サマンサベガから「スティッチ」コレクションが登場！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）

が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』より、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを発売。

これからの季節にコーディネートしたくなるデニム素材に「スティッチ」をイメージするモチーフをデザインした全4アイテムを発売する。

全国発売に先駆けて、6/26（金）からサマンサベガ SHIBUYA109店にて先行販売！

■発売スケジュール

6/26（金）～7/12（日） SHIBUYA109店にて先行販売

7/13（月）～全国販売

ロゴテープハンドバッグ \24,200‐/折財布 \16,280-/２wayバッグチャーム \5,500-

■「スティッチ」コレクション ロゴテープハンドバッグ

サマンサベガで大人気のロゴテープハンドバッグに「スティッチ」をイメージしたカラーやモチーフをデザインしたアイテム。

薄いデニムカラーに、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザインで

夏らしい爽やかな印象に。

セットでついている「スティッチ」のミラーチャームは取り外し可能。

バッグ本体にはファスナーがついていたり、サイドにもポケットがついていたりと機能面も充実したアイテム。

■「スティッチ」コレクション 折財布

薄マチの折財布に、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザイン。

お財布の中を開けると、「スティッチ」のアートがプリントされており、中までキャラクターの世界観を楽しめるアイテム。

■「スティッチ」コレクション ２wayバッグチャーム（2種）

「スティッチ」モチーフと、「スティッチ」＆「エンジェル」モチーフのバッグチャーム。

チェーン部分はパールやストーンを使用し、星のストーンをポイントでデザイン。

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company