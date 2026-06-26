「ぽん？ぴき？ぱい？」日本語の「数え方」が楽しく学べる！4歳からオススメの物語絵本『ぽんぴきぱいのぽん』新発売！

株式会社エンブックス

株式会社エンブックス（本社：長野県北佐久郡御代田町、代表：池田洋宣）は、2026 年 6 月 26 日(金)に、数え方研究の第一人者 飯田朝子氏（中央大学国際経営学部教授）による新刊絵本『ぽんぴきぱいのぽん』を発売いたしました。

■「ぽん？ぴき？ぱい？」子どもにとっては不思議な日本語の「数え方」

大人にとっては当たり前でも、子どもにとっては不思議なのが日本語の「数え方」です。

「きゅうり、鉛筆、細長いものが一本だとすると、ヘビも一本？」

「いっぽん、にほん、さんぼん、数え方の音が変わるのはどうして？」

「カエルは一匹、ネコは一匹、動物はすべて一匹？」

など、日本語の「数え方」を難しく感じてしまう子も多いかと思います。

そんな「数え方」を魔法の言葉「ぽんぴきぱい」を通じて、楽しく理解できる絵本が『ぽんぴきぱいのぽん』です。

知的好奇心が芽生える4歳ごろのお子さんにおすすめです。読んでいるうちに、いつの間にか「数え方マスター」になることができます！

■「数え方」が楽しく学べる！ 3つの特長

１.楽しく読める魔法幼稚園の物語

4歳ごろの子どもにとって身近な「幼稚園」が舞台。そこで学ぶ魔法「ぽんぴきぱい」をうまく使いこなすには、きちんと「数え方」のルールを覚えないといけません。

２.子どもに身近な数え方「ぽん、ぴき、ぱい」

子どもがよく使う数え方である「本(ぽん)、匹(ぴき)、杯(ぱい)」をテーマに、様々な物の数え方が登場します。物語を読んでいるうちに自然と日本語の数え方を理解できるようになります。

３.音で楽しむ！日本語の数え方

「ぽん、ぴき、ぱい」、「いっぽん、にほん、さんぼん」と数える物の種類や数量によって変化する日本語の数え方。数え方とその不思議な音の変化を「ぽんぴきぱい」の魔法を通じて、「音」で楽しんでもらうことができます。

あらすじ

数え方の魔法は「ビビデバビデ・ブー」ならぬ、「ぽんぴきぱい！」

「まほうようちえん」に入園した子どもたち。かずくん、えっちゃん、かんたくんが魔法の言葉が得意なじょすー先生から学んだのは、食べものや生きものを出す「ぽんぴきぱい」の魔法。

この魔法の言葉をうまく使いこなすには、きちんと「数え方」のルールを覚えないといけません。

例えば、きゅうりを 1 本出したいときは「ぽん」、かえるを 2 匹出したいときは「ひき」と、間違えずに数えることが大切です。ところが帰り道、こっそり魔法を試してしまった子どもたちの前に、思ってもみない生き物が現れて大ピンチ !…

著者コメント

じょすー先生の魔法の言葉「ぽんぴきぱいのぽん、みどりのやさい！」で出てきたのは「きゅうり」じょすー先生は、同じように「ぽんぴきぱいのぽん、みどりのやさい！」の魔法で「せろり」「あすぱらがす」「ずっきーに」「いんげん」も出してみせた。「ぽんぴきぱいのほん、きいろいくだもの！」で出てきたのは、2ほんの「ばなな」。これは細長いものを出す魔法の言葉らしい。

この本で楽しんで頂きたいのは、数え方とその音の不思議な変化です。日本語では、物の数え方によって「助数詞」が変わります。細長い物は「～ほん」、動物は「～ひき」、器に注いだものは「～はい」で数えます。

併せて、前に付く数字によって「音」が少し変わります。これを連濁（れんだく）といいます。

なぜ変わるかというと、日本語では「となりの音」と「つながりやすい音」にするために、自然に音をにごすことがあるからです。

「いちほん」と言うより「いっぽん」が言いやすいのです。

種明かしをすると、「は行」の数え方が連濁する傾向があります。だから、この本では「は行」の数え方が登場します。

1のときは「ぱぴぷぺぽ」になり、2のときはそのまま。3になると「ばびぶべぼ」のように音の変化のルールがあります。

音が変わる数え方には他にどんなものがあるでしょうか。そして、どんな仲間を数えるのでしょう。お子さんと一緒に音を出して発見してみてください。(飯田 朝子)

著者プロフィール

飯田 朝子(いいだ あさこ) 作

数え方研究の第一人者で、中央大学 国際経営学部 教授。1999年、東京大学大学院 人文社会研究科 言語学専門分野 博士課程修了、『日本語主要助数詞の意味と用法』で博士(文学)を取得。主著に『数え方の辞典』(小学館)、『数え方でみがく日本語』(ちくまプリマー新書)、『みんなでつくる1本の辞書』(福音館書店)等。2019年より日本ネーミング協会理事。

武者小路 晶子(むしゃのこうじ あきこ) 絵

イラストレーター。福岡県出身。筑波大学 第三学群(現理工学群)社会工学類卒業。MJイラストレーションズ(4期生)卒業。書籍の装画、雑誌、広告等で活動中。著書に『だんだんできてくる トンネル』(フレーベル館)など。COPIC AWARD 2025 入選。

書誌情報

『ぽんぴきぱいのぽん』

・作：飯田 朝子

・絵：武者小路 晶子

・発売日：2026年6月26日（金）

・定価：1,650円（税込）

・判型：A4 変形、32P 上製

・頁数：32ページ

・販売：全国の書店などで販売

・書籍Webサイト：https://enbooks.jp/books/ponpikipainopon

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4802135815

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18639874/

エンブックスについて

「親子の時間をつくる」をビジョンに、長野県北佐久郡御代田町を拠点として絵本づくりを行う出版社。子どもが大人と一緒に楽しみ、知的好奇心を育む「遊びと学び」が融合した絵本づくりに挑戦しています。

・Webサイト：https://enbooks.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社エンブックス

TEL：090-9750-6016

E-mail: contact@enbooks.jp