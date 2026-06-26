徒歩・ランニング・サイクリングで楽しむサステナブルな観光。天橋立をはじめ「海の京都」を巡る「おさんぽマップ」をホテルスタッフが制作【メルキュール京都宮津リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本三景「天橋立」を望むオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール京都宮津リゾート＆スパ」（所在地：京都府宮津市／総支配人：里中 邦康）は、環境への配慮と地域の魅力発信を両立する取り組みとして、徒歩・ランニング・サイクリングで周辺エリアを巡る「ホテルオリジナルおさんぽマップ」を制作しました。ホテル周辺には、穏やかな宮津湾や昔ながらの漁村風景、四季折々の自然など、ゆっくりと移動するからこそ出会える景色が数多くあります。2026年5月に国際エコラベル「Green Key（グリーンキー）」を取得した当ホテルでは、地域とのつながりを感じながら楽しむサステナブルな旅のスタイルを提案します。

「ホテルオリジナルおさんぽマップ」でエコな観光を

日本三景の一つ、「天橋立」を擁する京都府宮津市に位置する「メルキュール京都宮津リゾート＆スパ」。多くの観光地と同様に、宿泊者は移動手段として自家用車を利用することが一般的ですが、その一方で、車での移動では気づきにくい地域ならではの魅力も数多く存在します。ホテル周辺には、穏やかな宮津湾や緑豊かな山々、四季折々に表情を変える田園風景が広がり、板張りの外壁と瓦屋根が特徴の伝統的な家並みが点在しています。こうした地域の日常的な風景は、徒歩やランニング、自転車などでゆっくりと巡ることで、より深く感じることができます。そこで当ホテルでは、環境負荷を低減しつつ地域の魅力を発見できる、徒歩・ランニング・サイクリングで楽しめる「ホテルオリジナルおさんぽマップ」を制作しました。マップは宿泊者がフロントで無料で受け取ることができます。移動そのものを旅の楽しみに変えながら、宮津ならではの自然や文化、人々の暮らしに触れるローカルディスカバリー体験を提案します。

マップには所要時間の目安や見どころをわかりやすく記載表面では徒歩・ランニングで巡ることができるホテル近隣の名所を紹介裏面では自転車に乗って天橋立を通り抜け、伊根の舟屋へ向かうコースを紹介「ホテルオリジナルおさんぽマップ」掲載コース例

＜漁港おさんぽコース＞

ホテル～田井漁港～ホテル（約5km／徒歩で約1時間）

田井（たい）はホテルのシェフも度々魚の買い付けに行く、釣り人にも人気の漁港。

＜雪舟観（せっしゅうかん）絶景ランコース＞

ホテル～獅子崎稲荷神社～ホテル（約11km／ランニングで約1.5時間）

獅子崎稲荷神社には、天橋立の代表的な展望スポットの一つである「雪舟観」があります。

＜おすすめサイクリングコース＞

ホテル～カトリック宮津教会～金引の滝～智恩寺～元伊勢籠神社～ホテル（約33km／自転車で約3時間）

天橋立を端から端まで通り抜けるコース。松林と白砂の絶景を眺めながら、宮津湾の向こうにホテルを望むことができます。

宮津・天橋立エリアの店舗と連携、オリジナルマップ提示で受けられる特典も

マップに掲載されているサイクリングコースの途中には、「おさんぽマップ」を見せると特典が受けられるお店が3店舗あります。休憩や買い物をしながら、土地の名産品、伝統工芸などを知ることができます。

＜松井物産＞

【特典】天橋立黒豆塩きんつば 1個プレゼント

京丹後の自然豊かな海から汲み上げた海水だけを原料にした塩と、粒が大きく、皮の色が濃くて光沢がある丹波篠山産黒豆を使用。

【住所】京都府宮津市大垣48 https://www.kkmatsui.com/

＜橋立やまいち＞

【特典】京都府おつまみじゃこ 小袋1袋プレゼント

お酒のあてにはもちろん、お子さまのおやつとしてもおすすめの一品。

【住所】宮津市溝尻324-1 https://www.instagram.com/hashidate_yamaichi/

＜京街道グルメ館＞

【特典】カフェ利用時、ワンドリンク注文で日替わりミニスイーツプレゼント

【住所】宮津市字京街道216-4

https://www.instagram.com/kyokaido_gourmet_market/

国際エコラベル「Green Key」を取得

「おさんぽマップ」の詳細はこちら :https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/plan/local-area-map/

メルキュール京都宮津リゾート＆スパは、環境への配慮と持続可能な社会の実現を目指し、2026年5月15日に国際エコラベル「Green Key」を取得しました。

Green Key（グリーンキー）について

国際環境教育基金（FEE）が運営するグリーンキーは、施設が自発的に申請し、第三者審査を受けて取得する世界的に認知されているエコ認証です。90カ国以上で、9,000以上（2026年6月現在）の認証ホテルやその他の施設を持つグリーンキーは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営の分野における優れた基準です。認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

Green Key International 公式サイト(https://www.greenkey.global/)

Green Key 日本公式サイト（一般社団法人JARTA）(https://jarta.org/greenkey/)

当ホテルの環境への取り組み

メルキュール京都宮津リゾート＆スパ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/970_1_574e23c6b53150d2760b3ea8e7f7a76e.jpg?v=202606261152 ]レストランで提供するコーヒーはレインフォレスト・アライアンス認証の製品を採用ローカルディスカバリーの「シルクの組み紐ミサンガ作り体験」廃棄予定の京瓦をアート作品に仕上げるクラフト体験も

丹後天橋立大江山国定公園内に位置し、日本三景「天橋立」を望むリゾートホテル。春の桜、夏の海水浴、水墨画のような冬の雪景色など、四季を通じて海の京都の魅力を感じられます。ミキハウス子育て総研の「ウェルカムベビーのお宿」に認定。夏はプール、冬から春にかけてはホテル敷地内のいちご農園「ロイヤルストロベリーパーク」で、実が大きくて甘い「章姫（あきひめ）」のいちご狩りが楽しめるなど、親子三世代の旅にもおすすめです。地元食材を使ったメニューも並ぶ朝夕のビュッフェ、夕食時やラウンジでのアルコール利用などが宿泊料金に含まれるオールインクルーシブなので、追加料金を気にすることなく、気兼ねない滞在が楽しめる点も魅力です。

「天橋立」を望む立地温泉露天風呂で心安らぐひと時を夏にはガーデンプールもオープン

【所在地】京都府宮津市字田井小字岩本58

【TEL】03-6627-4666（予約センター）

【アクセス】京都丹後鉄道・宮津駅より車で約12分、京都縦貫自動車道・宮津天橋立ICより車で約15分

【料金】オールインクルーシブ 1泊 20,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

【公式サイト】https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料

※ランチの提供はございません

ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」おすすめメニュー

この春登場した新シグネチャーメニュー「プルドポークベネディクト」の他、宮津ならではの地魚の刺身や地元産ポークを使用したオリジナルカレーなど、バラエティ豊かな料理をビュッフェスタイルで提供。ディナーではビールや日本酒など、アルコールもフリーフローで利用できます。

新シグネチャーメニュー「プルドポークベネディクト」（朝食）全長150センチを超える迫力の舟盛りは、鯛など宮津湾で揚がる地魚を中心に（ディナー）スパイシーな「京丹波高原豚のカレー」はデュオライスとともに（ディナー）ビュッフェレストラン「Locavore」 :https://mercure-kyotomiyazu-resortandspa.jp/restaurant/locavore/

「グラ・メル」の夏旅

全国22の「グランドメルキュール」「メルキュール」で実施される、夏のイベント・コンテンツをご紹介。

https://accor-resorts-japan.jp/lp/summer2026/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60ヶ国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月26日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。