AI時代に、人間ならではを発揮し合う技術で、自分・対人・場を変える！パラダイミング実践プログラム募集開始へ。

株式会社La torche

株式会社La torche（本社：東京都新宿区、代表取締役：秋間早苗）は、AI時代における人間ならではの創造性・独自性を引き出すプログラム「PALs-Us（Paradigming Authentic Lives）」を、自分・対人・場という3本柱をカバーした内容と構成に、大幅にリニューアルして募集開始することを発表します。

■ 概要

AIが急速に普及する今、「人間性、その人・その場ならではの発揮」への問いはこれまで以上に切実です。しかしその答えは、スキルやツールの外側にはありません。脳の働きを自覚し、自分ならではの力を引き出し、それを対人・チームへと広げていく--その一連の実践こそが、AI時代に求められる本質的な技術です。

新PALs-Usはこの確信のもと、「Self（自己変容）」「Relation（対人支援）」「Field（場づくり）」の三本柱を統合した総合プログラムへと刷新。受講者が自身のステージや目的に応じてモジュールを選択できる、新しい体系として生まれ変わります。

■ リニューアルの背景--「対人支援」という欠けていた柱

PALs-Usという実践プログラムではこれまで、個人の自己変容（クリアリング・チューニング・エンバディ）と、場・チームの活性化（パラダイミング）を中心に展開してきました。しかし数多くの個人セッションを重ねる中で、一つの確信が生まれました。

「対人支援としてのパラダイミング」--相手の状態を受け取り、硬直をほぐし、独自性を引き出す力--が、欠かせない三本目の柱だということ。自分だけが変わっても、まだ足りない。関係が変わり、場が変わってはじめて、本当の変容が起きます。特に対人支援をもともと手掛けていた方にも、この「パラダイミング」の技術が組み合わる有効性も目を見張るものがありました。

この確信を受け、秋間が長年にわたって体系化し、別プログラムで展開していた対人支援の知財を全面統合し、PALs-Usを三本柱の総合プログラムとして再設計することを決定しました。

■ 新PALs-Usの三本柱

【Self】 自己変容のパラダイミング

自分の「脳の癖」に気づき、クリアリング・チューニング・エンボディの3ステップで本来の力を引き出す。ノンジャッジメンタル（非判断）を土台に、自分ならではのオーセンティックパワーを発揮するための基盤を築く。



【Relation】 対人支援のパラダイミング（新）

技法よりも「在り方（ビーイング）」を重視。自分のモードへの自覚を土台に、相手の硬直をほぐし、言語化を支援し、独自性を引き出す。コーチング・NLPなど既存スキルの底上げにも資する。



【Field】 場づくりのパラダイミング

ノンジャッジメンタルな文化を基盤に、旗印（共通の意義・価値）を中心とした自律型チームを育てる。パーパス策定、価値観の明確化と活用、グランドルールの言語化など、自己決定プロセスや環境のデザイン。

■ あなたのステージで選べる設計

新PALs-Usでは、ライフステージや役割に応じてモジュールを選択できます。

まず自分を変えたい方 → Self

コーチング・支援の質を高めたい方 → Self ＋ Relation

チームや組織に働きかけたい方 → Self ＋ Field

三本柱すべてを統合したい方 → Full（全モジュール）

Fullを修了したメンバーは、コミュニティ内でのメンタリング担当として活躍できる仕組みを整えていきます。異業種の自律型人材が互いを引き出し合えるコミュニティづくりなど--PALs-Usは、あらゆる組織開発、変革変容のプロセス支援とも連動したプログラムとなることを目指しています。

■ プログラム開発・提供者について

秋間早苗（Sanae Akima）／株式会社La torche 代表取締役



東京大学・大学院にて国際協力学を修了後、起業。20年以上にわたり個人・組織・事業の変容支援に携わる。独自メソッド「脳マネジメント（Paradigming）」を体系化し、2024年12月に書籍『脳マネジメント』を刊行（日本・英語・韓国語版）。Wall Street Journal「New Era Leaders」受賞。現在、福岡県糸島市を拠点に活動。

■ 動画説明会・先行登録について

PALs-Us新体系についての動画説明会を近日公開予定です。関心がある方で先行登録者には優先案内・特別価格をご用意しています。



先行登録フォーム：https://latorche.jp/pals-us-registration/(https://latorche.jp/pals-us-registration/)



参考）各種実践プログラムについて：https://latorche.jp/programs/(https://latorche.jp/programs/)

■ 株式会社La torcheについて

「違いを力に、「これから」をつくる」を旗印に、人・組織・事業が本来の力を発揮し、持続的に成長する構造を設計・実装する変革プロデュース会社。法人向け組織変革コンサルティングを主軸に、Well-being・サステナビリティ・DXを分断せず「人と組織のOS（思考・行動様式）」から再設計するアプローチで、企業・行政・国際機関を支援。変容のプロセスに構想から実装まで伴走することを強みとする。



コーポレートサイト：https://latorche.jp/(https://latorche.jp/)