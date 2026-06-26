サマンサベガから「スティッチ」コレクションが登場！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）
が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』より、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを発売。
これからの季節にコーディネートしたくなるデニム素材に「スティッチ」をイメージするモチーフをデザインした全4アイテムを発売する。
全国発売に先駆けて、6/26（金）からサマンサベガ SHIBUYA109店にて先行販売！
■発売スケジュール
6/26（金）～7/12（日） SHIBUYA109店にて先行販売
7/13（月）～全国販売
ロゴテープハンドバッグ \24,200‐/折財布 \16,280-/２wayバッグチャーム \5,500-
■「スティッチ」コレクション ロゴテープハンドバッグ
サマンサベガで大人気のロゴテープハンドバッグに「スティッチ」をイメージしたカラーやモチーフをデザインしたアイテム。
薄いデニムカラーに、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザインで
夏らしい爽やかな印象に。
セットでついている「スティッチ」のミラーチャームは取り外し可能。
バッグ本体にはファスナーがついていたり、サイドにもポケットがついていたりと機能面も充実したアイテム。
■「スティッチ」コレクション 折財布
薄マチの折財布に、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザイン。
お財布の中を開けると、「スティッチ」のアートがプリントされており、中までキャラクターの世界観を楽しめるアイテム。
■「スティッチ」コレクション ２wayバッグチャーム（2種）
「スティッチ」モチーフと、「スティッチ」＆「エンジェル」モチーフのバッグチャーム。
チェーン部分はパールやストーンを使用し、星のストーンをポイントでデザイン。
■サマンサベガ ブランドサイト
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company