Instagram：age.3_harajuku(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：age.3_dubai(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）

住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：age.3_sydney(https://www.instagram.com/age.3_sydney)

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）