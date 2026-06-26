オフィスビル広告GRAND、認知リフト実績レポートを公開｜実測21案件すべて+50pt超

GRAND株式会社

オフィスビル広告メディア『GRAND』を運営するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 坂上仁／三菱地所グループ）は本日、直近に実施したブランドリフト調査（BLS）の実測結果をまとめた認知リフト実績レポートを公開します。「DOOHは効果が出ると聞くが、初めての出稿で"外れ"案件にならないか」--予算規模が大きいほど拭いにくいその不安に、平均値ではなく"ばらつきの小ささ（再現性）"という過去の実測実績でお応えします（本レポートは過去の実測実績であり、今後の出稿で同等の効果を保証するものではありません）。

平均値だけでは、「自社で再現するか」は読めない

- ▶ 認知リフト実績レポートを見る／出稿効果の試算を相談する：https://tokyo-grand.jp/contact

広告効果は「平均◯ポイント上昇」と語られがちですが、出稿を決める側が本当に知りたいのは「自社のケースでも外さないか」です。平均が高くても、案件によって大きく上下するなら、初回出稿は賭けになってしまいます。とりわけ上場企業や予算規模の大きい出稿ほど、"下振れ（外れ案件）"のリスクが意思決定の足かせになります。

解決--「平均の高さ」より「下振れの小ささ」を実証

GRANDは、マクロミルによる第三者ブランドリフト調査（BLS／各n=300・接触150＋非接触150）の実績を公開します。認知リフト（広告接触者と非接触者の認知率の差）を実測した直近案件は、いずれも+50ポイント超でした（実測した範囲での結果）。

- 最小でも +51.3pt：＝"下振れ"が小さい。- 最大 +69.3pt／平均 +61.5pt：レンジが狭く、安定している。- 業種をまたいでも安定：BtoB SaaS／商社／金融・M&A／通信／エンタメ／専門ニッチまで横断。

■ 本実績の前提（必ずお読みください）：本実績は、直近に実施したブランドリフト調査で認知リフトを実測した21案件の集計です。調査の対象・時期は限定されており、「全案件成功」や今後の出稿における同等の効果を確約・保証するものではありません。示しているのは、実測された範囲での"ばらつきの小ささ（再現性）"です。実際の効果は、業種・クリエイティブ・出稿期間・市場環境等の条件により異なります。

だから、こうできる（3つの便益）

- 初回出稿でも、"外れ"の不安が小さい：平均の高さではなく、最小+51.3ptという"下振れの小ささ"で判断できる。- 自社業種でも再現を見込みやすい：SaaSから商社・金融・通信・エンタメまで横断で安定。- 社内の合意形成に使いやすい：第三者（マクロミル）調査の実績なので、上場企業の社内説明・合意形成に使いやすい。

※上記はいずれも過去の実測実績にもとづく傾向であり、個別の出稿における同等の効果を保証するものではありません。

調査の概要と媒体（社会的証明）

調査は、マクロミルによる第三者ブランドリフト調査（BLS）。1案件あたりn=300（接触150＋非接触150・性年代5セルで割付）。比較事例のアーカイブも保有しています。媒体規模（媒体資料2026年7-9月準拠）は、視聴者の99%がビジネスパーソン、6割以上が大企業・上場企業に所属。設置6,200台／1,700棟／リーチ可能2.8万社／月間UU 310万人。広告到達率は64.6%（JR交通広告チャンネル37.6%の約1.7倍／BLS実測）。GRANDの価値は、基本「全台配信」で幅広いビジネスパーソンに届けつつ、どの企業層へ届くかを可視化できる点にあります。

※BLS＝ブランドリフト調査（全プランに無償付帯）。上記の到達率・認知リフトはいずれも過去のBLS実測値であり、放映ごとの到達・効果を個別に保証するものではありません。

実績レポートについて

本レポートは、認知リフトのばらつき（最小～最大）と業種横断の安定性を全7ページにまとめています。掲載数値は過去の実測実績であり、将来の効果を保証するものではありません。出稿前の効果見込みの目安としてご活用ください。下記より即ご閲覧いただけます（GRAND媒体資料と同じ資料ビューア）。

実績レポートのご案内・お問い合わせ

会社概要

- ▶ 認知リフト実績レポートを見る／出稿効果の試算を相談する：https://tokyo-grand.jp/contact- ▶ GRAND媒体資料（メディアシート）を見る：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09- 社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）- 所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階- 代表取締役社長：坂上仁- 事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営- URL：https://tokyo-grand.jp/