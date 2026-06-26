桃好き必見！桃の甘み、ジャスミンの余韻。香りまで楽しむ贅沢なシフォンケーキ「白桃ジャスミン」が新発売！

MERCER OFFICE株式会社

恵比寿、表参道、六本木、などでカジュアルリッチなカフェやレストランを展開するMERCER OFFICE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：羅 直也）が運営する「MERCER bis」より、夏限定の新作シフォンケーキ 『白桃ジャスミン』 を、2026年7月1日(水) より発売いたします。

これまで季節ごとにさまざまなフルーツを使用した限定シフォンケーキを展開してきたMERCER bis。今回の主役は、夏を代表する人気フルーツ“桃”。

ひと口頬張ると、みずみずしい桃の甘みが広がり、そのあとからジャスミンの華やかな香りがふわりと重なる、まるで香りを味わうような特別なシフォンケーキに仕上げました。

ベースとなるのは、優雅な香りが特徴のジャスミンシフォン生地。MERCER bisならではのしっとりとした“ふわもち”食感に焼き上げ、口どけなめらかな生クリームをたっぷりと合わせています。

トップには、旬のみずみずしい桃のコンポートを贅沢にトッピング。なめらかホイップクリームと重なることで、桃の甘みとジャスミンの上品な香りをバランスよく楽しめる仕立てに。さらに、ほんのりシナモンを効かせた桃シナモンソースが味わいに奥行きを与え、桃の甘みをより一層引き立てます。

仕上げにはフレッシュないちごを添え、桃の淡いピンクとクリームの白が映える華やかなビジュアルに。思わず写真に収めたくなる可愛らしさも、このシフォンケーキの魅力のひとつです。

桃好きにはたまらない果実感と、ジャスミンが織りなす上品な香りの余韻。夏だけの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

《商品概要》

白桃ジャスミンシフォンケーキ

・販売期間

2026年7月1日(水)～期間限定販売

・販売店舗

MERCER bis

・値段

おひとり様用サイズ 1,600円（税込）

Lサイズ 4,300円（税込）

※当日販売は数に限りがございますので、予めご了承ください。

《SHOP情報》

MERCER bis SHIBUYA

渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ1F

03-6809-0682

《HP》

MERCER OFFICE株式会社：http://www.merceroffice.com/

《Instagram》

MERCER bis：https://www.instagram.com/mercer__bis/