これ1台で「食べる」「働く」「くつろぐ」を！高さが変えられる『CLA’T（クラット）ラウンドダイニングテーブル』新登場！

株式会社エムールCLA’T（クラット） 高さが変えられるラウンドダイニングテーブル

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年6月25日より「CLA’T（クラット）高さが変えられるラウンドダイニングテーブル」の一般販売を開始しました。

継ぎ脚を付け替えるだけで簡単に高さを変えられるため、食事・くつろぎ・在宅ワークまで、ひとつの空間を多目的に使う現代のライフスタイルにフィットするラウンドダイニングテーブルです。

理想の姿勢を作る、2段階の高さ調節機能

詳細を見る :https://emoor.jp/products/os-taclar継ぎ脚パーツを付け替えるだけで高さが変えられます

家具に合わせて身体を丸める必要はありません。継ぎ脚パーツを付け替えるだけで、用途に合わせた最適な「差尺（座面と天板の距離）」を実現します。

人間工学から導き出した“使いやすい高さ”

椅子の高さに合わせて適切な差尺を保てるよう、2段階の高さから選べる設計にしました。

72cm/66cmの2WAY

■72cm

一般的なダイニングチェアに合わせやすい72cm設計。食事もPC作業も快適にこなせます。

■66cm

ソファにも合わせやすい、くつろげる66cm設計。低めだから、PC作業もラクな姿勢で使えます。

一般的に27cm～30cmが最適な差尺です快適とされる差尺の目安

食事や仕事をする時の最適な差尺は、一般的に27cm～30cmが理想的です。この範囲であれば、多くの人が快適に食事やPC作業を長時間行えます。

高さ調節は継ぎ脚を付け替えるだけ！

継ぎ脚を付け替えるだけで、

72cmと66cmを切り替え可能。

パーツは天板裏に固定して収納できるため

なくしにくく安心です。

簡単に高さが変えられます

時代が求める直径100cmの円形フォルム

1～2人では広々使えます

日本の世帯の過半数が単身・2人世帯となった現代。そんな今の住まい方に、最もフィットする形を追求しました。1～2人では広々と、来客時には最大4人まで自然と視線が交差する、現代のライフスタイルに最適な形に仕上げました。角がないため、限られた間取りでも動線を遮らず、お部屋に柔らかな「余白」を生み出します。

上質さと、毎日の使いやすさを両立

来客時にも活躍するラウンドテーブル天板は傷や汚れに強いメラミン天板

見た目の上質さだけでなく、毎日気兼ねなく使えるタフさも兼ね備えました。傷や汚れに強いメラミン天板は、飲みこぼしや文房具の擦れにも強く、お手入れはサッと拭くだけ。マットな質感が光の反射や指紋を抑え、PC作業も快適にサポートします。

さらに、幕板を内側に設計することで足元にゆとりを確保。ロボット掃除機も通りやすく、毎日の掃除もスムーズです。脚部には天然木のニレ材を採用し、モダンな天板と調和することで、空間に自然と馴染む洗練された佇まいに仕上げました。

2カラーのテーブルをご用意しました

アッシュグレー/アッシュホワイト

■アッシュグレー Ash Gray

空間に自然と馴染む、落ち着いたグレートーン。

木部やファブリックとも調和し、空間をすっきり整えます。



■アッシュホワイト Ash White

やわらかな光のように空間へ馴染むホワイト。

真っ白すぎない色合いで、明るくやさしい印象に整えます。

同シリーズのチェアとのセット販売も開始！

姿勢を支え空間を整えるチェア

テーブル+チェア2脚の3点セットダイニングチェア 2脚

すっと伸びるアームが立ち座りをスムーズに導き、背中を包み込むような緩やかなカーブが自然な姿勢をサポート。食事やPC作業、くつろぎの時間まで、毎日のさまざまなシーンで快適にお使いいただけます。素材には、豊かな木目が美しいニレ無垢材を使用。天然木ならではの表情を活かしながら、空間にやさしく馴染む丸みのあるフォルムに仕上げました。

※背もたれ・座面には積層合板を使用しています。

3点セットはこちら :https://emoor.jp/products/os-taclarset

CLA’T（クラット） 高さが変えられるラウンドダイニングテーブル

CLA’T（クラット）

曇りの日の静かな空気、構築的でトレンドに左右されない造形美。家族の年齢や用途が変わっても、使い続けられる工学的な使い心地。洗練と親和が共存するTOKYOで生まれた家具シリーズ。



今回の2WAYダイニングテーブルは、機能美と人間工学を融合。 「ただ置く」家具から、あなたの「動作を最適化する」道具としての美しさを追求しました。

テーブル単体はこちら :https://emoor.jp/products/os-taclar

3点セットはこちら :https://emoor.jp/products/os-taclarset

CLA’Tシリーズはこちら :https://emoor.jp/collections/clat

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/261_1_7366b49c24d6a2f51dd2ed419f1db0dd.jpg?v=202606261152 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・体験型ショールームおよび販売店の運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・伊勢丹立川店(常設店)

https://emoor.world/jp/showroom/#show-2094

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129