【小樽洋菓子舗ルタオ】暑い夏でも手が止まらない美味しさ。北海道産とうきびの魅力を活かした至福のサクほろ食感「北海道とうきびガレット」が7月1日（水）より新登場！

株式会社ケイシイシイ

小樽洋菓子舗ルタオ（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、「北海道とうきびガレット」を、2026年7月1日(水)より順次販売開始いたします。北海道産とうきびの優しい甘みとナッツの香ばしさ、キャラメルの深みが一体となったサクほろ食感ガレットをご用意いたします。

北海道産とうきびとキャラメルナッツが織りなす、至福のサクほろガレット

北海道とうきびガレット

北海道産とうきび（とうもろこし）の優しい甘みと、ナッツの香ばしさ、キャラメルの深みが一体となった、サクほろ食感の新作スイーツ「北海道とうきびガレット」を販売いたします。

北海道産とうきびのパウダーをガレット生地に練り込み、中にはキャラメルとナッツを合わせた生地を閉じ込めました。ほんのり醤油を効かせることで、クセになる甘じょっぱい味わいに。とうきびの優しい甘みとキャラメルナッツ生地の香ばしさが絶妙に調和します。これからの暑い夏でも何度も手が伸びてしまう美味しさに仕立てました。

【商品名】北海道とうきびガレット

【価 格】1,728円(税込) / 5個入

【販売期間】

2026年7月1日(水)～

・ルタオ本店

・ルタオパトス

・ルタオ運河プラザ店

・エキモルタオ

・ドレモルタオ

2026年8月1日(土)～

・ルタオ新千歳空港店

※全店舗売り切れ次第終了とさせていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。

開発者が追及した、商品への”こだわり”

「北海道とうきびガレット」へのこだわり

近年、夏から秋にかけて記録的な猛暑が長期化する傾向にあります。ルタオでは、このような季節にこそ、心地よく美味しく楽しんでいただける常温菓子の開発を進めてまいりました。目指したのは、ひと口で北海道らしさと夏の訪れを感じられるお菓子。

そこで、観光で訪れた方のお土産としても最適な素材として、北海道の夏の象徴である「とうきび」に着目いたしました。

今期は、ドレモルタオの『COOORN』や、道内一部店舗で展開する『クレームグラッセ スイートコーン』など、とうもろこしの豊かな味わいを活かした商品展開に注力しております。新登場の『北海道とうきびガレット』を筆頭に、ルタオならではの“コーンの魅力”を、ぜひこの機会にお楽しみください。

店頭を彩る、鮮やかな装い

パッケージは、夏から秋にかけての北海道の爽やかな空気感と、とうきびの鮮やかな色彩をイメージした、思わず手に取りたくなる明るいデザインを採用いたしました。

旅の思い出とともに、大切な方へ贈りたくなるような北海道・ルタオならではの上質なお土産としてお届けいたします。

サクッと軽やかな食感の焼き菓子は、小さなお子様からご年配の方まで、老若男女を問わずどなたにも愛される味わいです。

一人でも多くの皆様に、北の恵みあふれる美味しさが届くことを願っております。

取り扱い店舗情報

【店舗名】ルタオ本店

【住所】北海道小樽市堺町7番16号

【TEL】0120-31-4521

※店舗直通ではございません。

【営業時間】

SHOP 9:00-18:00

CAFE 9:00-18:00（L.O 17:30）

ルタオ本店URL :https://www.letao-brand.jp/shop/letao/

【店舗名】ルタオパトス

【住所】北海道小樽市堺町5番22号

【TEL】0120-31-4521

※店舗直通ではございません。

ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります。

※ご来店当日のご予約はできかねます。

※土日祝日のご予約はできかねます。

【営業時間】

SHOP 9:00-18:00

CAFE 10:00-18:00（L.O/17:30）

ルタオパトスURL :https://www.letao-brand.jp/shop/pathos/

【店舗名】ルタオ運河プラザ店

【住所】北海道小樽市色内2丁目1番20号

【TEL】0120-31-4521

※店舗直通ではございません。

【営業時間】

［一番庫］

フリースペース 10:00‐22:00

テイクアウトコーナー 10:00‐22:00（l.o.21:00 ）

バーコーナー 13:00‐22:00（l.o.21:00 ）

※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。

※バーはワンオーダー制です

［二番庫］

SHOP 10:00‐18:00

［三番庫］

CAFE 10:00‐18:00（l.o.17:30 ）

フード提供時間 11:00‐14:00

ルタオ運河プラザ店URL :https://www.letao-brand.jp/shop/unga/

【店舗名】エキモルタオ

【住所】北海道小樽市稲穂3丁目9番1号 サンビルスクエア１F

【TEL】0134-24-6670

【営業時間】9:00-18:00

エキモルタオURL :https://www.letao-brand.jp/shop/ekimo/

【店舗名】ドレモルタオ

【住所】北海道千歳市朝日町6丁目1番1号

【TEL】0123-23-1566

【営業時間】SHOP 10:00-17:00

CAFE 11:00-17:00 （L.O16:30）

※ショップの営業時間が金土日祝日のみ10:00-18:00となります。

※カフェ11:00-17:00 （L.O16:30）の営業となります。

ドレモルタオURL :https://www.letao-brand.jp/shop/doremo/

【店舗名】ルタオ新千歳空港店

【住所】北海道千歳市美々987

新千歳空港ターミナルビル 2F

【TEL】0123-46-2250

【営業時間】8：00-20：00

※毎週木曜日のみテイクアウト商品は19:30まで

ルタオ新千歳空港店URL :https://www.letao-brand.jp/shop/airport/

※営業時間は季節により変更になる場合がございます。

「小樽洋菓子舗ルタオ」について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

会社概要

ルタオブランドサイトURL :https://www.letao-brand.jp/Instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/letao_official/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。