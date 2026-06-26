サマンサベガから「スティッチ」コレクションが登場！

写真拡大 (全10枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）


が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』より、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを発売。


これからの季節にコーディネートしたくなるデニム素材に「スティッチ」をイメージするモチーフをデザインした全4アイテムを発売する。


全国発売に先駆けて、6/26（金）からサマンサベガ SHIBUYA109店にて先行販売！



■発売スケジュール


6/26（金）～7/12（日）　SHIBUYA109店にて先行販売


7/13（月）～全国販売





ロゴテープハンドバッグ　\24,200‐/折財布　\16,280-/２wayバッグチャーム　\5,500-




■「スティッチ」コレクション　ロゴテープハンドバッグ　




サマンサベガで大人気のロゴテープハンドバッグに「スティッチ」をイメージしたカラーやモチーフをデザインしたアイテム。


薄いデニムカラーに、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザインで


夏らしい爽やかな印象に。






セットでついている「スティッチ」のミラーチャームは取り外し可能。







バッグ本体にはファスナーがついていたり、サイドにもポケットがついていたりと機能面も充実したアイテム。




■「スティッチ」コレクション　折財布





薄マチの折財布に、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや、星、スタッズを散りばめたデザイン。






お財布の中を開けると、「スティッチ」のアートがプリントされており、中までキャラクターの世界観を楽しめるアイテム。




■「スティッチ」コレクション　２wayバッグチャーム（2種）




「スティッチ」モチーフと、「スティッチ」＆「エンジェル」モチーフのバッグチャーム。


チェーン部分はパールやストーンを使用し、星のストーンをポイントでデザイン。





■サマンサベガ　ブランドサイト


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/



■サマンサベガ公式オンラインショップ


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV



■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company