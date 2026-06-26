◢◤AI時代に求められる「伝える力」「話す力」とは？心理的安全性とウェルビーイングを高める対話技術を学ぶ「認定フィードバックスキルコーチ(R)基本講座」2026年9月12-13日（土日）開催！

一般社団法人コーチング心理学協会フィードバックスキルコーチング講座

一般社団法人コーチング心理学協会は、2026年9月12日（土）・13日（日）の2日間、オンラインにて【認定フィードバックスキルコーチ(R)基本講座】を開催いたします。

近年、AIの進化や働き方の多様化に伴い、職場や教育現場、対人支援の場では、「何を伝えるか」だけではなく、「どのように伝えるか」がこれまで以上に重要になっています。

一方で、多くの人が

・相手を傷つけずに意見を伝えたい

・適切なフィードバックが苦手

・部下や学生をどうほめればよいかわからない

・率直な対話ができず、人間関係に悩んでいる

といった課題を抱えています。

こうした背景から、心理的安全性を高め、人の成長とウェルビーイングを支えるフィードバックスキルへの関心が高まっています。

フィードバックスキルコーチング

本講座では、コーチング心理学、ポジティブ心理学、コミュニケーション心理学、認知行動アプローチの知見を統合し、実践的なフィードバック技術を体系的に学びます。

■なぜ今、フィードバックなのか

フィードバックスキルコーチング

人的資本経営やウェルビーイング経営が重視される現在、組織や教育現場では、単なる評価や指導ではなく、相手の強みや可能性を引き出し、成長を支援する対話が求められています。

適切なフィードバックは、

心理的安全性の向上レジリエンス（回復力）の促進自己効力感・自己肯定感の向上エンゲージメントの向上学習意欲や成長の促進

など、多面的な効果をもたらすことが心理学研究でも示されています。

■本講座の特徴

フィードバック受容力

1．科学的根拠に基づく実践プログラム

ポジティブ心理学、コーチング心理学、脳科学、教育心理学などの知見を活用し、エビデンスに基づくフィードバック技法を学びます。

2．ワークショップ形式による体験的学習

カードゲーム、心理テスト、ワークシート、ロールプレイなどを通して、知識だけではなく実践力を身につけます。

3．AI時代に必要な「人間ならではの力」を育む

共感力、承認力、対話力、信頼関係構築力など、AIでは代替しにくい対人支援スキルを養います。

【講座への願いと思い】

「伝えたいのに、うまく伝えられない」――その悩みに、心理学と脳科学からアプローチAI時代に求められる「フィードバック力」を育む『認定フィードバックスキルコーチ(R)基本講座』を開催

「部下や学生をどうほめたらよいかわからない」

「注意や助言をすると、相手との関係が悪くなってしまう」

「相手を傷つけたくないため、本当に伝えたいことが言えない」

こうした悩みは、職場、教育現場、医療・福祉、キャリア支援など、さまざまな対人支援の現場で増えています。

AIの進化によって情報へのアクセスは容易になりました。しかし、人を勇気づけ、信頼関係を築き、成長を支援する「対話の力」は、ますます重要になっています。

■なぜ今、フィードバックスキルなのか

近年、企業では人的資本経営やウェルビーイング経営が重視され、学校や支援現場では心理的安全性を高める対話が求められています。

適切なフィードバックは、

・自己効力感の向上

・自己肯定感の促進

・レジリエンス（回復力）の向上

・エンゲージメントの向上

・学習意欲の促進

・離職予防や人材育成

につながることが心理学研究で示されています。

一方で、評価や指摘の仕方によっては、相手の意欲を低下させたり、関係性を損なったりすることもあります。

本講座では、「評価するためのフィードバック」ではなく、

「人の強みや可能性を引き出し、成長を支援するフィードバック」

を実践的に学びます。

■本講座で得られること

フィードバックスキルコーチング講座

1．信頼関係を深める対話技術

傾聴、承認、共感、アサーティブな伝え方を通じて、安心して話し合える関係づくりを学びます。

2．相手の強みや可能性を引き出すフィードバック

ポジティブ心理学を活用し、相手の強み、努力、成長に焦点を当てた対話を実践します。

3．心理的安全性の高い職場・教育環境づくり

管理職、人事、教育者、支援者に求められる「心理的安全性を高めるコミュニケーション」を習得します。

4．AI時代に必要な人間ならではの力の育成

共感力、対話力、勇気づけ、信頼関係構築力など、AIでは代替しにくい能力を高めます。

5．自分自身の成長とウェルビーイングの向上

フィードバックを与える力だけでなく、受け取る力も育て、自身のキャリア形成や自己成長にも活かすことができます。

6. あいて，エビデンスのある効果のアドバイスを実践する。

抵抗感のないアドバイスと問いかけの法を学び，相手に効果的な選択肢を与える機会を作れる。

■講座の特徴

・ポジティブ心理学とコーチング心理学に基づく実践的プログラム

・心理テスト、カードゲーム、ワークシートを活用した体験型学習

・オンラインでも実践的に学べる少人数制ワークショップ

・初心者から対人支援専門職まで幅広く対応

■このような方におすすめ

・管理職、人事担当者

・キャリアコンサルタント

・コーチ、カウンセラー

・教員、教育関係者

・医療・福祉専門職

・企業研修講師

・対人援助職全般

■メッセージ

「AI時代だからこそ、人を成長へ導くのは『評価』ではなく、『信頼と対話』です。本講座では、相手の可能性を引き出し、心理的安全性とウェルビーイングを高めるための科学的なフィードバック技術を実践的に学びます。」

■開催概要

講座名：認定フィードバックスキルコーチ(R)基本講座

開催日時：2026年9月12日（土）・13日（日）9:00～17:30

開催方法：オンライン（Zoom）

主催：一般社団法人コーチング心理学協会

「伝え方」が変わると、人間関係が変わる。

そして、人間関係が変わると、組織や人生も変わる。

本講座は、一人ひとりが安心して挑戦し、成長できる社会づくりを目指しています。

■主な講習内容

【1日目】

・ポジティブ・フィードバック

・承認・称賛スキル

・自己肯定感と自己効力感

・信頼関係づくり

・ほめる技術

・フィードバック受容力

【2日目】

・クリティカル・フィードバック

・フィードフォワード

・アサーティブ・フィードバック

・認知行動アプローチの応用

・ナラティヴ・フィードバック

・事例検討と実践演習

■このような方におすすめ

・管理職、人事担当者

・教育関係者、学校教員

・キャリアコンサルタント

・コーチ、カウンセラー

・医療・福祉専門職

・企業研修講師

・対人支援職全般

当協会の理事・講師が監訳・解説

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-- これからの生き方（Tomorrowmind日本語版）を応用した 継続的な研究コンテンツを開発 ついに、日本語版が刊行されます。

■開催概要

講座名：認定フィードバックスキルコーチ(R)基本講座

日時：2026年9月12日（土）・13日（日）9:00～17:30

開催方法：オンライン（Zoom）



主催：一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/