30年越しのご縁から実現！『パプワくん』×熱川バナナワニ園×伊豆急行のトリプルコラボイベント開催

株式会社実業之日本社「パプワくん × 熱川バナナワニ園 × 伊豆急行」トリプルコラボイベントキービジュアル

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野裕一）は、新作絵本『パプワくん』の発売を記念し、熱川バナナワニ園および伊豆急行株式会社と伊豆エリアを舞台にしたコラボイベントを開催いたします。開催期間は2026年7月9日（木）から9月30日（水）までです。

本コラボレーションにあたり、著者の柴田亜美氏が特別なイラストを描き下ろしました。絵本『パプワくん』のキャラクターたちが、熱川バナナワニ園公式キャラクター「熱川ばにお」をモチーフにした着ぐるみ姿で登場。熱川バナナワニ園ならではの“バナナ”と“ワニ”の魅力に、『パプワくん』の明るく楽しい世界観が融合した、本イベントでしか見られない限定コラボイラストとなっております。

コラボレーションイベント概要

この夏、伊豆の地で『パプワくん』の世界に飛び込める多彩な企画が楽しめます。

【熱川バナナワニ園】

■ スタンプラリー

園内を巡ってスタンプをすべて集めた方に、本イベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。

スタンプラリー台紙

■ コラボカフェ

園内フルーツパーラーにて、『パプワくん』の世界観をイメージしたオリジナルフード・ドリンクを提供いたします。

コラボメニュー表

■ コラボグッズ販売

描き下ろしコラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

＜販売予定＞

アクリルキーホルダー ／ クリアファイル ／ ミニタオル ／ コインポーチ ／ Tシャツ ／ トートバッグ ／ マグカップ ／ ステッカー ／ アートキャンバス

※商品内容は変更となる場合があります。

■コラボ限定入園券・フォトスポット

描き下ろしイラストを使った限定デザインの入園券を販売（※なくなり次第終了）。等身大キャラクターパネルでの記念撮影もお楽しみいただけます。

■ 特別企画展

「んばば！んばば！ん？ばなな？わに？な植物展」

名前に「バナナ」や「ワニ」が付く植物、ワニの皮膚や歯を思わせる植物、バナナの香りがする植物など、思わず「んばば！」と声が出るような不思議な植物たちを集めた特別企画展です。『パプワくん』の世界観にも通じるユニークな植物をお楽しみいただけます。

【伊豆急行】

■ コラボ記念乗車券の販売

本コラボを記念した限定デザインの記念乗車券を販売いたします。

1. 発売期間 2026年7月9日（木）から2026年9月30日（水）まで ※限定1,000枚

2. 発売箇所 伊豆熱川駅 ※8：10～17：30まで

3. 発売価格 大人470円 （通常運賃価格） ※小児券の発売はございません

4. 効 力 券面記載の区間（伊豆熱川駅→伊豆高原駅）に限り普通電車（快速含む）が片道乗車可能（下車前途無効）

※特急列車に乗車する場合は別途特急券等が必要

詳細は伊豆急行ホームページをご確認ください（https://www.izukyu.co.jp/）

コラボ記念乗車券（表面）コラボ記念乗車券（裏面）【注目イベント】7月26日（日）柴田亜美先生 来園記念トークイベント開催！

柴田亜美先生が熱川バナナワニ園にやってきます！

イベントでは、国立科学博物館の吉川夏彦先生をゲストにお迎えし、柴田先生と一緒に楽しくワニについて学ぶスペシャルトークを実施します。

当日は神山浩子園長が進行役を務め、子どもから大人まで楽しめる、わかりやすくて奥深い時間をお届けします。

開催日時： 7月26日（日）14:30～（約45分間）

参加方法： 当日12:00より、園内にて整理券を配布します。

『パプワくん』と熱川バナナワニ園 ― 30年来のご縁

当時『南国少年パプワくん』の取材で熱川バナナワニ園を訪れた柴田亜美先生は、お礼として園長に直筆の色紙をプレゼントしました。その色紙を、園長の2人のお子さんが取り合うほど大変喜んだそうです。

それから長い年月を経て、幼い頃にその色紙に親しんでいたご息女・神山浩子氏が、現在は熱川バナナワニ園の園長として活躍されています。今回のコラボレーションは、そんなご縁から話が広がり、伊豆急行様のご協力も得て実現したものです。

熱川バナナワニ園

所在地 ： 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間： 9：00～17：00(最終入園16：30)

アクセス： 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL ： 0557-23-1105

URL ： https://bananawani.jp/

絵本『パプワくん』書籍情報

タイトル： パプワくん

著者名： 柴田亜美

刊行日： 2026年7月9日

定価： 1,650円（税込）

体裁： A4変形判

頁数： 32頁

特設サイト： https://www.j-n.co.jp/papuwakun/