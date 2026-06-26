【嘉麻発】姿は〈ボタ山〉、形は〈ハート〉。「炭鉱の記憶を、ひとくちに。」筑豊生まれのソフトクリーム『BOTAYAMASOFT CREAM（ボタ山ソフト）』、嘉麻店に登場
福岡・嘉麻発のスイーツブランド「Age.3」は、地元・筑豊のシンボルである〈ボタ山〉をモチーフにしたソフトクリーム『BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)』を、嘉麻店にて発売します。
緑に覆われ、今では"ただの山"に見えるようになった筑豊のボタ山。その下には、かつて日本の近代化を支えた石炭文化と、そこで暮らした人々の記憶が眠っています。本商品は、その記憶を若い世代が自ら手に取り・撮り・語りたくなる「食べられる入口」として届ける、嘉麻発の地域発信スイーツです。
合言葉は「食べたあと、見に行きたくなる山へ。」
筑豊のシンボル〈ボタ山〉。炭鉱で石炭や亜炭の採掘に伴い発生する捨石（ボタ）が長年積み上げられ山となった。
外は山、割ると記憶。
『BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)』は、ボタ山を一人分のスイーツに見立てたソフトクリームです。
・外＝いまのボタ山 … ピスタチオ・抹茶・ココアなどのコーティングで「緑に戻った山」「黒く残る山」を表現
・中＝割って現れる記憶 … 中はミルクソフトクリーム。割るとソースが現れる構造
・形＝ボタ山・ハート … 贈りたく・撮りたくなる形に。「地域への愛」を象徴
「割る → 現れる → 撮る → 食べる → 見に行きたくなる」という一連の流れそのものを、語りたくなる体験として設計しています。
全6フレーバー。看板は"石炭を思わせる黒"
石炭を思わせる黒い〈クッキー〉を看板（シグネチャー）に据え、集めて・巡って・語れる6色をそろえました。中はすべてミルクソフトクリームです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107332/table/98_1_ffe40220a36db1816dee4b4d227bf55c.jpg?v=202606261152 ]
"食べたあと、見に行きたくなる"──体験で終わらせない設計
単に映えるスイーツで終わらせず、「知る・見に行く」へつなげる仕組みづくりにも取り組みます。商品に添える物語カードやQRコードを通じて、「ボタ山とは何か」「筑豊の石炭文化とは何か」に、無理なく・楽しく触れられる導線を予定しています。
炭鉱文化には、誇りだけでなく、危険な労働や事故、暮らしの苦労も含まれます。Age.3は歴史を軽く消費せず、敬意をもって伝えることを前提に、表現づくりを進めています。
「世界に広がるブランドの原点」が福岡 嘉麻
FRUITS SAND THREE / Age.3 は、2023年12月の東京・銀座を皮切りに出店を加速。
現在は国内に銀座・嘉麻・浅草・原宿・飛騨高山の5店舗、海外は上海・シドニー・マニラ（2店舗）・ドバイの4都市・5店舗に展開しています。
銀座・浅草をはじめ、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど開店前から行列ができ、SNSでも拡散される--日本発のスイーツブランドとして、わずか数年でグローバルに注目を集めています。
その世界展開の“原点”であり、ブランドが生まれた地が福岡・嘉麻です。本商品『BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)』は、その商品開発・ブランド設計・発信のノウハウを、地元・筑豊の物語を伝えるために活かした新たな取り組みです。
Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）
Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）
Age.3 HARAJUKU（アゲサン 原宿）
Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）
Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）
Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）
【商品概要】/【店舗情報】
商品名：BOTAYAMA SOFT CREAM(ボタ山ソフト)
発売日：2026年7月1日（水）
フレーバー：全6フレーバー
価格：500円（税込）
販売店舗：FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（嘉麻店）限定
住所：〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）
営業時間：10:00-16:00
Instagram：fruits_sand_three(https://www.instagram.com/fruits_sand_three?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
FRUITS SAND THREE / Age.3が大切にしている、五感で味わう設計。
見た瞬間に心が動くこと。
ひと口目で驚きがあること。
食べ進めるほど、新しいおいしさに出会えること。
視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚。
FRUITS SAND THREE / Age.3は、
味だけではなく、見た目、香り、食感、体験まで含めて、五感すべてで楽しめる“体験”を、一つひとつ丁寧に設計しています。
＜報道関係者の皆さまへ＞
試食、店頭での撮影、代表兼料理長へのインタビューに対応可能です。
■画像素材について
商品単体・店舗外観／内観に加え、世界各店舗の行列の様子を含む高解像度画像（JPEG／PNG、メディア掲載・SNS投稿に適した構図）をご用意しています。
掲載用途に応じた最適な画像素材をご提供できますので、下記広報担当まで
お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
株式会社ANCHOR
TEL：0948-52-6361
Mail：anchor.office3@gmail.com
公式サイト：https://fruits-sand-three.com/
公式HP :
https://fruits-sand-three.com/
【Age.3（アゲサン）】とは
Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に誕生しました。
2023年に、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に1号店をオープン。以降、国内外へと展開を広げています。
現在は日本国内に加え、上海、シドニー、マニラ、ドバイなど海外にも出店し、日本発のスイーツブランドとしてグローバルに成長を続けています。
インバウンド需要の回復に伴い、観光地における食べ歩き需要が再び高まる中、
“揚げたて”という体験を提供するAge.3は、食べ歩き文化との親和性から、国内外の観光地で支持を集めています。
その流れの中で、日本の食べ歩き文化を体験できる観光地・飛騨高山にて、「できたて」を楽しむ新たな拠点として「Age.3 HIDA TAKAYAMA」をオープンしました。
ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。
シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。
専務取締役 松下 幸平
プロフィール
1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。
店舗情報
FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）
〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）
TEL：070-4310-4439
営業時間 10:00 - 16:00
Instagram：fruits_sand_three(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)
揚げサンド専門店 Age.3
Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）
住所：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地
TEL：080-2662-6071
営業時間：9:00 -18:00
Instagram：age.3_hidatakayama(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)
Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）
TEL：070-1317-7334
営業時間：11:00 -19:00
Instagram：age.3_ginza(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)
Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）
〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22
TEL：03-6284-7136
営業時間：10:00 -19:00
Instagram：age.3_asakusa(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)
Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室
TEL：070-9236-1965
営業時間：10:00 -19:00
Instagram：age.3_harajuku(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)
Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）
住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai
Instagram：age.3_dubai(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)
Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）
住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City
Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)
Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）
住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines
Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)
Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）
住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007
Instagram：age.3_sydney(https://www.instagram.com/age.3_sydney)
Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）
住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）